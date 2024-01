To nejlepší z Xbox Developer Direct: nový Indiana Jones a nádherné kouzelnické RPG

Na Xbox Developer Direct 2024 bylo k vidění hned několik lákavých novinek

Tou největší je asi nový Indiana Jones, ale zaujme i kouzelnické RPG Avowed

Včera se konala konference Xbox Developer Direct 2024, na které videoherní divize společnosti Microsoft oznámila, jak postupuje práce na již dříve ohlášených titulech. Došlo však také k představení úplných novinek, jako je parádně vypadající Indiana Jones z pohledu první osoby.

Indiana Jones and the Great Circle

Zatím poslední videohrou s legendárním dobrodruhem je Indiana Jones and the Staff of Kings, která vyšla v roce 2009 pro PS2 a Nintendo. Bethesda ve spolupráci se švédským studiem MachineGames oznámila zbrusu novou hru jménem Indiana Jones and the Great Circle.

Příběh nás vezme do roku 1937 a bude se odehrávat mezi událostmi filmů Dobyvatelé ztracené archy a Poslední křížová výprava. Samotná hra bude akční adventura z pohledu první osoby, nouze nebude o stealth a logické sekvence, ale ani o akci a střelbu.

Hlavní postava Indiana Jonese je vytvarována podle herce Harrisona Forda, hlas jí propůjčil Troy Baker. Hra dorazí na PC a Xbox Series X|S ještě letos a od prvního dne bude dostupná v rámci předplatného Game Pass.

Senua’s Saga: Hellblade 2

Hellblade 2 je ve svém jádru akční adventura s fantasy RPG prvky, na které pracují vývojáři z Ninja Theory. Titul byl oznámen již s nástupem aktuální generace konzolí, vývoj dal však násobně víc práce a proto vyjde až nyní, konkrétně 21. května 2024 pro Windows a Xbox Series X|S.

V 8minutové ukázce z vývoje tvůrci odhalují, jak bude fungovat soubojový systém, příběh a také velký imerzivní otevřený svět. Ten byl mimo jiné inspirován odlehlými pobřežími Islandu. Velmi důležitým prvkem bude i hudba a prostorový zvuk.

Avowed

Další titul, který provází hráče z pohledu první osoby. Avowed vychází ze světa Eora, který byl již dříve představen v titulu Pillars of Eternity. Nový trailer na toto akční RPG odhalil detaily propracovaného světa, který nabídne několik velmi odlišných lokací a biomů. V ukázce vidíme pouštní biom inspirovaná arabským světem, ale i zarostlé džungle.

Samotný titul se snaží zaujmout diváky masivních RPG her, jako je právě Pillars of Eternity nebo nové Baldur’s Gate. Hráč bude mít širokou možnost výběru, zdali pro souboje zvolí chladné zbraně, kouzelnou hůlku nebo třeba střelnou zbraň. O Avowed se starají vývojáři z amerického Obsidian Entertainment (na kontě mají třeba The Outer Worlds) a titul je v plánu pro druhou polovinu roku 2024, vyjde na PC a Xbox Series X|S.

Ara: History Untold

Vlastní medailonek představilo i marylandské studio Oxide Games. To láká na svou tahovou strategii Ara: History Untold, která nabízí širokou škálu národů a procedurálně generované mapy. Jen na hráčích bude, zdali se rozhodnou rozšiřovat své impérium válkami, nebo obchodně a ekonomicky.

Jako v sérii Civilization, také zde povedete svou frakci od kmenových národů až po hypermoderní velmoc. Na rozdíl od Civilization, národy v Ara nemají jasně nalajnovanou budoucnost – bude záležet čistě na vás, jak v rámci svých činů nastavíte nový světový pořádek. Ara: History Untold vyjde letos na PC, blíže specifikovaný termín bohužel neznáme.