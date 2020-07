Test Škoda Kodiaq Laurin & Klement: pětihvězda od Škodovky

Ještě pět let zpátky neměla Škoda Auto ve svém repertoáru žádné SUV. Dnes už vedle Škody Karoq a Kamiq stojí největší z rodu se jménem Škoda Kodiaq. Vlajkové SUV si můžete koupit ve čtyřech variantách, kromě Kodiaqu také Kodiaq Scout, Sportline a také RS Challenge.

Luxus v podání Škody Auto

Když vám někdo řekne, že si koupil Škodu Kodiaq lidově řečeno v „plné palbě“, tak si koupil výbavový stupeň Laurin & Klement, který zahrnuje to nejlepší, co vám Škoda Auto může nabídnout. Ale pojďme postupně. Škoda Kodiaq má na délku téměř 4,7 metrů, uveze až sedm cestujících a zavazadelník pojme 835 litrů. To je kombinace, která má nejen na českém trhu velký úspěch.

Testovaný kus měl kožená sedadla ve světlém provedení, která jsou nejen vyhřívaná, ale také klimatizovaná. Vyhřívaný je i volant a samozřejmě si můžete uložit až tři nastavení sedadla, a to nejen na místě řidiče, ale také spolujezdce. Vyhřívaná jsou i zadní sedadla, která mají k dispozici i samotnou zónu klimatizace.

Displeje jsou v módě

Displej infotainmentu přišel prakticky o všechna hardwarová tlačítka. Alespoň ta na ovládání hlasitosti bych uvítal, ačkoli můžete argumentovat tím, že takové tlačítko je na volantu. Bohužel zvyk je železná košile. Systém používá dlaždicové zobrazení a je přehledný. Pokud však preferujete využívat Apple CarPlay nebo Android Auto, tak můžete.

Pochválit musím i přítomnost nejen USB-C, ale také klasického USB, stejně jako bezdrátového nabíjení. Jen pozor na to, že například můj 6,9palcový telefon se na podložku nevešel, naštěstí i tak se nabíjel, jen to trvalo, s trochou nadsázky, celou věčnost.

Jak už je tomu dnes zvykem, displej je také před volantem. Vybrat si můžete z několika různých vzhledů, ale mapové podklady z vašeho chytrého telefonu nezobrazíte. Osobně jsme zvědav, kdy se tohle nějaké automobilce podaří. Mapové podklady automobilek se sice rok od roku zlepšují, jsou online, ale i tak preferuji mapové podklady od Googlu, které si zobrazím na displeji díky Apple CarPlay nebo Android Auto.

Královský prostor

Prostor pro vaše nohy na zadních sedadlech je disciplínou, ve které někdo Škodu Superb jen těžko překoná, ale ani Kodiaq si nevede vůbec špatně. Objednat si můžete i držák na tablet, na kterém pak vaše děti mohou sledovat pohádky.

I na předních sedadlech je mnoho prostoru, však Kodiaq není vůbec malým autem. Co ale většinu lidí s rodinou bude zajímat, je velikost zavazadlového prostoru. Ten nabízí až 835 litrů a nechybí chytré odkládací schránky nebo háčky na tašky. Právě tyto prvky Škoda Auto nazývá řešením Simply Clever. Nejde však jen o háčky v kufru, ale například také o ochranu dveří nebo deštník, který najdete ve dveřích. V neposlední řadě jde o škrabku na led ve víku nádrže.

Možná si teď říkáte, že je to jedna hloupost vedle druhé, ale věřte, že při každodenním cestování se vám všechny zmíněné prvky budou postupně hodit.

Dvoulitrová osvědčená klasika

Testovaný Kodiaq k nám dorazil s dvoulitrovým naftovým čtyřválcem a pohonem všech kol. Výkon 110 kW (150 koní) se přenášel přes sedmistupňovou automatickou převodovku DSG. Jedná se o několik let osvědčenou konfiguraci, která funguje velmi dobře a rozhodně bych na ní nic neměnil.

