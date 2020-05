The Last of Us Part II v akci: máme pro vás pořádnou porci nových záběrů

Už za několik týdnů se do rukou dychtivých hráčů dostane jedna z nejočekávanějších her letošního roku – The Last of Us Part II od proslulého studia Naughty Dog. Společnost Sony se pochopitelně snaží fanoušky pořádně navnadit hutnou marketingovou kampaní, v jejímž rámci například vychází série vývojářských deníčků s názvem Inside. Nyní však nastal čas na další pořádnou, ničím nerušenou ukázku hratelnosti. K jejímu zveřejnění došlo v nepravidelné relaci State of Play.

Přibližně 20minutovou stopáž plnou zajímavých informací uzavírá 8 minut dosud neviděných záběrů přímo z hraní. Očekávaný akční titul vychází už 19. června exkluzivně pro konzoli PlayStation 4. Po internetu už se nějakou chvíli v hojném počtu potulují spoilery, na něž si dejte pozor hlavně v případě, nechcete-li si nechat předčasně vyzradit některé zásadní příběhové momenty.