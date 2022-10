Tohle jsou nové tarify T-Mobile! Automaticky převede všechny zákazníky, někdo si připlatí

T-Mobile do puntíku přepracoval svou nabídku všech tarifů

Nejlevnější vyjde na 255 korun a je určen pro seniory na 65 let

Naopak nejdražší stojí 1 640 korun a obsahuje neomezený 5G internet a T-Mobile TV Mini

T-Mobile oznámil velkou rošádu ve svých mobilních tarifech – od těch nejlevnějších, až po ty neomezené s 5G internetem. Bez zajímavosti není ani to, že všichni zákazníci budou postupně na nové tarify převedeni, protože koncem roku 2022 přestane původní nabídka platit.

Nové „tarify 5. generace“, jak je T-Mobile přezdívá, platí ode dnešního dne 5. října a operátor se v nich snaží klást důraz na 5G, neomezené volání a SMS a neustálé připojení k internetu se službou Pořád online (přístup k pomalému internetu i po vyčerpání datového balíčku).

„Zákazníci, kteří si zapínají Pořád online, vnímají jistotu, kterou jim tato služba poskytuje, a nemusí se bát, že jim dojdou data na ty nejdůležitější aplikace. I proto jsme se rozhodli dát ji do všech nových tarifů,“ uvádí Maximiliano Bellassai, ředitel T-Mobile Czech Republic.

Nutno však uznat, že velká spousta tarifů podražila o 10 až 20 korun, pokud tedy využíváte tarif z roku 2020 a starší, pravděpodobně dostanete lepší služby, ale za více peněz. Jak kompletní nabídka vypadá?

Pořád online

Tarify z řady Pořád online mají cílit na náročnější zákazníky, kteří ale nechtějí neomezený internet. K mání je sedm tarifů s neomezeným voláním a SMS, podporou 5G, stále aktivní službou Pořád online a datovým balíčkem od 1 do 10 GB. Cena je v rozmezí od 510 do 720 Kč měsíčně.

1 GB Plus 2 GB Plus 4 GB Plus 5 GB Plus 6 GB Plus 7 GB Plus 10 GB Plus 510 Kč 535 Kč 585 Kč 620 Kč 645 Kč 670 Kč 720 Kč Neomezené volání a SMS Neomezené volání a SMS Neomezené volání a SMS Neomezené volání a SMS Neomezené volání a SMS Neomezené volání a SMS Neomezené volání a SMS 1 GB 2 GB 4 GB 5 GB 6 GB 7 GB 10 GB Pořád online Pořád online Pořád online Pořád online Pořád online Pořád online Pořád online 5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G

Neomezené 5G tarify

Neomezené tarify – myslí se tím datově neomezené – jsou absolutní špičkou toho, co T-Mobile nabízí. K mání je pětice tarifů, které se liší rychlostí surfování (10 Mb/s až 5G) a také přítomností doplňkových služeb, jako je třeba digitální televize T-Mobile TV Mini. Cenově se pohybují od 930 do 1 640 Kč, a k tomu nejdražšímu dostanete dokonce mobilní internet pro roaming mimo EU.

Neomezeně XL Neomezeně 2XL Neomezeně 3XL Neomezeně 4XL Neomezeně 5XL 930 Kč 1 030 Kč 1 140 Kč 1 340 Kč 1 640 Kč Neomezené volání a SMS Neomezené volání a SMS Neomezené volání a SMS Neomezené volání a SMS Neomezené volání a SMS ∞ GB ∞ GB ∞ GB ∞ GB ∞ GB 10 Mb/s 10 Mb/s 20 Mb/s Plná rychlost Plná rychlost + 15 GB plná rychlost + 30 GB plná rychlost + 40 GB plná rychlost 5G 5G 5G 5G 5G T-Mobile TV Mini T-Mobile TV Mini T-Mobile TV Mini T-Mobile TV Mini T-Mobile TV Mini 100 mezinárodních minut 1 000 mezinárodních minut Neomezené mezinárodní minuty 500 MB roaming mimo EU

5G tarify pro mladé i seniory

Další velkou změnu podnikl T-Mobile u tarifů zaměřených na mladé dospělé a studenty. Všechny mají konečně neomezené volání i SMS, ten nejvyšší za 905 Kč měsíčně dokonce i neomezený internet s rychlostí 10 Mb/s. Stále je potřeba myslet na to, že tarify pro mladé mohou užívat pouze klienti od 6 do 26 let. Seniorský tarif, který operátor také obměnil, pro změnu mohou získat pouze zákazníci nad 65 let. Za povšimnutí stojí, že i důchodci s tarifem za 255 Kč měsíčně mají k dispozici službu Pořád online.

Student Plus Student neomezeně Student neomezeně XL Junior Senior 480 Kč 700 Kč 905 Kč 275 Kč 255 Kč Neomezené volání a SMS Neomezené volání a SMS Neomezené volání a SMS 150 + 150 Neomezené volání a SMS 10 GB ∞ GB ∞ GB 3 GB 1 GB 10 Mb/s Pořád online + 15 GB plná rychlost Pořád online Pořád online Pořád online 5G 5G 5G 5G 5G