Test Volkswagen Multivan Long 2.0 TSI DSG (2023): dlouhý drink s benzinem

Long verze přidává 20 cm do zadní části vozu

Benzinový motor je výkonný a nečekaně úsporný

Základní Multivan dnes stojí rozumné peníze, ale s dobrou výbavou letí cena vzhůru

Za poslední roky se svět tolik změnil. Třeba, třeba jako Multivan. Postavte mezi sebe tyto vozy za posledních 20 let a zjistíte, že rozdíly ve vzhledu jsou mezi nimi zcela minimální. A co budou mít společné? Všechny je bude (až na naprosté výjimky) pohánět motor TDI. Až poslední generace vozu všechna zažitá pravidla mění.

Vůz vypadá úplně jinak, používá úplně jinou techniku a poprvé jej budete chtít s benzinovým motorem.

+ 20 cm

Přestože pořád vypadá Multivan futuristicky, ve skutečnosti už tu s námi nějaký pátek je. Už v roce 2022 jsme vám přinesli recenzi plug-in hybridního modelu. Čím se tato verze liší? Kromě toho, že sází na běžný spalovací motor, tak rozdíl je ve slově Long. Vůz je o rovných 20 cm delší.

Rozvor vozu, tedy vzdálenost mezi předními a zadními koly, zůstala stejná, k nárůstu tak došlo jen prodloužením zadní částí vozu. Krátkému Multivanu jsem vyčítal, že objem kufru 470 litrů je skromná velikost, tak verze Long nabídne 763 litrů a to už by mělo pokrýt potřeby i náročné rodiny.

Benzin?

Byl jsem skutečně překvapený, když jsem zjistil, že Multivan bude s benzinovým motorem. Do takto velkého auta? S takovou hmotností? Co mě napadlo: bude to strašně žrát a nepojede to. Ale je vidět, že benzinové motory udělaly v posledních letech velký pokrok a aerodynamika Multivanu nemá nic společného s hranatou dodávkou.

Velké MPV s tímto motorem zrychlí na 100 km/h za 9,4 sekundy. Motor je spojený se sedmistupňovou automatickou převodovkou DSG, kdykoliv tak stačí zatlačit na plynový pedál a Multivan vystřelí vpřed.

A co spotřeba?

Kombinovaná spotřeba podle WLTP má být 7,7 litru benzinu na 100 km. Po pěti stech kilometrech, které jsem s vozem ujel, se spotřeba zastavila na čísle 9,9 litru. A to jsem Multivan rozhodně nešetřil a absolvoval i několik rychlých dálničních přesunů. Kdybych si to sám nevyzkoušel, tak nevěřím, že spotřebu je možné udržet pod 10 litry.

Jistě, naftový Multivan asi bude brát o něco méně, ale bude mu chybět velký kus dynamiky a kultivovanost benzinového motoru je úplně někde jinde. Navíc při jízdě mimo město jsem se v pohodě dostával pod 6 litrů. Tohle je motor, který do rodinného auta skutečně chcete.

Komfort pro sedm

Jestli nějaké slovo charakterizuje Multivan, tak je to komfort. Chcete komfortně převézt sedm lidí? Nenajdete lepší vůz. Jde o to, že každý cestující má svoje vlastní sedadlo. Dostatečně široké, vyhřívané, posuvné.

Žádná trojlavice, kde se budete mačkat. I ve třetí řadě lze s jednotlivými sedadly hýbat dopředu a dozadu, abyste měli dostatek místa.

Óda na sedadla

Navíc lze sedadla v jakémkoliv místě v kolejnicích vyjmout a uložit do garáže, pokud tolik pasažérů vozit nepotřebujete nebo jednoduše chcete větší nákladový prostor. Manipulace se sedadly je navíc opravdu jednoduchá, sedadla váží mezi 23 a 29 kg, takže i v jednom je vytáhnete. A když je nechcete tahat, tak je prostě sklopíte, i tím získáte v autě hodně prostoru.

