Test Volkswagen Multivan eHybrid (2022): pro novou generaci

Opticky vůz vypadá malý, ale měření ukazují, že oproti předchozí generaci narostl

Nabízí nejmodernější technologie, ale cena roste rychle nahoru

Hybrid přináší úsporu nejen ve městě, ale i na dlouhých trasách

Volkswagen Multivan zhmotňuje skutečnou legendu. Vždy šlo o tu nejluxusnější verzi užitkového Volkswagenu Transporter a v minulosti jsme se dokonce dočkali takových extrémů, jako byl Multivan Business, který interiérem mohl konkurovat soukromému tryskáči. Multivan byl vždy považován za osobní vůz, který s těmi užitkovými nemá zase tolik společného, ale teprve u této verze je slovíčko „van“ ve jméně úplně zbytečné.

T7?

Značka Volkswagen Užitkové vozy po generace značí řadu Transporter, a tedy i Multivan, písmenem T a číslem. Běžně na našich silnicích potkáte T3, T4, T5, T6 a T6.1. A očekávalo se, že tento Multivan bude mít označení T7, ale ve skutečnosti se výrobce tomuto označení docela brání a T7 v oficiálních materiálech nenajdete. Proč? Automobilka chce nejspíš ukázat, že tento Multivan je úplně jiný. Proto všude hledejte označení „nový Multivan“.

Bez genů dodávky

Co je tedy na tomto vozu tak unikátního? Především to, že skutečně není postavený na užitkovém Transporteru, ale naopak používá platformu MQB, kterou znáte z osobních vozů Volkswagen. To rozvazuje ruce hlavně konstruktérům a designérům. Tato platforma umí pracovat s trakční baterií právě u hybridního pohonu a zbavuje se mechanické vazby mezi voličem automatu a převodovkou i mechanické ruční brzdy. Z pohledu řidiče jde o banality, ale z hlediska uspořádaní interiéru jde o revoluční změny.

Drobeček

Kamkoliv jsem s multivanem přijel, strhl na sebe pozornost. Obzvláště v dvoubarevném provedení a s lehce futuristickým designem vypadá fakt dobře. Ale často jsem slýchával, jestli není nějaký malý. Tím, že se zbavil krabicovitých tvarů, vypadá opticky mnohem menší. Ale čísla mluví jasně: nový model je oproti tomu předchozímu o 69 mm delší, o 37 mm širší a právě díky platformě MQB o 67 mm nižší, a to při zachování stejného vnitřního prostoru. Výrazně narostl i rozvor –⁠ o 12 cm. Takže malý je skutečně jen opticky.

2+2+2

Naše provedení čítalo po dvou sedadlech ve třech řadách, takže nabízelo šest míst k sezení. A sedala jsou to skutečně komfortní: dostatečně široká, se zřetelným bočním vedením a opěrkami rukou. I když jsou posuvná a vyjímatelná (kdekoliv), tak umí být i vyhřívaná a není potřeba odpojovat žádné kabely.

Mezi sedadly najdete kolejnice pro multifunkční stoleček, který se pohybuje napříč celým autem –⁠ od předních sedadel až po zadní. Obsahuje několik držáků na nápoje, vysouvací pracovní plochu, úložné prostory. Sofistikovanost sama.

Všichni cestující mají královsky místa. Hlavně středový prostor mezi sedadly je obrovský – tady byste klidně odvezli i smotaný koberec. Samotný kufr za třetí řadou sedadel pak nabídne skromnějších 470 litrů, ale velikost to není pevná – pokud druhou a třetí řadou sedadel popojedete dopředu, tak se samozřejmě navýší.

Jako v Golfu

Když usednete za volant, opravdu nemáte pocit, že řídíte dodávku. Ergonomie přístrojové desky, volant, infotainment, … Prakticky si budete připadat jako v golfu. Odlišnost prozrazují detaily, jako jsou třeba tlačítka pro elektrické otevírání bočních dveří. Řidič i posádka jsou rozmazlování aparaturou Harman Kardon se 14 reproduktory a subwooferem.

