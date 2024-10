Test Volkswagen Multivan (2024): labutí píseň

Multivan 6.1 má pořád co nabídnout, i když je na konci životního cyklu

Na kombinaci motoru a pohonu nemá nová generace zatím odpověď

Je to fantastické MPV, i když stáří už nelze zamaskovat

Kdybych měl jmenovat pětici automobilových legend, tak jedno místo určitě zabere Volkswagen Multivan. Ikona. Auto, které tady bylo po generace.

No dobře, oficiálně přišel Volkswagen s označením Multivan až v roce 1990, ale jeho předchůdci, Volkswagen T3 a T2 byly vlastně také takoví Multivanové. A to jsme v 60. letech minulého století.

Jako Transporter, ale osobní

Co je tedy vůbec Multivan? Volkswagen svou řadu užitkových dodávek označuje jako řadu T. Spadá do ní plechová krabice –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ tradiční Transporter, ale pak i Transporter pro převoz osob, trochu osobnější Caravelle, ale třeba i obytná California. Multivan je pak nejvíce osobní verzí, tedy že má připomínat osobní automobil a ne užitkový. Takové jako že MPV. Odpovídají tomu sedadla, palubní deska, polstrování, použité materiály, odhlučnění, no prostě jde vážně o úplně jiný kus auta.

Multivan je určen pro velké rodiny, případně pro firmy, které se zabývají přepravou osob na luxusní úrovni. Pokud se bavíme o konkurenci pro Multivan, je tu vlastně jen jeden hráč –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Mercedes V.

Generace 6.1

Za skutečně moderního Multivana můžeme považovat toho od roku 2003. Tehdy přišla generace s označením T5 a Multivan dostal svůj nezaměnitelný design. A tento design si drží až do teď. To je skutečně dlouhá doba a poznat, o kterou jde generaci, to už chce trochu fištróna.

Následovala generace 6 a pak trochu nelogické označení 6.1. Proč nelogické? Když se řekne generace 6 a 6.1, očekával bych, že to bude jen takový lehký facelift. Jenže opak je pravdou. T6.1 má od T6 mnohem dál než T6 k T5, což byl opravdu takový výraznější facelift. Proč tedy takové označení, to vskutku nevím.

Neplést s Multivanem T7

Aby nám Volkswagen situaci ještě více zkomplikoval, představil v roce 2022 tzv. Nový Multivan. Jeho recenzi si můžete přečíst zde. Jenže ten vůbec nevychází z předchozích generací. Tedy nevychází z řady T, nemá geny v užitkové verzi Transportera, je postavený na platformě MQB, kterou můžete znát z vozů jako Golf, Passat, Octavia nebo Superb. Je to skvělé auto, ale přesto má několik neduhů.

Třeba v době psaní recenze (září 2024), tedy 2 roky po představení, není stále v konfigurátoru k dispozici verze s pohonem všech kol 4Motion. A kdo si chce pořídit výkonný diesel, má smůlu. 2.0 TDI nabídne maximálně 110 kW. Chce větší výkon? Musí sáhnout po benzinu.

Tak jak to máme rádi

Není tedy divu, že o Multivan 6.1 je pořád velký zájem. Konfigurace, kterou jsme měli k dispozici, byla přesně taková, jak to má český zákazník rád. Motor 2.0 TDI 150 kW, který je proslulý svým výkonem a úsporností. Pohon všech kol 4Motion (dokonce se zamknutím zadního diferenciálu na přání řidiče), sedmistupňová automatická převodovka a nejvyšší výbava.

Cena vozu 2 a čtvrt milionu není pro potenciální majitele překážkou. Ostatně stačí se podívat, jak skvěle si Multivan drží cenu, i když je 5 nebo 10 let starý.

Šedá myš

Na ulici Multivan příliš pozornost neláká. Šedá metalíza mu dělá dokonalé maskování se silnicí. 17palcová kola neurazí, ale není to auto, za kterým se otočíte.

To důležité se odehrává uvnitř. Vyhřívaná sedadla (opět šedivá) jsou elektricky nastavitelná a nejen sedadlo řidiče, ale i spolujezdce a křesla ve druhé řadě mají loketní opěrky. To je na dlouhé cestování naprostá paráda a vězte, že jde o jedny z nejlepších sedadel, jaká můžete pořídit.

Po osmihodinové cestě vysednete svěží jako rybička.

Věk je znát

Když sednete na místo řidiče, poznáte, že Multivan 6.1 není žádný výkřik módy a svůj věk prozradí. Ovšem co se týče ergonomie, tady si zaslouží 100 %. Všechny funkce mají svoje mechanická tlačítka, dostatečně velká, vše je jednoduché a intuitivní. Spíše jde o takové věci, že adaptivní tempomat neumí za autem zastavit a zůstat stát nebo že chybí elektronická parkovací brzda (ale zase je tu klasická na tahání, takže v zimě můžete dělat efektní smyky).

S vnitřním prostorem se také nepracuje tak dobře, jako u nového Multivanu, který je rozhodně vzdušnější a manipulace se sedadly je u starého modelu také výrazně těžší.

