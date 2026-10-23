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TikTok mohl zakročit proti zneužívání dětí, vedení problém úmyslně ignorovalo

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 23. 10. 18:00
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Dítě s telefonem na síti TikTok, ilustrační
  • Bezpečí dětí na TikToku mohlo být o poznání vyšší 
  • Na potenciální problémy několik zaměstnanců upozorňovalo samotné vedení společnosti
  • To se rozhodlo nijak nezakročit

Bezpečnost na sociálních sítích je velké téma nejen mezi uživateli, ale také v rámci vlád po celém světě. Obzvláště to platí ve vztahu k dětem, které sítě často nekontrolovaně využívají a jsou v online prostředí zranitelnější, než dospělí. Velkým rizikem je také platforma u dětí a dospívajících velmi oblíbená – TikTok. Podle soudních dokumentů, které získala stanice NPR, byli vedoucí pracovníci TikToku opakovaně varováni vlastními zaměstnanci před riziky, která jejich platforma představuje pro bezpečnost dětí.

TikTok o problému věděl, ale bagatelizoval ho

Zaměstnanci byli frustrováni tím, že vedení TikToku nereagovalo adekvátně na jimi vznesené obavy, mezi něž patřilo obcházení věkových omezení nezletilými uživateli a jejich participace na „sexuálním obsahu s komerčním záměrem“, z něhož mohla společnost mít finanční prospěch. Ve výpovědi Reagen Maherové, která v letech 2021 až 2024 zastávala vedoucí pozice v oblasti bezpečnosti a vyšetřování, údajně upozornila tehdejšího generálního ředitele TikToku na rozšířený výskyt transakčního sexuálního obsahu – konkrétně na to, že nezletilí se v rámci funkce TikTok Live svlékají výměnou za dárky, které lze převést na skutečnou měnu.

„Už měsíce se snažím prosadit nápravu tohoto problému u lidí, kteří si nemyslí, že škody jsou dostatečně závažné,“ uvedla Maherová v úryvku z interního chatu s kolegou. „Zjednodušeně řečeno, vrcholové vedení o tomto problému ví. Probíhají některé projekty, které mají část problému vyřešit, a upřímně řečeno doufám, že tento článek podnítí hledání dalších možných řešení.“ Ani další výpověď bývalého vedoucího oddělení bezpečnosti TikToku Erica Hana není o moc povzbudivější.



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Ten již v roce 2020 měl obavy z nebezpečných algoritmických „králičí nor“, které v interní zprávě TikToku popsal jako jev s vysokou šancí možného rozšíření v souvislosti se sebevražednými myšlenkami. Přestože Han upozornil, že bezpečnost nezletilých je naléhavým problémem, který musí čínská sociální síť aktivně řešit, zároveň uvedl, že TikTok neupozornil rodiče na potenciální nebezpečí plynoucí z používání platformy jejich dětmi.

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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