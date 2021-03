Test Škoda Octavia RS iV (2021): když auto staví Evropská unie

Marně byste na českém trhu hledali populárnější auta, než je Škoda Octavia, popřípadě její verze RS. Sportovněji střižená verze populárního modelu vždy nabízela nejen nejvýkonnější motor, který jste si do „RSka“ mohli pořídit, ale také to, čím je Octavia velmi dobře známá. Tedy velkým zavazadlovým prostorem, zajímavou výbavou i dobrým naladěním.

Aktuální generace musela přijít s něčím novým a tím nemyslím jen design, ale především pohon. Vedle naftové a benzinové motorizace je novinka k dispozici také s plug-in hybridním pohonem, který jsme vyzkoušeli.

Sluší jí to, ne že ne!

Sportovní nádech snad ani nemusím zmiňovat. Ten k vám proudí skrz větší kola s designem, který na jiném derivátu Octavie nenajdete. Zadní nárazník má dvojici integrovaných koncovek výfuku. Na výběr máte z 9 barev laků s tím, že osobně bych volil s velkou pravděpodobností právě modrý odstín, do kterého byl zahalen testovaný kus.

Své udělají také černé doplňky, jako jsou zrcátka, maska chladiče, kola či nápisy na víku zavazadlového prostoru též v černé barvě. Dohromady to dělá zajímavý kontrast, který vypadá dobře – atraktivně.

Nová pohonná jednotka

Jak už jsem nastínil výše, aktuální generace Octavie RS je poprvé v nabídce i s plug-in hybridním pohonem. Jedná se o kombinaci benzinové čtrnáctistovky s elektromotorem.

Maximální kombinovaný výkon je 245 koní a 400 Nm točivého momentu, tedy stejné stádo, které produkuje benzinový dvoulitr. Ten si však můžete pořídit také s manuální šestistupňovou převodovkou nebo s automatem DSG s jedním stupněm navíc. Samotný spalovací motor je naladěný na 150 koní, zatímco elektromotor nabízí 115 koní. I zrychlení z klidu na sto, které proběhne za 7,3 sekundy, je hodnotou, za kterou se plug-in hybridní „RSko“ nemusí stydět.

Sportovně laděný interiér

Sportovní sedadla a volant, ale také spousta odkládacích prostorů i nový ovladač automatické převodovky na vás „vykoukne“, jakmile poprvé otevřete dveře nového „RSka“. Palubní deska je tvaru jakési „vlny“, ze které se tyčí displej infotainmentu. Osobně se mi to dvakrát nelíbí, ale jde pouze o můj subjektivní názor.

Zpracování je však velmi dobré, nechybí ani prošívání na sedadlech nebo na palubní desce. Dieta dorazila nejen pod kapotu, ale také do interiéru, kde nenajdete mnoho hardwarových tlačítek. Většina věcí se ovládá přes displej infotainmentu.

Telefon si můžete odložit do středového tunelu na bezdrátovou podložku. Je škoda, že jediná Toyota a Lexus nabízejí možnost nabíjení vypnout. Přeci jen, když ráno vytáhnu telefon z nabíječky, tak ho hned nepotřebuji nabíjet, ale chci ho někam odložit. Jenže v Octavii nemáte moc kam – pouze na bezdrátovou podložku, která ho začne nabíjet, tedy i značně hřát, až se vám může jako mně stát, že se iPhone vypne. Pokud preferujete kabel, zkontrolujte si, že na druhé straně budete mít USB-C.

Na prostor si nebudete stěžovat ani pokud měříte více než 175 centimetrů. I na zadních sedadlech jsem se stále cítil komfortně. Lehce utrpěl zavazadelník, a to kvůli přítomnosti baterie. Stále však nabízí solidních 450 litrů.

Je potřeba změnit myšlení

Mohl bych se opakovat, ale pokud nad plug-in hybridním autem přemýšlíte, musíte změnit své myšlení. Důležité je nabíjet, jakmile je to možné, ideálně přes noc, a samozřejmě je důležité, jak vypadá váš běžný den. Jestli jezdíte stovky kilometrů, asi pro vás existuje lepší pohonná jednotka. Pokud však celý týden jezdíte pár desítek kilometrů do práce a o víkendu na chalupu, pak plug-in hybrid může dávat smysl, otázka je, zda smysl finanční.

Po více než 500 kilometrech se spotřeba zastavila na 5,7 litrech a 4,6 kWh každých sto kilometrů. V době psaní testu byla průměrná cena za kWh lehce nad hranicí čtyř korun a benzin stál okolo 27 korun za litr. Výsledkem je 172,3 korun na sto kilometrů. Ano, v případě vlastnění elektrifikovaného modelu nejspíše dostanete výhodnější tarif, ale i tak je to na zvážení. Osobně si stojím za názorem, že plug-in hybridní auta jsou produkcí Evropské unie, nikoli automobilek, ale to je na zcela jinou debatu. Podobně jako to, zda se vůbec v tomto případě můžeme bavit o nějaké ekologii či nikoliv.

