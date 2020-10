Test Volkswagen T-Roc Cabrio (2020): ohrožený druh aneb Jediný Volkswagen nahoře bez

Kde jsou ty časy, kdy měl Volkswagen ve své nabídce stylový Beetle Cabrio. Nejlepší časy modelů nahoře bez jsou již minulostí, o to překvapivější byl tah německé automobilky, která si několik let zpět začala pohrávat s myšlenkou T-Rocu ve variantě Cabrio. Ba co víc, tuhle myšlenku Volkswagen dotáhl do sériové výroby a já vám mohu říci, že to, co na první pohled vypadá jaký šílený nápad, může ve finále velmi dobře fungovat.

Volkswagen nebyl první, kdo vzal svůj crossover a lidově řečeno z něho odřízl střechu. Touto cestou se vydal i Nissan s modelem Murano, ale také Land Rover v případě Range Roveru Evoque. Takový model nikdy nebude masově prodávaný, ale všechny zmíněné automobilky jistě vědí, proč taková auta do nabídky zařazují.

Konzervativec ve sportovním kabátu

Jak už jsme si u Volkswagenu (s výjimkou Arteonu) zvykli, designová stránka je velmi uhlazená, neodvážná, tedy konzervativní, ale osobně se mi to celkem líbí. Hezká kola, černá maska chladiče a boční prahy ve stejné barvě vypadají atraktivně. Design je velmi individuální záležitostí, takže ve finále je můj názor zde úplně zbytečný.

T-Roc Cabrio samozřejmě stojí na podvozku pětidveřové verze. Součástí standardní výbavy jsou LED světlomety a testovaný výbavový stupeň R-Line přidává sportovní nárazníky, dvouzónovou klimatizaci Climatronic, sportovní multifunkční volant, sportovní podvozek či sedmnáctipalcová kola z lehké slitiny. Testovaná verze však měla kola ještě od dva palce větší a na komfortu to bylo znát.

Uvnitř klasika, které není moc co vytknout

Interiér je posledních několika letech v podání Volkswagenu klasikou, což nemusí být hned špatně. Na první pohled si všimnete dvou displejů a na dnešní dobu i poměrně velkého množství hardwarových tlačítek. Škoda jen těch tvrdých plastů, avšak i s ohledem na konkurenci si to Volkswagen může dovolit.

Příjemný je sportovní multifunkční volant, který má akorát tlustý věnec, a sedadla v T-Rocu byla ta nejlepší, která si kdy ve Volkswagenu pamatuji. Před volantem T-Roc využívá Digital Cockpit, tedy 11,7palcový displej, na kterém si můžete navolit hned několik různých zobrazení. Ať už preferujete mapu přes celý displej nebo imitaci klasických budíků, bude vám vyhověno. Podobné řešení můžete znát také z modelů od Škody Auto.

Druhý displej se nachází uprostřed palubní desky. Využívá dlaždicové menu a samozřejmě je plně v češtině. Jde o jednoduchý a logicky řazený systém až na mapové podklady. S nimi musíte strávit nějaký ten čas a pochopit, jak vlastně fungují. K intuitivnosti to má daleko.

T-Roc Cabrio, podobně jako Volkswagen Passat, už sází na USB-C. K dispozici je také bezdrátová nabíječka před voličem převodovky. Dobrou zprávou je, že i Samsung Galaxy S20 Ultra s velikostí 6,9 palce se na nabíjecí podložku vejde.

Stále online i bez telefonu

Díky integrované datové SIM kartě je T-Roc Cabrio stále online. S internetu si auto stahuje informace o aktuální dopravě v reálném čase, ale také lze poslouchat internetové rádio či streamovat hudbu.

Využívat můžete aplikaci We Connect, která propojí váš chytrý telefon s autem. Z pohodlí vašeho obývacího pokoje můžete zkontrolovat statistiky poslední jízdy, dojezd na nádrž, ale také to, zda je auto zamčené. V aplikaci lze vytvořit několik oblíbených cílů a následně je posílat do auta.

Dobrou zprávou pro zákazníky, kterým systém od Volkswagenu nevyhovuje, je, že nechybí podpora jak Apple CarPlay, tak Android Auto. Fanoušky dobré hudby pro změnu může potěšit přítomnost reprosoustavy Beats se šesti reproduktory, subwooferem a celkovým výkonem 400 wattů.

Plná polní asistenčních systémů

Ačkoli T-Roc patří k menším modelům, po stránce asistenčních systémů rozhodně nestrádá. Minimálně nabídka je velmi pestrá a pak je to už jen otázka vašich preferencí. Jedním z nejvíce využívaných systémů, pokud jezdíte často po rychlostních komunikacích nebo dálnicích, bude jistě adaptivní tempomat. Při parkování se vám může hodit parkovací kamera nebo rovnou parkovací asistent. Ten však není všespásný, ideální situace pro něho znamená mít namalované parkovací čáry a parkovat buď podélně nebo kolmo.

Naopak v Praze jsem ocenil asistenta pro jízdu v koloně. Ve finále jde o adaptivní tempomat, který umí zcela zastavit a následně se rozjet. V nabídce je však i hlídání mrtvého úhlu a jízdního pruhu. Dále i systém sledování únavy. Poslední dva jmenované systémy však mají k dokonalosti velmi daleko, a pokud vám to konfigurátor umožní, rozhodně bych za ně nepřiplácel.