Infotainment je trvale připojen k internetu a pochopitelně umí všechny nejnovější technologie včetně bezdrátového Apple CarPlay a Android Auto. Ručičky na přístrojové desce opravdu nehledejte, tady vládnou displeje. Ty nabízí desítky různých kombinací zobrazení. Pokud se v autě přihlásíte ke svému Volkswagen účtu, tak se načte vaše uložená konfigurace, takže s ničím nebudete ztrácet čas.

Hybrid

Jaká je historicky nejoblíbenější kombinace Multivanu a motoru? Samozřejmě s tím naftovým. A čím výkonnější, tím lepší. Samotným vrcholem jsou pak pohonné jednotky 2.0 TDI s výkonem 150 kW. Vysoký výkon, nízká spotřeba – tak tomu vždy bylo. Hybridní verze ale tohle dogma nabourala. Hybridní Multivan nabídne dokonce 160 kW a spotřebu… no, tu papírovou rozhodně nemá cenu řešit. Pojďme se ale nejdříve podívat na techniku.

Základ tvoří starý známý motor 1.4 TSI s pohonem na benzin a poskytující výkon 110 kW. Tomu dále pomáhá synchronní elektromotor s výkonem 85 kW. Systémový výkon pak není součtem, ale zastaví se právě na hodnotě 160 kW. To znamená, že oněch 2 110 kg zrychlí na 100 km/h za 9 sekund. Jde tak o nejrychlejší sériový multivan. Elektromotor bere baterii z lithium-iontového akumulátoru s využitelnou kapacitou 10,4 kWh.

Hlavně dobíjet

Jezdíte krátké trasy? Pak se benzinový motor nemusí vůbec probudit. Jen na elektřinu vůz ujede něco mezi 40 a 50 km a bez kapky benzinu umí jet i po dálnici. To jsem si ověřil na D1. Z Velké Bíteše až do Brna to dělá 35 km, při kterých naklesáte zhruba 400 metrů. Na této trase a při dálniční rychlosti se spalovací motor vůbec nespustil a dojezd na elektřinu se naopak díky klesání zvýšil asi o 8 km.

Aby měl hybrid největší smysl, musíte jej dobíjet. To můžete udělat z obyčejné 230V zásuvky. 100 % dobijete baterie za cca 5 hodin. Pokud použijete výkonnější wallbox, nebo průmyslovou zásuvku, umí se akumulátor dobíjet výkonem 3,6 kW a dosyta jej nakrmíte za necelé 4 hodiny. Tady by přišla vhod trochu výkonnější palubní nabíječka. Ujet 100km trasu se spotřebou 2 litry benzinu každopádně není žádná utopie.

900km trasa

Jak je to ale na dlouhé trase? I to jsem měl možnost otestovat při cestě z Prahy do Bělehradu. I když jsme dělali zastávky, tak jsme nenabíjeli. Za 20 minut nabíjení by se nenabilo ani 10 % baterie. Z Prahy jsme vyjížděli s plnou baterií, do Bělehradu dojeli prázdnou. Výsledná spotřeba: 5 litrů benzinu na 100 km. A to je hodně slušné.

Čím se palivo šetří? Jen samotná energie v baterii by takové číslo neudělala. Ale je to i tím, že při brzdění se energie neztrácí, ale díky rekuperaci se ukládá zpět. A vyšší spotřeba při stoupání je kompenzovaná právě tím, že při klesání benzinový motor neběží a naopak: baterie se dobíjí. A také při stání v koloně nemusí motor běžet. Pasová kontrola na hranicích se Srbskem znamenala, že jsme 400 metrů popojížděli jednu hodinu. Za hodinu jízdy se tak spotřebovaly jen 2 kWh elektrické energie, ale ani kapka benzinu.

