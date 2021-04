Testujeme nejvýkonnější Xiaomi současnosti. Dostane se Mi 11 Ultra na český trh?

Pokud nás sledujete na Facebooku či Instagramu, určitě už víte, že v redakci exkluzivně testujeme nejvýkonnějšího zástupce smartphonů od společnosti Xiaomi, model Mi 11 Ultra. Ten nabízí naprosto špičkové hardwarové parametry. Čelní straně dominuje na okrajích zakřivený AMOLED displej s úhlopříčkou 6,81 palce, jemným rozlišením, jasem až 1700 nitů a 120Hz obnovovací frekvencí.

Hnacím motorem se stal čipset Snapdragon 888. Ten je doplněný grafikou Adreno 660, modemem X60 5G, 12 GB LPDDR5 RAM a 256 GB vnitřní paměti UFS 3.1. Z ostatní výbavy nechybí Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, USB-C, NFC, infračervený port, čtečka otisků prstů v displeji či odemykání pomocí obličeje.

To vše je uzavřeno ve vodotěsném těle s certifikací IP68 o rozměrech 164,3 mm x 74,6 mm x 8,38 mm a hmotnosti 234 gramů. Xiaomi Mi 11 Ultra nechybí ani stereo reproduktory vyladěné firmou Harman Kardon a certifikací Hi-Res audio.

O provozuschopnost se stará 5000mAh baterie s podporou rychlého 67W nabíjení (platí jak pro drátové, tak bezdrátové dobíjení) a 10W reverzního nabíjení. Samozřejmostí je operační systém Android 11 s nadstavbou MIUI 12.

Silná fotosestava

Xiaomi Mi 11 Ultra nabízí špičkovou fotosestavu. Hlavní snímač disponuje rozlišením 50 Mpx, velikostí senzoru 1/1.12″, velikostí pixelů 1,4 μm, světelností f/1.95, optickou stabilizací obrazu, dToF laserovým ostřením či natáčením videí až v rozlišení 8K při 24 snímcích za sekundu. Zajímavostí je, že nahrávání v tomto rozlišení podporují všechny tři fotoaparáty.

Druhým do počtu je 48Mpx širokáč se 128° záběrem, světelností f/2.2, 0,8μm velikostí pixelů, senzorem o rozměrech 1/2.0″, PDAF a podporou pro makro snímky. Třetím snímačem je 48Mpx teleobjektiv s 5x optickým, 10x hybridním a 120x digitálním zoomem, senzorem o velikosti 1/2.0″, pixely o rozměrech 0,8 μm, světelností f/4.1, PDAF a optickou stabilizací obrazu. Přední selfie fotoaparát má 20 Mpx a světelnost f/2.2 s fixním ostřením. To je slušná sestava, co říkáte?

Druhý displej na zádech

Netradičním prvkem je 1,1palcový AMOLED displej v modulu fotoaparátu na zadní straně. Ten má rozlišení 126 x 294 pixelů, jas 450 nitů a podporuje Always-on, zobrazení notifikací či ukázku scény v případě, že chcete fotit selfie hlavním fotoaparátem. Zajímavostí je, že se jedná o stejný panel, který najdete v náramku Xiaomi Mi Band 5.

Bude se u nás prodávat?

Dlužím vám také odpověď na otázku z nadpisu článku, zda se Xiaomi Mi 11 Ultra bude prodávat na českém trhu. Tenhle dotaz se totiž v poslední době v naší redakční poště objevoval opravdu často. Nemůžeme vám ještě prozradit, kdy přesně bude prodej spuštěn, ale můžeme potvrdit, že se v České republice objeví. Rozhodně nás nezapomeňte sledovat – o přesnější dostupnosti Xiaomi Mi 11 Ultra vám podrobnosti přineseme později.

Hardwarové parametry Xiaomi Mi 11 Ultra Systém: Android 11 Rozměry: 164,3 x 74,6 x 8,4 mm , Hmotnost: 234 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 888, octa-core, 1x 2,84 GHz Kryo 680, 3x 2,42 GHz Kryo 680, 4x 1,80 GHz Kryo 585 RAM: 8/12 GB , Interní paměť: 256/512 GB , Pam. karta: Displej: AMOLED, 6,81", Quad HD+, 1440 x 3200 px Hlavní fotoaparát: 50 Mpx, f/1.95, 24mm, 1/1.12", 1.4µm, PDAF, laserový AF, OIS Druhý fotoaparát: 48 Mpx, f/4.1, 120mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 5x optický zoom, teleobjektiv Třetí fotoaparát: 48 Mpx, f/2.2, 12mm, 128˚, 1/2.0", 0.8µm, PDAF, širokoúhlý , Přední kamera: 20 Mpx, f/2.2, 27mm, 1/3.4", 0.8µm, Full HD video, HDR, panorama Bluetooth: 5.2 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 5000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

V případě, že máte k této novince nějaké dotazy, využijte prostoru v komentářích.