Všechny dostupné asistenty a jejich funkce máte podrobně popsány v infotainmentovém systému. Podobně to má například Volkswagen Golf a už tam jsem to chválil. Pokud opravdu nevíte, co daný systém přesně dělá, popřípadě co pro vás znamená, když ho vypnete, pak v infotainmentu se vše výstižně dozvíte.

Dvě výbavy, dvě převodovky a jeden motor

Nabídka je velmi jednoduchá. Vybírat můžete z výbavového stupně Style a R-Line. Obě varianty mají pod kapotou benzinovou patnáctistovku s výkonem 150 koní a pohon předních kol. Vybírat můžete z šestistupňové manuální převodovky nebo sedmistupňového DSG, které bylo v testovaném autě.

Pohonná jednotka dostala do výbavy technologii vypínání válců. Jakmile auto uzná za vhodné, dva válce odpojí, což lze občas poznat lehkým cuknutím. To je však opravdu lehké a musíte se na ně dost soustředit. I tak jsem je občas necítil. Druhým poznávacím znamením je ikonka „eco“ na přístrojovém štítu. Cílem jsou samozřejmě nižší emise a spotřeba.

Trochu jsem se obával, jak na tom bude pevnost karoserie. Přeci jen, jakmile sundáte z auta střechu, musíte udělat nemalé úpravy na podvozku, které se projeví na jízdních vlastnostech, ale i na hmotnosti. Však Cabrio narostlo na váze o 200 kilogramů.

Jak už jsem se zmiňoval, R-Line přináší sportovní podvozek, který však má k pravému významu slova sport opravdu daleko. Pocitové se mi jeho nastavení líbilo, ale popřemýšlel bych o menších kolech, které komfort posunou ještě o kus dále. DSG si s motorem občas nerozumí, ale z auta jako celku mám dobrý pocit.

I pohonná jednotka má síly tak akorát. Předjížděcí manévr není sprosté slovo, ale většinu času si budete jezdit na pohodu. O to více, když o víkendu chytnete stejně příjemné počasí jako já při testování. To pak na okresních silnicích jezdíte i 70 km/h a užíváte si vítr ve vlasech. A co spotřeba? Po 503 kilometrech, které zahrnovaly pražský provoz, dvě dálniční cesty a nějaké ty okresní silnice, mi palubní počítač ukazoval 7,4 litru.

V říjnu nahoře bez? A proč ne?

Plátěná střecha se skládá do prostoru nad zavazadlovým prostorem. Do něho je horší přístup, pro vyndání věcí se musíte pořádně ohnout. Kompenzovat vám to může kapacita 284 litrů či průvlak na druhou řadu sedadel. Se střechou lze manipulovat, a to do 30 km/h.

Jakmile střechu sundáte a necháte si zavřená boční okénka, je v autě příjemně. Sedačku jsem měl nejníže, co to šlo, a při svých 173 centimetrech jsem cítil lehký vítr ve vlasech. Pokud jste vyšší postavy, už to pro vás bude problém.

Příjemné je, že T-Roc si pamatuje, jakou poslední teplotu klimatizace jste měli nastavenou, když střecha byla dole. Jakmile ji zavřete, auto automaticky změní teplotu na poslední nastavenou v případě zavřené střechy.

A co děti? Mají si kam sednout?

T-Roc Cabrio má samozřejmě i druhou řadu sedadel, kam se nejen děti, ale i dospělý člověk v pohodě vejde. Tedy za předpokladu, že přední sedadla nejsou nastavena na dva basketbalisty. Rodinné auto z něj neuděláte, ale jako druhé auto do rodiny je T-Roc zajímavou variantou. Podmínkou je, že musíte mít děti jen dvě. T-Roc ve verzi nahoře bez je pouze pro čtyřčlennou posádku.

V případě, že děti nevozíte a nechcete, aby vám na zadní sedačky padal nějaký nepořádek, můžete si nainstalovat krytku, kterou je pak možné jednoduchým manévrem vyndat a vložit do zavazadlového prostoru.

Své zákazníky si najde

Ať už se podíváte k jakékoli automobilce, konkurenci napočítáte na prstech jedné ruky a to vám i nějaký ten prst může chybět. Nevěděl jsem, co přesně od T-Rocu Cabrio očekávat, ale po týdnu jsem ho vracel s víceméně pozitivními dojmy. Celkové naladění je příjemné a i přes určité nedostatky si T-Roc své zákazníky jistě najde.

Model Volkswagen T-Roc Cabrio Základní cena 886 900 Kč Cena testované výbavy Stupeň výbavy R-Line Výkon 104 kW / 150 koní Zdvihový objem 1498 ccm Palivo benzin Počet válců 4 Pohon pohon předních kol Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 9,6 Maximální rychlost (km/h) 205 Spotřeba paliva na 100 km 5,8 l (kombinovaná) Délka 4268 mm Šířka 1811 mm Výška 1522 mm Rozvor nápravy 2630 mm Hmotnost 1615 kg Objem palivové nádrže 50 litrů

Základní verze startuje na 748 900 Kč včetně DPH. Výbavový stupeň R-Line v kombinaci s automatickou převodovkou DSG si z vašeho bankovního účtu vezme minimálně 886 900 Kč. Avšak přidáte-li pár dalších prvků, pak se cena vyhoupne i přes jeden milion korun. I tuhle cenu si však Volkswagen dokáže obhájit.