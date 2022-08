Testujeme Honor 70: jaké jsou naše první dojmy a co najdete v balení?

Již v září dorazí na náš trh horká novinka znovuzrozeného výrobce Honor 70

Blyštivý telefon nabídne kvalitní OLED displej nebo rychlé 66W nabíjení

Oficiální českou cenovku zatím neznáme, v přepočtu by však měla činit zhruba 12 tisíc korun

Trojlístek nových Honorů s označením 70 byl představen na konci května a sestává ze základního modelu, vylepšeného Honoru 70 Pro a vrcholného Honoru 70 Pro+. K nám do redakce doputoval první jmenovaný, a to v bílém gradientním provedení s jakoby diamantovým motivem pod zadním krycím sklem. Jaké jsou naše první dojmy z testování tohoto působivého kousku a co se skrývá v prodejním balení?

Unboxing

Čínský Honor se stále braní celosvětovému trendu zeštíhlování prodejních balení a kromě sluchátek, které vyjmula již většina výrobců, nabízí v balení bohaté příslušenství. Do redakce nám dorazil bílý kvádřík, z každé strany popsaný „HONOR“ nebo „HONOR 70“. Zajímavé je, že vymizely choulostivé nápisy o dostupnosti Google služeb, které však telefonu nechybí. Jak praví sdělení na spodní straně, papírová krabička byla potisknuta ekologickým sójovým inkoustem. Alespoň v tomto ohledu tedy firma následuje trendy, tentokrát ekologické.

Uvnitř najdeme samotný smartphone s předinstalovanou fólií. Ta má dost ostré hrany, ale nic vám nebrání v tom ji ihned sloupnout. Dále nechybí čirý kryt z měkkého plastu, metrový kabel s USB-A na jednom a USB-C na druhém konci i plnohodnotná nabíječka podporující technologii Honor SuperCharge 66W (až 11 V a 6 A). Nechybí ani sponka pro vysunutí slotu na dvě nanoSIM karty.

Zařízení samotné působí velmi fešným dojmem. Designový jazyk výrobce prakticky nezměnil od generace Honor 50. Telefon má zkosené boky, díky čemuž se velmi příjemně drží a v ruce vytváří pocit, že je tenčí a menší než ve skutečnosti. Horní a dolní hrana je plochá a dostatečně široká, aby zvládl s trochou štěstí stát bez podpory. Konstrukce je z hliníku a tlačítka na pravé stráně taktéž, ale záda jsou z lesklého skla.

Jestli Honor něco na designu napříč modely mění, je to rozložení kamer. Na zádech opět najdeme dvě úplně oddělené kružnice – v té horní se nachází hlavní a hloubkový snímač, pod nimi je umístěn širokoúhlý fotoaparát a duální LED přisvícení. Kvalitu fotek můžete posoudit níže v galerii.

Typický skoro-vlajkový model

Co se týče výbavy, spadá Honor 70 do ranku tzv. skoro-vlajek. Jde o smartphony s kvalitní výbavou, která ale spadá někam těsně „pod radar“ naprosté špičky. Přesvědčte se ostatně sami na základě technických specifikací. Obrazovka patří k těm lepším: máme tu OLED panel s úhlopříčkou 6,67″ a rozlišením Full HD+ (1 080 × 2 400 pixelů, poměr 20:9, jemnost 395 ppi), samozřejmě i s dynamickou, až 120Hz frekvencí. Displej je uprostřed horní části „prostřelen“.

Hardwarové parametry Honor 70 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 778G 5G+, octa-core, 1× 2,5 GHz Cortex-A78 + 3× 2,4 GHz Cortex-A78 + 4× 1,8 GHz Cortex-A55, GPU: Adreno 642L, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 161,4 × 73,3 × 7,9 mm, hmotnost: 178 g, zvýšená odolnost: ne Displej, konektivita a baterie 6,67", OLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4800 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 54 Mpx, f/1.9, 1/1.49", PDAF, druhý: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 122˚, AF, třetí: 2 Mpx, portrétový, f/2.4, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.4, Full HD video Kompletní specifikace

Hlavní výpočetní jednotkou byl zvolen čipset Snapdragon 778G+ od Qualcommu s maximálním taktem 2,5 GHz (1× 2,5 GHz Cortex-A78 + 3× 2,4 GHz Cortex-A78 + 4× 1,8 GHz Cortex-A55), kterému pomáhá ještě grafický čip Adreno 642L. Co do paměťových variant v tuto chvíli není jasné, které dorazí na tuzemský trh – v globálu bude k mání 8/256 GB, 12/256 GB, případně 12/512 GB, z nichž my testujeme tu nejslabší.

Dále tu máme operační systém Android 12 (který z úložiště ukusuje zhruba 20 GB), Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, port USB-C, optickou čtečku otisků prstů v displeji a akumulátor s kapacitou 4 800 mAh, který můžete nabíjet výkonem až 66 W (Honor slibuje nabití na 60 % za 20 minut – vyzkoušíme v recenzi). Potěší, že telefon podporuje i 5W reverzní nabíjení kabelem, avšak bezdrátová cívka Qi se do těla nevešla. Marně byste hledali také 3,5mm jack nebo infraport.

Trojitý fotoaparát

Z hlediska fotoaparátů Honor vsadil na letošní fotočip od Sony jménem IMX800, který v případě Honoru 70 disponuje rozlišením 54 Mpx. Tento fotoaparát má clonu f/1.9 a fázové ostření – stabilizace je bohužel elektronická. Pak tu máme 50Mpx širokoúhlý s clonou f/2.2, záběrem 122° a schopností pořizovat makro snímky už na vzdálenost 2,5 centimetru, bohužel znovu bez pořádné stabilizace. Tento tandem doplňuje ještě 2Mpx hloubkový senzor a 32Mpx selfie kamerka, v obou případech činí clona f/2.4.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Barvy a cena

Vzhledem k tomu, že oficiální česká cenovka zatím nebyla zveřejněna, lze maximálně zopakovat ceny uvedené při původním čínském představení. Základní varianta v konfiguraci 8/256 GB by tedy měla vyjít na 2 699 čínských jüanů, což se rovná asi 11 600 korunám včetně DPH. K mání budou tři barevné varianty: černá Midnight Black, zelená Emerald Green a „naše“ bílá Crystal Silver.