Tohle doma nezkoušejte! Student si díky AI postavil vlastní fúzní reaktor, vyšel ho na 2 000 dolarů

Studentovi na University of Waterloo se podařil husarský kousek. Doma si totiž za pouhé čtyři týdny postavil vlastní malý fúzní reaktor. Stačilo mu k tomu pouze 2000 dolarů a chatbota s umělou inteligencí, konkrétně Claude.

Hudhayfa Nazoordeen, student matematiky, tak sám sestrojil zařízení, přestože neměl žádné velké předchozí zkušenosti s hardwarem či takovýmto domácím kutilstvím. Nazoordeen na síti X vysvětluje, že začal projekt tím, že během prvního týdne vyhledal a sehnal všechny potřebné komponenty.

Do druhého týdne sestavil hlavní komoru a usměrňovací obvod, tedy klíčové prvky konstrukce reaktoru. Ve třetím týdnu narazil na velké problémy s vakuovým systémem, kritickou součástí potřebnou k vytvoření plazmatu, které ale nakonec taky vyřešil.

Reaktor, který nakonec nebyl schopen vyvolat úplnou jadernou fúzi, dokázal úspěšně produkovat plazmu. Což je údajně naprosto zásadní milník v experimentálních projektech týkající se jaderné fúze.

in a couple weeks, i built a nuclear fusor in my bedroom – with zero hardware experience

the secret? Claude sonnet 3.5 + projects

a glimpse into the process below pic.twitter.com/H4261f5bCy

