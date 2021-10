Třetí řada seriálu The Mandalorian je na spadnutí. Co vše o ní víme?

Když značku Star Wars vzal pod svá křídla gigant Disney, vzbudil mezi fanoušky rozporuplné reakce. Nová filmová trilogie kritiku ještě posílila, nicméně i tak se nedá říci, že by všechno bylo špatně. Mezi oceňované rozšíření populárního univerza bezesporu patří seriál The Mandalorian, který sleduje putování námezdního lovce Dina Djarina a byl dvakrát nominován na Emmy.

Na jaké postavy se můžeme těšit?

Nejistá je účast herce Pedra Pascala, který ztvárňuje právě hlavního hrdinu. Pascal se totiž aktivně věnuje adaptaci herní série The Last of Us, takže je pravděpodobné, že pod přilbou se bude ukrývat jiný herec a Pascal jen postavu nadabuje. Jistá není ani přítomnost Grogu, známého jako Baby Yoda. Ten na konci druhé série učinil jisté rozhodnutí (které z pochopitelných důvodů nebudu prozrazovat), nicméně je nepravděpodobné, že by se tato postava oblíbená mezi fanoušky ve třetí řadě vůbec nevyskytovala.

Očekáváme nicméně návrat šéfa cechu námezdních lovců Greefa Karga (Carl Weathers) a hlavního padoucha Moffa Gideona (Giancarlo Esposito). S jistotou neuvidíme Caru Dune, jejíž hlavní představitelka Gina Carano upadla v Hollywoodu v nemilost kvůli svým politickým postojům.

O příběhu prozatím nic nevíme, nicméně je možné, že se zápletka bude nějakým způsobem týkat nejznámější postavy nosící mandalorianské brnění, Boby Fetta. Ten je hlavní hvězdou připravovaného spin-offu The Book of Boba Fett a je tedy možné, že se jej v nějaké podobě dočkáme i ve třetí sérii The Mandalorian.

Kdy se dočkáme třetí řady The Mandalorian?

Ačkoli přesné datum uvedení třetí série The Mandalorian neznáme, leaker Phillip Sugarman sdílel na svém twitterovém účtu časový harmonogram natáčení. S tím se údajně začalo 20. září, přičemž samotné natáčení by mělo trvat až do 22. března 2022. Když vezmeme v potaz postprodukci, mohli bychom se třetí řady dočkat už za rok, tedy na podzim roku 2022.