Jako v pokojíčku

Rozhodně ale nelze říct, že by v autě bylo málo místa. Při konfiguraci 2+2+3 má každý cestující královsky prostoru a ještě zůstává obrovský kufr. Sedadla ve druhé řadě sedadel lze otočit do protisměru, takže zadní cestující můžou jet tváří v tvář. A stoleček? Ten je samozřejmě léty vymakaný. Sedadla ve druhé a třetí řadě nejsou vyhřívaná, to opět umí až nový Multivan, ale aby nikomu nebylo zima, nechybí nezávislé přídavné topení. To je určitě třeba, protože efektivní naftový motor mnoho tepla nevygeneruje. Obzvláště v zimě.

Navíc lze nezávislé topení spustit i na dálku pomocí ovladače. Skvělá věc! A co ještě zvyšuje komfort? Boční dveře jsou samozřejmě ovládané elektricky.

Asistenti

Jak jsem už naznačil, ve výbavě nechybí adaptivní tempomat, lane assist, který pomáhá udržovat auto v jízdním pruhu, ale už třeba chybí travel assist, který drží auto uprostřed jízdního pruhu a sám také zatáčí.

S Multivanem se opravdu nemusíte bát vydat i mimo zpevněné silnice, umí toho mnohem víc, než byste čekali. K tomu se náramně hodí asistent pro sjíždění svahů, který nedovolí, aby se auto příliš rozjelo. Mechanickou uzávěrku zadního diferenciálu zase využijete při prudkém stoupání na nezpevněném povrchu. Uzavřený diferenciál nedovolí, aby se kolo s nižší adhezí začalo protáčet.

Podvozek

Tady jsem vlastně nejvíc na vážkách. Nový Multivan jezdí mnohem lépe. Jezdí více jako osobní auto, máte pocit lehkosti, větší chuť zatáčet. Ale neřekl bych, že je výrazně komfortnější než 6.1. Z tohoto vozu má pocit robustnosti. Pořád je vidět, že základem je užitkový Transporter, který toho musí hodně vydržet.

A komfort jízdy? Ten autu rozhodně nechybí. Je to dané i tím, že testované auto bylo vybaveno adaptivním podvozek s regulací tlumičů DCC, takže si šlo volit mezi komfortním a sportovním odpružením. Kladné body přináší i pohon všech kol, zatáčky zkrátka můžete jet pod plynem a nebudete mít pocit, že se autu nechce zatočit.

Motor jako lokomotiva

2.0 TDI je prostě pecka. Těch 150 kW umí s Multivanem slušně zamávat, levý pruh dálnice není nutné opouštět ani při prudkých alpských stoupáních (vyzkoušeno za vás). Navíc je velmi dobře utlumený. Pokud jezdíte dlouhé cesty, pokud často jezdíte po dálnici vyšší než povolenou rychlostí, je to ta správná volba.

Navíc si Volkswagen skutečně věří. První dva roky máte na auto (a tedy i motor) záruku bez omezení počtu kilometrů. K tomu výrobce přidává záruku další 3 roky (dohromady tedy 5 let), pak je limitem 200 000 km.

Parametry Volkswagen Multivan 6.1 Stupeň výbavy Highline Maximální výkon 150 kW Zdroj energie nafta Udávaná spotřeba na 100 km 8,5 l Světlomety LED Pohon všech kol Převodovka automatická Akcelerace 0–100 km/h 9,8 s Maximální rychlost 199km/h Délka 4 904 mm Šířka 1 904 mm Výška 1 950 mm Rozvor 3 000 mm Základní cena 1 819 000 Kč Cena testované výbavy 2 250 001 Kč

Nový nebo starý?

Jak Multivana T6.1, tak nového Multivana T7 znám velmi dobře. A nemůžu jednoznačně říct, který z nich je lepší. Já osobně bych sáhl po novince. Mám rád modernější infotainment, přístrojovku, hi-tech funkce. Ale i Multivan 6.1 má pořád co nabídnout. Pokud bych jezdil po horších cestách, v zimě potřeboval pohon všech kol, často jezdil hodně naložený a chtěl motor 2.0 TDI 150 kW (protože ten fakt v tomhle autě chcete), tak bez váhání sáhnu po 6.1. Jediný problém? Do konfigurace na přání si jej už neobjednáte, jeho výroba je u konce.

Ale to neznamená, že u prodejců pořád nejsou desítky předváděcích nebo skladových vozů. Pokud chcete tedy vsadit na klasiku, je třeba pospíchat.

Volkswagen Multivan 8.5 Vzhled a zpracování interiéru 8.5/10

















Technologie 8.0/10

















Jízdní vlastnosti 9.5/10

















Provozní náklady 8.0/10

















Klady Robustní konstrukce

Pohon všech kol 4Motion

Výkonný a úsporný motor

Komfortní jízda

Ergonomie

Univerzálnost vozu

Zůstatková hodnota Zápory Absence moderních asistentů

Těžká sedadla

Nevyhřívaná zadní sedadla

Vyšší cena

Omezená dostupnost