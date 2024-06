Tohle nevymyslíte: soutěž o nejlepší AI fotku vyhrál skutečný snímek

Fotograf Miles Astray přihlásil svou fotografii do soutěže o nejlepší snímek AI

Od poroty získal bronzové ocenění a také cenu laické veřejnosti

Po zveřejnění této skutečnosti organizátoři Astrayův snímek stáhli

Pokud jste se někdy s někým bavili o umělé inteligenci, jistě se vám svěřil s obavou ve stylu „za chvíli už nepoznáme co je skutečné a co vygenerovala AI“. Ano, do určité míry je to obava oprávněná – některé modely umí vytvořit velmi přesvědčivé snímky či videa, která na první pohled pozná jen málokdo a i při detailnějším zkoumání je potřeba mít dobré oko. Nyní se ale stalo něco, co pravděpodobně nikdo nečekal.

Fotograf obelhal porotu soutěže o nejlepší AI snímek

Fotograf jménem Miles Astray bez nadsázky změnil hru a přesunul boj na opačnou stranu barikády. Do prestižní soutěže 1839 Awards o nejlepší fotografii vygenerovanou umělou inteligencí totiž poslal svůj vlastní snímek s názvem „F L A M I N G O N E“, který zachycuje stojícího plameňáka, který díky šikovně zvolenému úhlu vypadá, jako by mu chyběla hlava. Drzost se Astrayovi vyplatila – vyhrál rovnou dvě ceny, konkrétně bronzové místo v hodnocení poroty a ocenění v anketě laické veřejnosti. Na oceněný snímek se můžete podívat níže.

Z fotografického hlediska se jedná o povedenou práci. Astray ji pořídil v roce 2022 na pláži na ostrově Aruba, kde se plameňáci volně pohybují. Snímek byl pořízen fotoaparátem Nikon D750 s pevným objektivem s ohniskem 50 mm při světelnosti f/1.8 a rychlosti závěrky 1/1600. Ocenění Astrayovi nevydrželo dlouho – jakmile se tato skutečnost dostala na veřejnost, organizátoři soutěže jeho snímek stáhli. „Po dlouhé interní debatě jsme se rozhodli jeho práci v kategorii umělé inteligence diskvalifikovat s ohledem na ostatní umělce, kteří zaslali svá díla. Naše soutěžní kategorie jsou definovány tak, aby byla zajištěna spravedlnost a přehlednost pro všechny účastníky. Každá kategorie má odlišná kritéria, které musí snímky účastníků splňovat,“ stojí v prohlášení organizátorů soutěže.

Své vyjádření pro server Android Authority poskytl také Miles Astray. „Samozřejmě se cítím špatně, že jsem porotu uvedl v omyl, ale myslím si, že jsou to profesionálové, kteří by mohli usoudit, že tento útok na umělou inteligenci a její etické důsledky převáží nad etickými důsledky klamání diváka, což je samozřejmě ironie, protože právě to umělá inteligence dělá. Jsem rád, že tento experiment potvrdil mou hypotézu: není nic fantastičtějšího a kreativnějšího než sama matka příroda. Novou technologii nedémonizuji a vidím její potenciál, ale v současné době vidím ještě jasněji její omezení a nebezpečí,“ uvedl.

Ačkoli umělá inteligence jde mílovými kroky kupředu, Astrayův experiment poměrně jasně ukázal, že člověk a jeho kreativita ještě ani zdaleka neřekli poslední slovo.