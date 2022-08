Tiffany vyrobí unikátní přívěsky podle NFT CryptoPunk. Milion vám stačit nebude

Když pomineme příležitost zbohatnout, o výhodách vlastnictví NFT, které by se promítlo také do skutečného světa, se prozatím pouze hovoří. Tu a tam některý tvůrce přijde s nápadem využití nezaměnitelného tokenu jakožto exkluzivní vstupenky či předkupního práva na reálné produkty, ale v masovém měřítku se něco takového prozatím neprosadilo. Změnit to chce šperkařská společnost Tiffany, která ve spolupráci s jedním z prvních komerčně úspěšných NFT, CryptoPunk, připravila exkluzivní přívěsky.

When punks go wild at @TiffanyAndCo #3167 Rose gold and enamel Cryptopunk. Sapphire and Mozambique baguette Ruby glasses, yellow diamond round earring. LFG! pic.twitter.com/M2c8AmwU0R — Alexandre Arnault (@alexarnault) April 7, 2022

Pixelové avatary mistři šperkaři převedli do skutečného světa tím, že je sestavili z minimálně 30 diamantů a drahokamů, přičemž součástí je také zlatý řetízek z 18karátového zlata s pěti diamanty na sponě. Tiffany je připraveno vyrobit každý z 10 000 unikátních CryptoPunks, samozřejmě exkluzivně pouze pro jejich majitele. Aktuální cena těchto NFT se přitom pohybuje okolo 200 tisíc dolarů (téměř 5 milionů Kč), což z jejich vlastníků dělá de facto milionáře.

Jen samotné vlastnictví NFT pro získání exkluzivního přívěsku samozřejmě nestačí. Pro jeho zhmotnění je potřeba zaplatit dalších 50 tisíc dolarů (cca 1,5 milionu Kč s DPH), což není zrovna malá částka. Ačkoli jsou přívěsky velmi povedené, jistě neosloví každého majitele zmíněného NFT, byť k němu dostanou také unikátní „NFTiff“, jeden z 250 NFT vytvořených při této příležitosti. Zájemci o přívěsek si mohou ten svůj zakoupit již 5. srpna.

Pro Tiffanyho to není první koketování se světem Web3 – v březnu například firma nakoupila NFT za 380 tisíc dolarů (cca 9 milionů Kč), které při vší úctě k tvůrci vypadá jako dětská malůvka.