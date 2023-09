To nejlepší ze State of Play: akční Avatar, Spider-Man 2 a bizarní simulátor chůze

Sony včera večer opět pořádalo svou konferenci State of Play

Bylo oznámeno několik zbrusu nových her pro PS5 i PS VR2

Zároveň došlo na očekávané pecky jako Marvel’s Spider-Man 2

Herní divize společnosti Sony včera pořádala svou klasickou akci State of Play, na které ukazuje aktuálně rozpracované novinky, ale také hry, které už co nevidět dorazí na trh. Během včerejšího půlhodinového přenosu bylo k vidění hned 12 trailerů na úplně nové hry, popřípadě připomínky již dříve uvedených her. Ke slovu se dostala také virtuální realita a hardware.

Baby Steps

Vývojáři Gabe Cuzzillo a Bennett Foddy mají evidentně ten správný smysl pro humor. Na trh již přinesli hardcore „naštvávací“ hry jako Ape Out nebo Getting Over It with Bennett Foddy. Jejich nový počin jménem Baby Steps se tváří jako simulátor chození. A opět to bude pořádně hardcore zábava.

Hlavní postavou bude Nate, který se probudí uprostřed dne v opuštěné přírodě a snaží se rozřešit otázky, jak se tam dostal a kam vlastně směřuje. Hráč bude ovladačem DualSense kontrolovat každou ze dvou nohou hlavního protagonisty a že nepůjde o procházku růžovou zahradou (doslova) dokazuje i rozličný typ terénu v traileru. Titul vyjde v létě příštího roku.

Avatar: Frontiers of Pandora

Nová ukázka z akční hry Avatar: Frontiers of Pandora nás zavede mezi Na’vi, původní obyvatelstvo planety Pandora. Trailer odhaluje pohled z první i třetí osoby, možnost osedlat rozličnou pandorskou zvířenu a také ovládání zbraní – a to jak těch domorodých, tak těch moderních, uloupených od vojáků z organizace RDA.

Frontiers of Pandora je hra, která byla oznámena prakticky již v březnu 2017. O vývoj se stará Massive Entertainment a vydávat ji bude Ubisoft. Po všemožných odkladech se s hrou počítá na 7. prosince letošního roku, dorazit by měla na PC, Xbox Series X|S a PlayStation 5.

Ghostrunner 2

Pokud byste kyberpunkové nálady neměli na podzim letošního roku dost, protože vychází očekávaného DLC pro Cyberpunk 2077, můžete se pustit také do hardcore akce Ghostrunner 2. V kůži kyber-ninjy budete bojovat s nepřáteli, utíkat před jejich kulkami a šplhat po brutalistních budovách jak z vesmírného sci-fi.

První díl Ghostrunner měl velký úspěch, přestože jde o hardcore akci, ve které vlastně stačí jedna střela a život vašeho protagonisty je u konce – obvykle to znamená nutnost opakovat celou úroveň, nebo alespoň úsek od začátku. Za Ghostrunner 2 stojí studio 505 Games, vydávat ji bude 26. září na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X|S a již nyní je k dispozici bezplatné demo pro hráče na PS5.

Marvel’s Spider-Man 2

Dost možná nejočekávanější exkluzivní titul pro PlayStation 5 tohoto roku se dočkal nové ukázky. Marvel’s Spider-Man v novém traileru bojuje s několika nepřáteli a k vidění je rovněž zápas s hlavním bossem, nicméně větší porci prostoru dostalo realistické vykreslení metropole New Yorku a různé možnosti, jak objevovat toto město.

V dalším Sony, respektive vývojáři z Insomniac ukazují rozličné skiny a obleky pro pavoučího muže, které zároveň mohou přinášet i vlastní funkce či vylepšení. Vypadá to tedy, že oblek v novém Spider-Manovi nebude jen kosmetickou záležitostí. Stále platí datum vydání 20. října, hra bude zprvu dostupná pouze pro PlayStation 5.

Nové hry pro PlayStation VR2

Sony si hned ze začátku eventu přichystalo několik lákavých novinek pro PS VR2. Tou první je titul inspirovaný univerzem Krotitelů duchů, jmenuje se Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord. Stojí za ním britské studio nDreams a podle první ukázky půjde o pořádnou kooperativní zábavu. Titul vychází již 26. října.

Druhou, celkem zásadní novinkou pro virtuální realitu bylo oznámení, že studio Capcom plánuje převést další své tituly ze série Resident Evil do VR prostředí. Po úspěchu 7. dílu Biohazard a 8. dílu Village nyní dorazí VR mód i do remaku Resident Evil 4.

Kromě toho, Resident Evil 4 bude obohacen o nový příběhový obsah díky datadisku Separate Ways, a to již příští týden, tedy 21. září. S novým DLC obsahem dorazí také nové postavy do režimu The Mercenaries. A zmíněný VR režim přijde coby bezplatná aktualizace tuto zimu, konkrétní datum však není známé.