Trailer na novou řadu Star Trek: Picard slibuje nečekané návraty. O koho půjde?

Fanoušci sci-fi univerza Star Trek mají v posledních letech, podobně jako jejich odvěcí rivalové obdivující Hvězdné války, žně co se nové produkce týče. Aktuálně například běží na obrazovkách a streamovacích službách seriál s podtitulem Discovery (ČSFD: 67 %), který se již brzy dočká 5. řady, a také animovaný seriál Star Trek – Fenomén (ČSFD: 69%). Patrně největší vlnu ohlasů ale vzbudil seriál Picard (ČSFD: 75%).

Star Trek: Picard | Teaser Trailer (NYCC 2022) | Paramount+

Ten se, jak jeho název trefně sděluje, týká legendárního kapitána Jean-Luca Picarda, který byl ústřední postavou Nové generace. V tomto zajímavém spin-offu máme možnost nahlédnout do budoucnosti a zjistit, jak to s proslulým kapitánem bylo poté. Na festivalu Comic Con v New Yorku se představil trailer na poslední 3. řadu a podle všeho se máme na co těšit.

Kromě starých známých, jako je Jean-Luc Picard (Patrick Stewart), Beverly Crusher (Gates McFadden), William Riker (Jonathan Frakes), Geordi La Forge (Levar Burton), Deanna Troi (Marina Sirtis) a Worf (Michael Dorn), se dočkáme také návratu dvou postav. Konkrétně půjde o hologram Jamese Moriartyho (Daniel Davis) a Datova zlého protějšku jménem Lore (Brent Spiner). Poslední řada seriálu Star Trek: Picard bude uvedena na streamovací službě Paramount Plus 16. února 2023.