Výkonově je na tom Kodiaq dobře, a kdybyste náhodou opravdu chtěli více koní, tak stačí sáhnout po stejné motorizaci, jen s výkonem 140 kW. Ta se vám jistě bude hodit, pokud plánujete častěji jezdit na rodinné výlety, využijete střešní box či budete převážet kola. V tu chvíli pár koní navíc přijde vhod.

Jestli však budete většinu času Kodiaq používat jako manažerské auto, tak bych se ani slabší motorizace nebál. Naopak bych popřemýšlel, zda potřebujete pohon všech kol či tažné zařízení.

Chováním je pohodář

Nejen kvůli velkým rozměrům, ale především jízdním projevem je Kodiaq v první řadě pohodář. Je mu jedno, zda potřebujete jezdit v centru Prahy nebo každý den najíždět kilometry na dálnici. Všeho se Kodiaq zhostí se ctí, jen nějaké to sportování mu je samozřejmě cizí. Podvozek je naladěný na komfortní notu, která skvěle souzní s naladěním převodovky. Jen když jsem po Kodiaqu chtěl trochu sportovnější jízdu, DSG bylo poněkud zmatené.

Interiér je výborně zpracovaný, sedadla jsou komfortní a příjemná je i pozice za volantem. To vše vás vede k tomu, že se snažíte naladit se na stejně pohodovou notu jako Kodiaq a nesnažíte se ho naučit jízdní styl, na který není stavěný, a rozhodně se mu to ani nelíbí.

Když namixujete nějaké dálniční cesty, rychlostní komunikace a město, se spotřebou se dostanete na sedm litrů, což je dobrá hodnota. Pokud patříte mezi sportovněji založené řidiče, tak spotřeba poroste, ale přes deset litrů se dlouhodobě nedostane.

Široká nabídka asistentů

Výbava Laurin & Klement neznamená jen prvky, které si vás hýčkají, ale také poměrně široký seznam asistenčních prvků. Hlídání mrtvého úhlu je dnes téměř samozřejmostí i u automobilů s poloviční cenovkou. Ve velkých městech se vám může hodit asistent pro jízdu v dopravní koloně a na dálnici zase adaptivní tempomat. Ani při parkování se nemusíte bát větších rozměrů. Stačí si aktivovat parkovacího asistenta, který vám pomůže.

K dispozici je samozřejmě i aplikace pro chytré telefony. V ní najdete informace o jízdních statistikách, tedy o spotřebě, průměrně rychlosti a tak podobně. Můžete si zkontrolovat, zda je auto zamčené, a to včetně okének. Kdybyste náhodou vašeho Kodiaqa nemohli najít, není nic jednoduššího než ho nechat zablikat nebo rovnou zatroubit.

Právem žádaný

SUV modely jsou v módě a zákazníci je prostě chtějí. Neptejte se mě proč, ale berte to jako fakt. Důkazem jsou automobilky jako Bentley, Rolls-Royce, ale i Porsche, které své Cayenne nabízí již několik let. I tyto automobilky se musely adaptovat a začít nabízet to, co zákazníci chtějí. Tedy SUV modely.

Ačkoli já osobně SUV modely nepreferuji, Škoda Kodiaq patří k těm, které bych si jednou doma dokázal představit. Cestování s největším SUV od mladoboleslavské automobilky je pohodlné, neztratí se na dálnici ani ve městě a díky pohonu všech kol zvládne i nějaký ten zasněžený kopec při cestě na chalupu. Nestrádá po stránce bezpečnostních asistentů a dokáže být dobrým společníkem nejen pro vás, ale i pro celou vaši rodinu.

Model Škoda Kodiaq Základní cena 1 092 900 Kč Cena testované výbavy – Stupeň výbavy L&K Výkon 110 kW / 150 koní Zdvihový objem 1968 ccm Palivo nafta Počet válců 4 Pohon všech kol Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 9,8 s Maximální rychlost (km/h) 198 Spotřeba paliva na 100 km 4,8 l (kombinovaná) Délka 4697 mm Šířka 2087 mm Výška 1681 mm Rozvor nápravy 2788 mm Hmotnost 1659 kg Objem palivové nádrže 58 litrů