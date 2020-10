Test Volkswagen Amarok Canyon (2020): přes týden montérky a o víkendu za fešáka

Supersport, limuzínu, hot-hatch, SUVéčko, crossover či nějaký ten pick-up? Jestli zrovna vybíráte nové auto, máte rozhodně z čeho. Pokukovat po novém modelu můžete u mnoha automobilek a volit z velkého repertoáru nabízených aut. Někdo raději sáhne po SUV, druhý zase po crossoveru, ale své stále může říct i nějaký ten pick-up.

Mercedes se svojí třídou X na evropském trhu příliš neuspěl, ale takový Ford či Volkswagen má v nabídce celkem úspěšné modely. Dnes se společně podíváme na pick-up od německé automobilky, tedy Volkswagen Amarok.

Když se pracant hodí do gala

Testovaný kus byl zahalen do oranžové metalízy, kterou Volkswagen označuje jako Honey. Nutno dodat, že právě výrazná barva dělá z Amaroku na oko velmi pohledné auto, za kterým se ohlédl i nejeden kolemjdoucí.

Na předních dveřích je vidět nápis Canyon, což označuje nejstylovější variantu, kterou si můžete od německé automobilky pořídit. Dále je v nabídce verze Aventura a základní nabídka je označena jako Amarok. Canyon přidává například čtyři dálkové svítilny na střechu, 17palcová kola z lehké slitiny, látkové potahy sedadel, černě matné prahové trubky či zatmavená skla pro zadní cestující.

Příplatková výbava zahrnovala černě lakované rozšířené podběhy kol, spodní kryt motoru, uzávěrku zadního diferenciálu, parkovací kameru a samozřejmě Hardtop RoadRanger. V interiéru se nacházel nejvyšší stupeň infotainmentového systému s názvem Discover Media, ke kterému se dostaneme později.

Celkově to na mě působí elegantně, ale nikoli nudně. Ostatně, nikde není psáno, že pracovní auto musí mít nudný lak. Naopak! Testovaný Amarok je dobrým příkladem.

Nečekejte žádný luxus, ale praktičnost

Bylo by naivní očekávat, že po otevření dveří na vás dýchne naprostý luxus. Od toho jsou na trhu jiné modely a Amarok si vás bude hýčkat poněkud jiným způsobem. Interiér tvoří výhradně levnější plasty, což u Amaroku neberu jako výtku. Potěší vás však mnoho odkládacích míst, ať už ve dveřích řidiče a spolujezdce, ale také pod prostřední loketní opěrkou a v kastlíku. I dvě velká cappuccina máte kam odložit.

Pozice za volantem je příjemná, sedí se výše a z auta máte výborný rozhled. Sedadla jsou pohodlná a mají i příjemné boční vedení, a to nejen v oblasti beder, ale také nohou. Místa je pro celou posádku dostatek. Se svými 173 centimetry jsem si bez sebemenšího problému sedl i za sebe.

Potěšeni budou milovníci starých hardwarových tlačítek, na které Amarok stále sází. I před volantem najdete klasické analogové budíky. Zamrzí snad, že pro nastartování musíte stále strkat klíček do zapalování.

Stará škola s příjemným infotainmentovým systémem

O analogových budících před řidičem už byla řeč. Mezi nimi se nachází malý informační displej, kde najdete informace o spotřebě, dojezdu a tak podobně. Určité funkce můžete ovládat i pomocí hlasového ovládání, které po většinu času fungovalo až na druhý či třetí pokyn.

Pokud vás občas přepadne nostalgie a rádi byste si pustili vaši oblíbenou hudbu z CD disku, Amarok vám v tom vyjde vstříc. Pokud však u vás vede Spotify či Apple Music, pak si spárujete telefon s infotainmentovým systémem a můžete poslouchat. Druhou cestou je využívat Apple CarPlay nebo Android Auto dle toho, jaký operační systém využíváte. Jen si s sebou vezměte správný kabel. Zapomeňte však na USB-C, protože Amarok je stará škola. Zde pochodíte jen se standardním USB portem.

Samotný infotainment lze připojit na internet pomocí hotspotu z vašeho chytrého telefonu. Dále si můžete aktivovat online služby Car-Net Guide & Inform. Guide & Inform máte bezplatně k dispozici první tři roky po registraci. Tento balíček zahrnuje online mapové podklady, vyhledávání čerpacích stanic, parkovacích míst, ale i informace o počasí a události ze světa přímo z displeje infotainmentu. Ačkoli to nefunguje vůbec špatně, doporučuji využívat jeden ze dvou systémů, které jsem zmínil výše, tedy Android Auto nebo Apple CarPlay. Stačí pak zvolit Google Mapy, které fungují daleko lépe než vestavěná navigace.

Ačkoli systém nenabízí nejmodernější záležitosti, do Amaroku tak nějak pasuje. Jeho reakce jsou svižné a ovládání pomocí hardwarových tlačítek je něčím, co už jen tak někde nezažijete. Ostatně hledat něco v menu pomocí otočného kolečka je jednodušší a rychlejší než využívat dotyk.

