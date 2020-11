Test ŠKODA CITIGOᵉ iV: proč je bestseller?

Prodeje elektromobilů nejsou velké. Za první tři kvartály letošního roku tvořily elektromobily jen 0,95 % prodejů všech automobilů v České republice. Je zde však elektromobil, kterému se opravdu dařilo. Tím je elektromobil ŠKODA CITIGO. Za zmíněné období se prodalo 707 vozů. Tedy každý druhý elektromobil byl značky ŠKODA. Co stojí za tímto úspěchem?

O peníze jde až na prvním místě

Pořád tvrdím, že elektromobil je z uživatelského hlediska skvělý, jen na něj lidé nemají peníze. Dát milion za vozidlo ne nepodobné lunárnímu vozítku se nikomu nechce. Kdo je zvyklý investovat do auta nějaký ten milion, ten je u Tesly obvykle zklamaný z kvality interiéru a spolehlivosti auta. Škodovka tak našla díru na trhu a nabídla cenově dostupný elektromobil.

Většina elektrických aut se prodala s cenou pod 500 000 Kč. Kdo má o levný elektromobil zájem, měl by si s nákupem pospíšit. Jak jsme nedávno psali, výroba už byla ukončena. Stále se můžete spolehnout na skladové vozy u prodejců. V době psaní článku jich bylo k dispozici více než 40.

Známý prcek

Není žádným překvapením, že Citigo dostalo vnitřnosti z elektromobilu Volkswagen e-up!. Vždyť oba vozy jsou jako dvojčata, tak proč vymýšlet něco nového. I po letech si stavba vozu zaslouží velkou pochvalu.

Na minimálním půdorysu se podařilo udělat auto, které posádku nijak zásadně neomezuje. Jistě, je to minimauto, ale řidič i spolujezdec mají dostatek místa a vlastně i cestující na zadních sedadlech si užívají více prostoru, než byste vůbec kdy čekali.

Při délce 3,6 metru to odnesl hlavně zavazadlový prostor. Jeho 250 litrů stačí tak maximálně na víkendový rodinný nákup. Ale aspoň baterie nezabírají prostor; jsou uložené pod zadními sedadly. Zkrátka kdo zná vůz Škoda Citigo, toho elektrická verze iV nepřekvapí.

Sedíme uvnitř

Hned po usednutí je jasné, že na autě se muselo pořádně šetřit, aby cena mohla být taková, jaká je. Největším kompromisem je autorádio. Nenabízí ani dotykový displej, jen funkční klávesy, které mění svůj význam podle toho, co je právě uvedeno na displeji.

Částečně lze absenci suplovat pomocí držáku na mobilní telefonu a aplikace v něm spuštěné, bohužel je držák navržen jen pro menší telefony, takže ten můj se sem vůbec nevešel. Sedadla nemají výškově stavitelnou opěrku hlavy, přístrojovka je trochu old-school, ale na druhou stranu to všechno funguje.

Jedeme

61 kW? To nevypadá na trhače asfaltu. Ale nenechte se zmást charakteristikou elektromotoru. Ten nabízí točivý moment 212 Nm od nulových otáček, tedy okamžitě. A to je slušná porce síly. Dost na to, abyste z křižovatky vyrazili vždy jako první. Až do 50 km/h je zátah vozu famózní a úzké pneumatiky mají s přenosem síly co dělat.

Další růst rychlosti je vlažnější, přeci jen 61 kW není oslňující číslo. Na 100 km/h zrychlí elektromobil až za 12,3 sekundy a maximální rychlost je omezena na 130 km/h. To autu nevyčítáme. Jeho určení je jasné: město.

Pochvalu si zaslouží dobře naladěný podvozek. Ten zůstal příjemně komfortní, určitě z vás nevytřese duši ani na kočičích hlavách.

Elektrická část

Základ tvoří lithiová baterie s kapacitou 36,8 kWh. Jako uživatel máte k dispozici o 4,5 kWh méně, tedy jen 32,3 kWh. To je z důvodu prodloužení životnosti baterie. Aby se vyhnulo extrémním hodnotám, které akumulátoru nedělají dobře. S reálnou spotřebou do 15 kWh/100 km je jasné, že reálný dojezd je něco přes 200 km. A to i když topíte a plyn máte často až na podlaze. Na městské ježdění je to tedy až až.

Nabíjení

Auto jsem nejčastěji nabíjel doma z 230 V zásuvky a proudem 10 A. Tedy výkonem 2,3 kW. Stačí tak po příjezdu z práce dát auto nabíjet a ráno máte dobito. Pokud doma máte výkonnější třífázovou zásuvku, stihnete auto dobít za cca 5 hodin. Při testování jsem vyzkoušel i rychlonabíječku stejnosměrným proudem (veřejné dobíjecí stanice). Zde dobíjení není tak rychlé, jako u jiných elektromobilů. Maximální dobíjecí výkon Škodovky jen 40 kW. V praxi počítejte s dobíjecím výkonem pod 30 kW. Není divu, akumulátor opravdu nemá velkou kapacitu. Vzhledem k charakteru auta to ale rozhodně není závada.

Aplikace

Jak to tak u elektromobilů bývá, je k dispozici aplikace, ve které můžete sledovat stav vozu, jízdní data, ale také spustit topení. Přijít do vyhřátého vozu je v těchto chladných týdnech tak příjemné. A ani Škodovka není výjimkou. Aplikace je v češtině, jasná, přehledná a všechny zmíněné funkce nabízí.

Pohodář do města

ŠKODA CITIGOᵉ 𝗶V je vlastně plná kompromisů. Je to elektromobil postavený na základech klasického vozu, nabízí menší dojezd, pomalejší nabíjení, horší dynamiku, starší interiér, ale to všechno je podřadné. Protože jde o nejlevnější elektromobil na českém trhu. A touto optikou je vše v naprostém pořádku. Majitelé vozu budou maximálně spokojeni a to jde především, ne?

Model ŠKODA CITIGOᵉ 𝗶V Základní cena 499 900 Kč Cena testované výbavy 499 900 Kč Stupeň výbavy Style Výkon 61 kW / 82 koní Zdvihový objem – Palivo elektřina Počet válců – Pohon přední náprava Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 12,3 Maximální rychlost (km/h) 130 Spotřeba paliva na 100 km 14,8 kWh Délka 3 597 mm Šířka 1 645 mm Výška 1 481 mm Rozvor nápravy 2 417 mm Hmotnost 1235 kg Kapacita baterie 36,8 kWh