To nemáte na iPhone? Markéta Pekarová Adamová se tvrdě obula do Huawei

Na internetu koluje video, kde předsedkyně poslanecké sněmovny vtipně komentuje výbavu novinářů

Podivuje se nad tím, že některý z novinářů si ji natáčí čínským telefonem Huawei

Na sociálních sítích koluje video, na kterém vidíme Markétu Pekarovou Adamovou, předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, před jejím briefingem s novináři. Na řečnickém pultíku jsou umístěny mikrofony jednotlivých redakcí, někteří novináři na pultík pokládají jen diktafon nebo svůj smartphone se zapnutým záznamníkem.

Předsedkyně sněmovny si povšimne telefonu položeného na pultíku a vtipně, leč ostře jej okomentuje: „Někdo to nahrává ten hlas? Huawei jo? To fakt? To nevím, jestli je dobrý teda. Nemáte na iPhone?“ Video je ve velmi podprůměrné kvalitě, není bohužel jasné, z jaké kamery pochází. Nicméně o podvrh se s největší pravděpodobností nejedná.

Čínský výrobce Huawei je dlouhodobě kritizován kvůli údajnému napojení na Komunistickou stranu Číny. V minulosti byla firma kvůli tomu umístěna na seznam nežádoucích spolupracovníků americkou vládou, důsledkem čehož je zákaz používání čipsetů Qualcomm nebo systému Android. Varování před Huawei vydal v minulosti i český NÚKIB.

Vám připadá v pořádku a normální, že předsedkyně Poslanecké sněmovny paní Pekarová, která nás přesvědčuje, že se máme uskromnit a místo topení si máme uplést svetry, si každý měsíc připíše na účet plus mínus 300 tisíc korun? To je částka, kterou normální člověk nevydělá za rok. pic.twitter.com/E01hHLecBL — iFender Leuchter (@iFender3) March 21, 2023

Záběry okamžitě začali sdílet příznivci opozičních stran na Twitteru a Facebooku, kteří tvrdě vystupují proti tomu, aby Markéta Pekarová Adamová byla předsedkyní poslaneckého sněmovny. Kritizují její sociální politiku, výroky o pletení svetrů a podobně.

Předsedkyně Pekarová Adamová aktuálně odletěla na oficiální návštěvu Jižní Koreje a Tchaj-wanu. Odcestovali s ní zástupci parlamentních stran ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a ANO.