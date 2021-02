Test ŠKODA OCTAVIA iV (2021): sbohem TDI

Vůz ŠKODA OCTAVIA patří na českém trhu dlouhodobě k bestsellerům. Za rozumné peníze dostanete velký kus auta, které je velmi dobře odladěné. Nemá tak kvalitní interiér jako Volkswagen nebo Audi, není tak sportovní a s tak odvážným designem jako SEAT, ale nabízí obrovský vnitřní prostor i kufr. A proč zmiňujeme zrovna tyto značky? ŠKODA OCTAVIA stojí na stejné platformě (MQB Evo) jako Volkswagen Golf, Audi A3 či SEAT Leon. Auta jsou si sice podobná, ale každé je až nečekaně jiné. Čím boduje právě OCTAVIA?

Prostor

Je to samozřejmě prostor. Škodovka se svými 4689 mm má náskok na druhého nejdelšího (Leona) náskok neuvěřitelných 32,1 cm. S rozvorem je to ale horší. Právě Leon má nápravy, i přes značně menší vnější rozměry, od sebe dál. Octavia je zkrátka velké auto, ale na malém „podvozku“. Naštěstí pro cestující to není žádná újma. V Octavii je dost místa ve všech směrech.

Velikostí kufru i přístupností hraje úplně jinou ligu. Jeho objem: 450 litrů. Sourozenci nabízí jen 380. Výběr tak nemusí být složitý, i když jsou si auta podobná, a to dokonce i cenou. Kdo hledá především velký vnitřní prostor, ten navštíví showroom Škodovky.

iV

Jistě jste si v názvu všimli písmen „iV“. Takto Škodovka označuje své elektrifikované modely. O pohon se tak stará motor 1.4 TSI, kterému pomáhá elektromotor. Výkon hybridní soustavy pak dosahuje slušných 150 kW. Pokud byste měli provedení RS, měl by pak tento pohon výkon dokonce 180 kW. I tato slabší varianta však umí s Octavií slušně zacvičit.

Na 100 km/h zrychlí za 7,7 sekundy, maximální rychlost pak končí „jen“ na hodnotě 220 km/h. Těmi kouzelnými čísly jsou pak samozřejmě emise a spotřeba. Podle normy WLTP má Octavia spotřebu 1,2 litru benzinu na 100 km a emise CO2 dosahují pouhých 28 g na km. Jsou tato čísla reálná? Můžou být. Záleží, jak moc budete dobíjet, protože od toho se spotřeba odvíjí.

Elektromobil

Co je ale klíčové, emise CO2 jsou pod úrovní 50 g na km. To znamená, že Octavia dostává značku EL a legislativně se na ni pohlíží jako elektromobil. To má některé výhody. Tou zanedbatelnou je, že nemusíte platit dálniční známku, mnohem důležitější je, že takové auto může v Praze parkovat i na modrých zónách, které jsou určené jen pro rezidenty. Kdo bydlí v Praze, nebo do ní aspoň jezdí, ten ví, jaká je tohle výhoda.

Spotřeba

No a jak je to doopravdy s tou spotřebou? Předně počítáme s tím, že dobíjíte a ráno vyjíždíte s plně nabitou baterií. Z fotografií je patrné, že jsme testovali v chladném počasí, kdy akumulátor musel táhnout i vyhřívání sedadel, volantu a topení nastavené na 23 stupňů. Dojezd tak nebyl 55 km, jak slibuje výrobce, ale spíše se pohyboval kolem 35 km. Pokud to máte do práce právě takovou vzdálenost, pak nespotřebujete ani kapku benzínu a spotřeba bude 0. A elektromotor je dost výkonný (75 kW) na to, abyste takto skutečně mohli jezdit.

V infotainmentu si vybíráte, zda chcete jet čistě v elektrickém režimu, kdy se elektromotor nikdy nespustí (výjimkou je krizová situace, kdy promáčknete plynová pedál až na podlahu), nebo v režimu hybridu. Ten jsem využíval já. Výsledek: 35 km cesta do práce znamenala spotřebu 1,4 litru benzinu na 100 km (tedy dost blízko udávané spotřebě), k tomu navíc spotřeba 21,3 kWh/100 km elektřiny a v akumulátoru zůstala ještě asi čtvrtina energie.

Takové ty každodenní popojížďky tak skutečně zvládnete se spotřebou pod 2 litry benzinu, pokud budete dobíjet. A to není špatné. Kromě toho mě čekala i jedna dlouhá cesta, celkem přes 300 km, bez možnosti dobíjení. Tím se finální spotřeba zastavila na hodnotě 5,5 litru benzinu na 100 km a 7,4 kWh/100 km. To je hodnota, na kterou jsme spíše zvyklí od naftových motorů.

