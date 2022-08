Test Volkswagen T-Roc Cabriolet (2022): se sluncem a bez větru

Tento crossover nabízí Volkswagen jako jediný svůj vůz i jako kabriolet

Image je tu zvlášť důležitá a T-Rocu díky provedení R-Line nechybí

Se střechou funguje jako celoroční auto, byť používání komplikuje přístup na zadní sedadla a malý kufr

Svět se mění a vypadá to, jako kdyby pro kabriolety nebylo na světě místo – když si začnete všímat, kolik roadsterů, spyderů a kabrioletů po silnicích jezdí, napočítáte jich na prstech jedné ruky. A co je ještě zajímavější: dost často budete narážet na stará auta – klidně i z devadesátek. Kabriolety zkrátka ze silnic mizí. Přitom snad každý se někdy toužil jím projet.

Ze tří na jeden

Není to tak dlouho, co měl Volkswagen v portfoliu hned tři kabriolety – Beetle Cabrio, Golf Cabrio a pak samostatný model EOS. Kdo dnes přijde do showroomu této značky se zájmem o auto bez střechy, zvolit může jediný model. A tím je právě testovaný crossover Volkswagen T-Roc Cabriolet, přesněji jeho facelift. Verzi před faceliftem, která už se neprodává, jsme testovali před dvěma lety. Jak už vyplynulo z názvu, vychází z oblíbeného crossoveru T-Roc. Jen střecha je plátěná a skládací.

Za 9 sekund dole

Ovládání střechy je plně elektrické. Mezi předními sedadly se za tímto účelem nachází tlačítko. A vskutku na nic nečekáte. V kabriolet se vůz promění za 9 sekund, navíc nemusíte čekat na parkovišti – střechu lze skládat nebo natahovat až do rychlosti 30 km/h. V případě, že vás překvapí déšť, počítejte s tím, že natažení střechy zabere 11 sekund. Opět tedy rychlovka. Mechanismus pracuje tiše. Manipulaci jsem zkoušel i v prudkém kopci a vše fungovalo bez zaváhání.

Barva zaujme

Testované provedení vypadalo přesně tak, jak by měl stylový kabriolet vypadat. Pastelově modrá barva Teal vypadá naživo ještě o dost lépe a počítejte s tím, že lidé budou za autem otáčet hlavu. Ale nejde jen o celkový dojem, ale i o detaily, jako jsou černá kola i zpětné kryty zrcátek, lakované nárazníky nebo zatmavené zadní svítilny. Je to dáno výbavovou linií R-Line. Ta vždy posouvá design o kus dál. A platí to i v interiéru. Sedadla potěší výrazným bočním vedením a elegantním čtvercovým prošitím. Také u detailů na palubní desce nemáte pocit, že sedíte jen „v lidovém autě“.

150 koní

Toto stylové cabrio si můžete objednat jen s jediným motorem: 1.5 TSI o výkonu 110 kW. Z mého pohledu je velká škoda, že jej neobjednáte s motorem 2.0 TSI a výkonem 300 koní, jaký najdete v T-Rocu R. K autu by se hodil. Takhle má model bez střechy dvě polohy. Ve standardním režimu je to pohodář určený ke kochání. Jedete přírodou, motor skoro neslyšíte a užíváte si nebe nad hlavou. Na přidání plynu reaguje jen pozvolna, převodovce se nechce podřazovat.

Pak stačí profil auta přepnout na Sport, kdy adaptivní tlumiče DCC přitvrdí a převodovka se přepne do sportovního režimu. Najednou máte úplně jiné auto, které bezprostředně reaguje na sešlápnutí plynového pedálu a které je do zatáčky tvrdé, takže oceníte výrazné boční vedení sedadel. Hlavně do rychlosti 100 km/h umí auto zatlačit do sedadla a být velmi hbité. Hmotnost 1,9 tuny v zatáčkách cítíte, ale na trakci to nemá vliv. Na nějakou vyšší rychlost a dovádění ale rovnou zapomeňte, na něco takového není tento stroj stavěný.

Jízda bez střechy

Pokud jezdíte ve městě, budete si jízdu bez střechy skutečně užívat. Stáhněte úplně dolů i všechna okénka a bude to příjemné. Jakmile ale opustíte město a vaše rychlost překročí 80 km/h, začne dovnitř nepříjemně foukat. Krokem jedna je vytáhnout zpět okénka (slouží k tomu speciální tlačítko, kterým ovládáte všechna čtyři najednou) a krokem dva, který důrazně doporučuji, je instalace větrné clony hned za přední sedadla. Jako zázrakem pojedete opět bez větru, a to klidně i dálniční rychlostí. Větrná clona ale samozřejmě zabere místo na zadních sedadlech, takže v tomto režimu je auto jen dvoumístné.

Jízda se střechou

Nechte střechu nahoře a máte prakticky úplně normální T-Roc. Pevná střecha je odhlučněna o něco lépe, ale rozhodně tady nelze mluvit o vysloveném kompromisu – i Cabrio je plnohodnotné celoroční auto. Kvůli konstrukci však nutno počítat s vyšší hmotností a menším zavazadelníkem. Zatímco normální T-Roc nabídne 445 litrů, cabrio pak jen 284 litrů. Na první pohled se to zdá málo, ale mezi vozy této kategorie jde o nadstandardní hodnotu. Navíc lze snadno sklopit zadní sedadla a tím objem navýšit. Výrazné omezení kabrioletu zde ovšem je: přístup na zadní sedadla. Ta totiž nemají vlastní dveře. Pro přístup dozadu tak musíte odklopit přední sedadla. Když je střecha dole, je to maličkost, přístup není ničím omezen, ale v opačném případě je přístup komplikovaný.

Parametry Volkswagen T-Roc Cabriolet Stupeň výbavy R-Line Maximální výkon 110 kW Zdroj energie benzin Světlomety Matrix LED Složení/natažení střechy 9/11 sekund Pohon předních kol Převodovka automatická Akcelerace 0–100 km/h 9,5 s Maximální rychlost 205 km/h Délka 4 279 mm Šířka 1 811 mm Výška 1 527 mm Rozvor 2 630 mm Základní cena 838 900 Kč Cena testované výbavy 990 900 Kč

Daily car

Že je T-Roc Cabriolet dělaný pro jízdu každý den, ukazuje i výbava. Nechybí Travel Assist, který kombinuje adaptivní tempomat s asistentem pro jízdu v pruzích. Pro denní rutinní ježdění je tak jako dělaný. Soundsystem Beats by Dre se subwooferem o celkovém výkonu 400 W potěší při jízdě se střechou i bez. Infotainment s úhlopříčkou 9,2″ nabízí vše důležité, a to včetně funkcí Android Auto a Apple CarPlay.

Volkswagen T-Roc Cabriolet 8.8 Vzhled a zpracování interiéru 8.5/10

















Propojitelnost s telefonem 9.0/10

















Technologická výbava 9.0/10

















Jízdní vlastnosti 8.5/10

















Klady design

detaily interiéru

funkční větrná clona

adaptivní tlumiče

manipulace se střechou

možnost sklopit sedadla

každodenní použití

rozumná cena Zápory přístup na zadní sedadla

velikost zavazadelníku

jen jedna motorizace v nabídce

komfort maximálně do 140 km/h