Žádná jiná automobilka nemá sedadla tak dobře promakaná. Přístup na sedadla navíc zjednodušují posuvné dveře, které udělají opravdu velkou díru pro vstup.

Je libo stoleček?

Za necelých 18 000 Kč si do Multivanu můžete přikoupit multifunkční stolek. O co se jedná? V prostřední kolejnici je jakási konzola, kterou můžete pohybovat – od předních až po zadní sedadla.

Obsahuje místo pro odložení kelímků s pitím, mobil, ale co je nejdůležitější – když je konzole u druhé řady sedadel, lze na jedno kliknutí vytáhnout nečekaně prostorný stoleček, na který si klidně můžete odložit notebook.

Pracoviště řidiče

A jak se Multivan řídí? Rozdíl 20 cm při jízdě ani nepoznáte. Na druhou stranu parkovat s vozem o délce 5173 mm už chce trochu cviku. Nebo prostě kliknete na tlačítko pro automatické zaparkování a obávaný manévr provede auto samo. Řidič má všechny ovládací tlačítka po ruce, stejně jako dostatek místa pro odložení mobilního telefonu, peněženky nebo velké lahve na pití.

Infotainment zůstává několik let pořád stejný, už by to chtělo nějakou aktualizaci, na druhou stranu zvládá Android Auto i Apple CarPlay a to samozřejmě i bezdrátově.

Asistent jede sám

Když levým palcem na volantu aktivujete Travel Assist, budete si jízdu (hlavně) na dálnici doslova užívat. Vůz se sám drží uprostřed jízdního pruhu a samozřejmě drží odstup od vozu vepředu.

Funguje to úžasně a dlouhé přesuny budete v tomto autě milovat.

Jede jistě, ale…

Zimní pneumatiky Continental o šířce 235 mm nevybízí k nějakému řezání zatáček, ale to ani od velkého MPV nechcete. Tu a tam se kola protočila při ostřejším rozjezdu na mokru, přeci jen motor poskytne 320 Nm už v 1600 otáčkách. A právě to je ta situace, kdy bych ocenil pohon všech kol. Nehledě na situace, kdy chcete jet s autem na hory a třeba se dostat k zasněženému lyžařskému středisku.

I když je Multivan na trhu už nějaký ten rok, Volkswagen k němu stále nenabízí pohon všech kol, což je velká škoda. Právě k charakteru auta se hodí a všechny předchozí generace zákazníci kupovali právě ve čtyřkolce.

Parametry Multivan Long Style 2,0 TSI Stupeň výbavy Style Long Maximální výkon 150 kW Zdroj energie benzin Udávaná spotřeba na 100 km 7,7 litru Světlomety LED Pohon přední Převodovka automatická Akcelerace 0–100 km/h 9,4 s Maximální rychlost 200 km/h Délka 5 173 mm Šířka 1 941 mm Výška 1 907 mm Rozvor 3 124 mm Základní cena 999 000 Kč Cena testované výbavy 2 226 147 Kč

Rodinný sen

Multivan už desítky let funguje skvěle a poslední generace není výjimkou. Máte tři děti? Nebo vozíte psa? Hodně nákladu? Multivan je to, co potřebujete. Dříve býval nedostupný kvůli ceně, ale to už dnes také neplatí. Základní Multivan (krátký) pořídíte za 999 000 Kč, což je vlastně super nabídka. Dlouhá verze s naftovým motorem pak vyjde na 1 188 277 Kč. Verze Style Long, tedy ta testovaná je samotným vrcholem nabídky a začíná na ceně 1 567 547 Kč včetně DPH. Zda je to hodně nebo ne, to bude na posouzení každého z vás.

Volkswagen Multivan Long 8.9 Vzhled a zpracování interiéru 9.0/10

















Propojitelnost s telefonem 8.5/10

















Technologická výbava 9.0/10

















Jízdní vlastnosti 9.0/10

















Klady moderní design

prostorová variabilita

možnosti sedadel

komfort pro cestující

spotřeba a výkon motoru

dynamika jízda

cena základní verze Zápory citelně chybí 4Motion

starší infotainment

ceny některých příplatků