Nabíjení

Bez možnosti častého a především dlouhého nabíjení nedává pořízení takového plug-in hybridu vůbec smysl. Plug-in hybridní vozy mají obvykle nižší výkon palubní nabíječky, Octavia v tomto není výjimkou. Nabíjecí výkonem je jen 3,7 kW. Kapacita akumulátoru je 13,8 kWh, nabíjení plným výkonem tedy bude trvat kolem 4 hodin. Spouštět dobíjení během krátkého nákupu nebo během zastávky na kávu tak vůbec nedává smysl. Toto auto budete dobíjet buď doma nebo v práci. Nebo při delší návštěvě kina, ale rozhodně to není auto, které byste viděli u veřejných nabíjecích stanic. To nedává smysl ani ekonomicky.

Jízda

Z výše uvedené čtyřky má Octavia nejhorší jízdní vlastnosti, ale i tak je naladěna velmi dobře a v naprosté většině případů nenarazíte na problém. Díky tomu, že akumulátor je umístěný u zadní nápravy, má iV příjemnější vyvážení hmotností, nemáte pocit, že veškerá váha je nad přední nápravou. Octavia je pak zaměřena především na komfort. Není to auto, se kterým vás budou bavit vymetat zatáčky. K tomu ostatně není ani určena, na to má Škodovka určena modely RS.

Sedíme uvnitř

Co zkrátka koncernové vozy umí, to jsou interiéry. Kvalita zpracování i materiály jsou o mnohem lepší než u francouzské, korejské nebo japonské konkurence. Vše je elegantní, příjemné na dotek a ergonomicky bezchybné. Konec konců i na tu dotykovou plošku pro ovládání klimatizace se dá zvyknout. Jednoduché mechanické přepínače by byly samozřejmě lepší, ale po pár dnech si na to zvyknete a už to nevadí.

Nejistotu jsem měl u dvouramenného volantu, přeci jen je to něco nového, ale nakonec jsem si absence jednoho ramene ani nevšiml. Snad se mi vybavila vzpomínka na Škodu 100, která také používala dvouramenný volant.

Asistenti

Platforma MQB Evo nabízí nespočet technologií, které v této Octavii nechyběly. Technologicky je to výjimečně dobře vybavené auto. Nechybí přední světlomety typu Matrix-LED, které umí vymaskovat ostatní účastníky silničního provozu, takže mimo obec neustále jezdíte na dálková světla. Ten příplatek 20 000 Kč za to rozhodně stojí, fungují parádně.

Novinkou je Asistovaná jízda 2.0. Aktivuje se tlačítkem na volantu a kombinuje Adaptivní tempomat (sám drží odstup a nastavuje rychlost podle dopravních předpisů), s tím souvisí Rozpoznávání dopravních značek. Aby byla jízda co nejvíce automatizovaná, nechybí asistent pro jízdu v koloně a adaptivní vedení v jízdním pruhu. Na dálnicích či dobře značených silnicích zkrátka Octavia jede sama. Plyn a brzdu řešit nemusíte, stačí mít položené ruce na volantu.

Konektivita

Také konektivita u Octavie odpovídá roku 2021. Systém SmartLink je bezdrátový, takže vybrané aplikace si promítnete na 10″ displej infotainmentu. Tady nic nechybí. K autu můžete přistupovat vzdáleně prostřednictvím aplikace. Nabízí základní funkcionalitu, jako je odemčení a zamčení vozu, rozsvícení světel a zatroubení, kontrolu nabíjení nebo spuštění klimatizace. Tady není co vytýkat.

Model ŠKODA OCTAVIA iV Základní cena 603 900 Kč Cena testované výbavy cca 950 000 Kč Stupeň výbavy Style Výkon 150 kW / 204 koní Zdvihový objem 1,4 l Palivo benzin + elektřina Počet válců 4 Pohon přední náprava Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 7,7 Maximální rychlost (km/h) 220 Spotřeba paliva na 100 km 1,2 l (kombinovaná) Délka 4689 mm Šířka 1829 mm Výška 1477 mm Rozvor nápravy 2679 mm Hmotnost 1533 kg Objem palivové nádrže 45 litrů

Sázka na jistotu

Octavia je tradičně dobře udělané auto, které boduje především vnitřním prostorem. Zároveň není oblast, kde by ztrácela. Je to univerzální auto, které můžete mít s litrovým tříválcem, ale i výkonnou verzi RS. Plug-in hybrid je zajímavý především pro ty, kteří využijí legislativní výhody. Jezdit krátké vzdálenosti na elektřinu je paráda. Jezdíte jako s elektromobilem.

Tiše, bez jakýchkoliv vibrací a se slušnou dynamikou. A samozřejmě nesmrdíte v garáži. Na druhou stranu není problém se vydat do Chorvatska (jednotka vzdálenosti ve všech diskuzích o elektromobilu). Základní verze modelu iV na 603 900 Kč. Asi není náhodou, že nejlevnější naftová Octavia (také s automatem) vyjde na identických 603 900 Kč. Jenže v iV získáte 150 kW, naftová verze nabídne 85 kW. Pokud máte kde dobíjet, není co řešit.