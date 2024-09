Tohle Apple zabolí! Irsku musí vrátit daně ve výši 13 miliard eur, rozsudek je pravomocný

Na světě jsou pouze dvě jistoty – daně a smrt, pronesl Benjamin Franklin. Své by o tom nyní mohl vyprávět i Apple, který prohrál právní bitvu s Evropskou unií. Ta se týkala daňových úlev, které Apple získal od Irska v letech 1991 až 2014 a kde má také svou evropskou centrálu. Ty byly trnem v oku Evropské komise, která v roce 2014 spustila vyšetřování, zda se nejedná o protizákonné úlevy. Dva roky na to Unie nařídila, aby Apple tyto úlevy vrátil, neboť zmíněná podpora byla v rozporu z evropským právem – například v roce 2014 se podařilo gigantovi z Cupertina snížit daňovou zátěž na pouhých 0,0005 %.

Apple sice měl v Irsku danit pouze ty zisky, které vznikly na jeho území, nicméně díky pravidlu zabraňujícímu dvojímu zdanění na irském území danil všechny své zisky, čímž byl v ostatních částech Unie de facto osvobozen od placení daní. V roce 2016 proto Evropská komise rozhodla, že Apple musí poskytnuté daňové úlevy vrátit Irsku v plné výši, tedy 13 miliard eur (cca 325 miliard korun). Kalifornská společnost s tím pochopitelně nesouhlasila a rozhodla se proti tomu bránit právní cestou.

Po téměř deseti letech je dobojováno – Evropský soud nyní rozhodl, že Apple čerpal ze strany Irska nedovolené daňové úlevy, které nyní musí vrátit, přičemž rozhodnutí soudu je pravomocné. Už dříve se na konto vrácení daňových úlev vyjádřil šéf Applu Tim Cook, který kroky Evropské komise označil za „naprostou politickou sračku“. K úternímu rozhodnutí soudu se společnost vyjádřila už o něco decentněji, přesto firma tvrdí, že se EU „snaží zpětně změnit pravidla a ignorovat skutečnost, že Apple postupoval v souladu s mezinárodním daňovým právem, když naše příjmy podléhaly zdanění v USA.“

Today is a huge win for European citizens and tax justice.



👉In its final judgment, @EUCourtPress confirms @EU_Commission 2016 decision: Ireland granted illegal aid to @Apple.



Ireland now has to release up to 13 billion euros of unpaid taxes.

— Margrethe Vestager (@vestager) September 10, 2024