U parkování se můžete zapotit

Amarok rozhodně není malé auto, však má na délku více než 5,2 metru, takže taková parkovací kamera včetně senzorů se hodí, podobně jako tempomat. Více technologických vymožeností nečekejte, Amarok je především pracant, který si v případě verze Canyon odskočil z montérek do stylovějšího outfitu. Ve finále vám však splní prakticky vše.

Ať už potřebujete jezdit na hory s celou vaší rodinou, stěhovat nebo jen vyrazit na důležitou pracovní schůzku, vše Amarok splní se ctí. Avšak když už sáhnete po pick-upu, tak nejspíše z toho důvodu, že potřebuje využívat úložný prostor.

Do něho se vejde europaleta, ať už na šířku či na délku. Na délku má plocha necelé dva metry, což při stěhování určitého nábytku znamená, že musíte jet s otevřeným zadním víkem. Nejvíce se mi však líbila možnost otevření bočních oken. To oceníte, pokud potřebujete ať už směrem ven nebo dovnitř dát (vzít) nějakou tu drobnost. Usnadňuje to také nakládaní, kdy nikdo nemusí lézt dovnitř, ale stačí jen danou věc chytit z boku, díky otevíracím oknům. V případě potřeby můžete využít tažné zařízení, a to do nosnosti až 3,5 tuny.

Hardtop s sebou samozřejmě přináší také nevýhody. Zatímco klasický pick-up je s trochou nadsázky neomezen rozměrem na výšku, zastřešení vám tuto vlastnost odebírá. Na druhou stranu zase auto můžete zamknout a v klidu si jít někam dát oběd bez toho, aniž by vám někdo korbu – lidově řečeno – vystěhoval.

Osvědčená šestiválcová klasika

Není tomu tak dávno, kdy Volkswagen do Amaroku dával čtyřválcový motor. Ta doba je už naštěstí pryč a vy si tak i v těchto nelehkých a emisně svázaných dobách můžete koupit šestiválec. Ten je navíc velmi dobře odhlučněný a na dálnici při 130 km/h točí lehce pod 2 500 otáček.

Naftový šestiválec je naladěný na 204 koní a 500 Nm. Výkon se posílá přes osmistupňovou automatickou převodovku na stálý pohon všech kol 4Motion, který Volkswagen vyřešil středovým diferenciálem Torsen. Kdyby vám to nestačilo, sáhnout můžete i po stejném motoru s výkonem 255 koní a 550 Nm. Osobně si však myslím, že to není potřeba.

Výkonu má Amarok dostatek i v případě, že vezete celou rodinu a korbu máte až po střechu naloženou. Více než sto kilometrů jsem s Amarokem absolvoval v Praze, následně jsem ho vytáhl na dálnici a rychlostní komunikace a po více než 380 najetých kilometrech se spotřeba zastavila na 9,8 litrech. V kombinaci s 80litrovou nádrží za své peníze dostanete i zajímavý dojezd na jedno natankování.

Hlavně na pohodu

Jak jinak by se dal popsat jízdní styl, který Amaroku svědčí nejvíce? Jízda je i na pick-up příjemná, až jsem si ani nepřipadal jako v pick-upu. Jakmile mi to došlo, začal jsem počítat výhody, které toto auto má. Odvezete celou svoji rodinu včetně lyžařského vybavení na hory, přestěhujete nejednoho kamaráda a odtaháte i dřevo do krbu na zimní měsíce.

Pick-up, ať už ten od Volkswagenu nebo od jiné automobilky, je nesmírně univerzální auto. Amarok má sice váhavější rozjezdy a chvilku mu trvá, než nabere rychlost, ale lze si na to zvyknout. Brzdit provoz rozhodně nebudete, a jak jsem psal výše, ani vaše bankovní konto nebude sponzorovat čerpací stanice tak, jak jste si možná mysleli. Kdybych bych postaven před otázku, jaký pick-up bych osobně volil, byl by to Amarok.

Model Volkswagen Amarok Canyon Základní cena 1 297 440 Kč Cena testované výbavy 1 569 902 Kč Stupeň výbavy Canyon Výkon 150 kW / 204 koní Zdvihový objem 2967 ccm Palivo nafta Počet válců 6 Pohon pohon všech kol Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 9,2 Maximální rychlost (km/h) 250 Spotřeba paliva na 100 km 8,9 l (kombinovaná) Délka 5264 mm Šířka 1954 mm Výška 1834 mm Rozvor nápravy 3097 mm Hmotnost 2128 kg Objem palivové nádrže 80 litrů

Jen těžko Amaroku něco vyčítat. Jedná se o velmi dobře namíchaný koktejl, který má co do sebe. Pod kapotou máte výborný šestiválec s rozumnou spotřebou, pohodlné sedačky, svižný infotainmentový systém s podporou Apple CarPlay a Android Auto i velký nákladový prostor. Někdo by možná bral hodnotnější plasty v interiéru nebo více jízdních asistentů. To je otázka chuti. Asi nejvíce diskutovanou bude cenovka. Ta v případě Amaroku Canyon startuje na 1 297 440 Kč, testovaný kus však přesáhl hranici 1,5 milionu korun. Důležitým faktorem pro koupi pak může být prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000.