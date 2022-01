Tohle musíte zkusit: legendární hru Prince of Persia si zahrajete na Apple Watch

Plošinovka Prince of Persia patří nejen mezi legendy svého žánru, ale také mezi nejvíce ikonické hry všech dob. Titul původně vytvořil Jordan Mechner pro počítač Apple II, nicméně vzápětí se dočkal portu také pro MS-DOS, Amigu či Atari ST. Ačkoli si hru můžete v současnosti zahrát v omlazené podobě na celé řadě moderních platforem, vývojáři Oliveru Klemenzovi to bylo málo, a tak se rozhodl hru portovat do JavaScriptu.

Touto činností Klemenz strávil většinu loňského roku. Převedení hry do jazyka JavaScript znamená nejen to, že si legendární titul můžete zahrát přímo v prohlížeči, ale také prakticky na jakémkoli zařízení, které je připojeno k internetu, včetně Apple Watch.

Incredible! Prince of Persia runs on @Apple Watch including full @phaser_ engine, playable with touch controls. Just send a mail or message with body https://t.co/YazGHnxyEy to yourself, open link on Apple Watch and play in near original resolution. #PrinceOfPersia #AppleWatch pic.twitter.com/n9dejPnopY

— Oliver Klemenz (@oklemenz) January 11, 2022