Když dobíjí sám

Při cestování po Balkáně bylo jen málo možností, kde hybrid nabíjet. Proto jsem často v menu infotainmentu volil, aby benzinový motor dobíjel baterii. Za nějakou hodinu jízdy po dálnici umí doplnit baterii na cca 70 % kapacity. Zní to jako nesmysl? Experimentálně jsem si vyzkoušel, že to tak není. Ano, v tu chvíli jedete třeba za 13 nebo 14 litrů benzinu na 100 km, ale pak přijedete do města, zapnete čistě elektrický mód a jedete zcela bezemisně. A průměrná spotřeba čítá kolem 7 litrů benzinu na 100 km.

Čím to? Benzinový motor dobíjí baterii docela efektivně. Při jízdě po dálnici má stálé otáčky, nejsou zde velké ztráty. A naopak ve městě je jízda na elektřinu úsporná. Elektrický motor pracuje efektivně a na rozdíl od spalovacího motoru nemá ztráty při rozjezdech a v nízkých rychlostech. Je tak překvapivě ekonomičtější si vyrobit elektřinu spalovacím motorem, než se jím přímo nechat pohánět.

Jedeme

A jak se nový Multivan řídí? Zapomeňte na to, že by to byla dodávka. Golf to ale na druhou stranu také není. Je to něco mezi. Takový lepší Sharan. Auto je jisté, má dostatek výkonu a nenaklání se, ale s rychlostí to nesmíte přehánět. Poháněná jsou jen přední kola, takže zatáčky určitě vymetat nemůžete. Co si zaslouží pochvalu, to je tlumení. I po rozbité silnici letíte jako na létacím koberci. Tady se naopak vyšší hmotnost projevuje kladně a také pneumatiky 235/50 R18 na tom mají svůj podíl.

Díky Travel Assistu pak multivan umí jezdit téměř sám. Stačí stisknout tlačítko na volantu a auto jede uprostřed svého pruhu, dodržuje odstup od vozidla před sebou a také dodržuje dovolenou rychlost, kterou načítá jak z mapových podkladů, tak případně také ze značek podél silnice.

Vhod tato funkce přijde právě při dlouhých trasách vedoucích po dálnici, kdy stačí mít ruce na volantu a o zbytek se opravdu nemusíte starat. Ať je světlo, tma, nebo déšť, tyhle systémy fungují.

Parametry Volkswagen Multivan 1.4 TSI eHybrid Stupeň výbavy Style Maximální výkon 160 kW Zdroj energie benzin + elektřina Udávaná spotřeba na 100 km 1,8 l + 14,6 kWh Světlomety LED Pohon předních kol Převodovka automatická Akcelerace 0–100 km/h 9,0 s Maximální rychlost 192 km/h Délka 4 973 mm Šířka 1 941 mm Výška 1 907 mm Rozvor 3 124 mm Základní cena 1 202 104 Kč Cena testované výbavy 2 284 701 Kč

Nová doba

Kdyby se mě někdo před rokem zeptal, jaký motor zvolit do multivanu, tak bych neváhal. Dnes už bych ale naftu nedoporučil. Komfort jízdy, výkon a možnost jezdit jen na elektřinu přináší mnoho výhod. Obzvláště pak pro toho, kdo jezdí kratší trasy a vystačí si s elektřinou. A taky pro toho, kdo má možnost dobíjení vlastní elektřinou ze solární elektrárny.

Překážou v pořízení testovaného automobilu bývá často cena. Základ vyjde na 1,2 milionu korun. Když si jej ale vyšperkujete, tak počítejte s částkou kolem 2 milionů. Naše testovaná verze se přiblížila hranici 2,3 milionu, na druhou stranu výbava obsahovala vše, na co jen pomyslíte.

Volkswagen Multivan 8.8 Vzhled a zpracování interiéru 9.2/10

















Propojitelnost s telefonem 9.5/10

















Technologická výbava 9.8/10

















Jízdní vlastnosti 8.5/10

















Dojezd a nabíjení 7.0/10

















Klady spotřeba

jízdní projev hybridu

výkon

promakaný interiér

pohodlná sedadla

vnitřní prostor

moderní technologie

komfort jízdy Zápory cena

pomalejší nabíjení

nelze mít jako čtyřkolku