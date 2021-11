Tim Cook přiznal, že vlastní kryptoměny. Zajímá se i o NFT

Tim Cook v rozhovoru pro New York Times potvrdil, že je vlastníkem kryptoměn. Zajímá se o ně již delší dobu a jejich nákup považuje za rozumný v rámci diverzifikace svého portfolia. Bohužel jsme se nedozvěděli, které konkrétní měny vlastní a v jakém množství.

Jeho přístup k osobním financím se ale liší od plánů Applu jako firmy. Ta se v blízké době nakupovat kryptoměny nechystá, ani je nyní nehodlá přijímat jako platbu za své produkty. Určité plány s kryptem ale společnost má, bohužel Cook neprozradil, o co konkrétně půjde.

Tim Cook of Apple reveals that he has personally invested in cryptocurrency. “I think it’s reasonable to own it as part of a diversified portfolio,” he said at the #DealBook Online Summit. https://t.co/xpahdlKfOe pic.twitter.com/CQpQgShu0x

— DealBook (@dealbook) November 9, 2021