Dobře naladěný celek

Po nastartování je automaticky aktivovaný elektrický mód, na který se dá reálně urazit okolo 40 kilometrů. Do plné kapacity se baterie z klasické domácí zásuvky nabíjí více než pět hodin. V případě vybité baterie auto pracuje jako hybrid, kdy baterie pomáhá, co to dá, takže lze jezdit i s rozumnou spotřebou. Jakmile však máte vybitou baterii i těžkou nohu na plynu, spotřeba i lehce nad hranicí deseti litrů benzinu není nic nemožného.

Příjemná je rekuperace, která funguje nejen v okamžiku, kdy pomalu tlačíte na brzdový pedál, ale také v případě, kdy na adaptivní tempomat dojíždíte auto před vámi, auto začne pomalu rekuperovat. S Octavií RS iV můžete žít i tak, že ji budete jen nabíjet a následně nic neřešit. Auto si vše zvládne řešit velmi obstojně samo. Jen snad na dálnici je lepší si kapacitu baterie uchovat na pozdější užití, například v centru města.

Jakákoliv reakce na plynový pedál je i díky elektromotoru okamžitá a zrychlená má zcela jiný průběh než u klasického spalovacího motoru. Jediné, co se mi nelíbilo, byl zvukový projev čtrnáctistovky. Je taková mdlá, utrápená, což není hodno Octavie RS.

Sportovec? Ale kdepak!

Škoda Octavia RS nikdy nebylo sportovní auto. Označení „Rychlý Stěhovák“ se mi vždy líbilo nejvíce. Stejný příběh je to i s Octavií RS iV, ačkoli baterie vám dává ještě jiný rozměr. Kombinovaný výkon 245 koní je příjemný, předjedete a můžete jezdit i svižněji, ale tím to končí.

Jakmile pochopíte filozofii, že máte silnější Octavii ve sportovním designu, budete šťastnější nejen vy, ale i auto a v poslední řadě i vaše peněženka. Přeci jen zhruba desetikilometrový okruh sportovního dovádění znamenal spotřebu, za kterou by se pomalu styděl i benzinový třílitrový šestiválec. A výsledek? Neužil jsem si to ani já, ani auto, ani zmíněná peněženka. A abych nezapomněl, pocitově jede „RSko“ dobře, ale kombinovaných 245 koní jsem úplně necítil.

Nelehký přechod do světa softwaru

Digitalizace, online služby, ale také nespočet asistenčních systémů, které nám mají usnadňovat každodenní život s autem. To je realita dnešní doby a i takový koncern jako Volkswagen s tím stále tak trochu bojuje. Spekulovalo se, že takový Volkswagen ID.3 měl velké problémy s infotainmentovým systémem. Při našem testu neměl nejrychlejší reakce, což platilo i o Octavii RS iV. Ta navíc měla pár porodních bolestí, kdy se například neaktivovala parkovací kamera nebo nešla vypnout stabilizace, ačkoli jsem na displej „klikal“ jako smyslů zbavený. Řešení? Aktualizace.

Nejde o nikterak vážné problémy, i když v případě parkovací kamery to příjemné není, stále je to řešitelná věc pomocí softwaru. Každopádně je to i ukázka, jak složitá cesta je přejít na nové infotainmentové systémy i pro takovou společnost, jako je koncern Volkswagen.

Pochválit však musím přítomnost head-up displeje, který mám já osobně velmi rád a nově ho můžete mít i v Octavii. Pod ním najdete digitální přístrojový štít, který už je dnes prakticky standardem. Zvolit si můžete z několika různých zobrazení. Infotainmentový systém je neustále připojený online, takže mapové podklady jsou aktualizovány v reálném čase. Informace o počasí, zprávách ze světa i parkovištích máte také. Stejně jako podporu bezdrátového Apple CarPlay.

Až čas vše ukáže

Jestli je plug-in hybridní auto ekologičtější než spalovací? Na to vám nedokážu odpovědět. Jestli je ekonomičtější? To už lze lépe spočítat, ale i zde je několik otázek, které zodpoví až čas. Například jak na tom bude baterie po několika letech. A co motor spalovací, který dostat do optimálních teplot je poněkud složitým oříškem. A co takový servis, když máte v autě dvě pohonné jednotky? Jak vidíte, není to úplně jednoduchá rovnice.

Model Škoda Octavia RS iV Základní cena 939 900 Kč Výkon 180 kW / 245 koní Zdvihový objem 1395 ccm Palivo benzin Počet válců 4 Pohon pohon předních kol Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 7,3 Maximální rychlost (km/h) 225 Spotřeba paliva na 100 km 1,5 l (kombinovaná) Zavazadlový prostor 450 litrů Délka 4702 mm Šířka 1829 mm Výška 11476 mm Rozvor nápravy 2681 mm Hmotnost 1695 kg Objem palivové nádrže 39,5 litru

Pokud odhlédnu od všech těchto neznámých, Octavia RS iV není špatné auto. Podvozkově je dobře naladěné, skvěle vypadá, nabízí mnoho prostoru, a to nejenom v zavazadelníku a má i dobře zpracovaný interiér včetně mnoha asistenčních systémů. Ale abych k vám byl upřímný, stejně bych volil cestu naftové nebo benzinové motorizace. A ani značka „EL“, která vás opravňuje parkovat v Praze na zónách, nebo neplacení dálniční známky by pro mě rozhodně nebyly dostatečnými argumenty.