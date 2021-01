Tohle není počítačová animace: podívejte se, jak to na parketě rozbalili roboti Boston Dynamics

Roboti Boston Dynamics toho zvládnou opravdu hodně a nyní to vypadá, že ani tanec jim není cizí. Důkazem toho je video, které se nedávno objevilo na YouTube kanále společnosti.

Do You Love Me?

V něm můžeme vidět, jak to roboti rozjedou na song The Contours – „Do You Love Me“. Tanečních radovánek se zúčastní robotický „pes“ Spot, humanoidní robot Atlas i skladový robot Handle. Na nové video dokonce na twitteru reagoval i Elon Musk.

This is not CGI https://t.co/VOivE97vPR — Elon Musk (@elonmusk) December 29, 2020

Boston Dynamics se svými tanečníky nechlubí poprvé. Pokud se vám letošní video zalíbilo, můžete si připomenout i taneční kreaci robota Spot z roku 2018. Při porovnání s letošním videem je ale vidět značný posun kupředu.

UpTown Spot

Ačkoliv vývoj těchto robotů stále probíhá a pouze Spot je již oficiálně v prodeji, jejich pohybové schopnosti jsou obdivuhodné. Za takový taneční výkon by se nemusel stydět ani leckterý člověk.