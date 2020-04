Test MINI Electric: do města stylově

Automobilka MINI koketuje s elektřinou už nějaký čas. Countryman plug-in hybrid se prodává už 3 roky, ale čistý elektromobil ikonické značce zatím chyběl. A konečně je tady.

Je opravdu mini

Konstrukčně MINI Electric vychází z 3dvéřového, na délku tedy měří jen 384,5 cm, je tak o 15 cm kratší než Škoda Fabia. Je tedy jasné, že jde o opravdového prcka. Zadní sedadla jsou velmi nouzová, ani děti zde nemají dost místa na nohy. Není také divu. Tohle auto si budou kupovat zákazníci, kteří jezdí v autě sami či ve dvou.

Ani elektrický pohon nestálo automobilku mnoho úsilí. „Dárcem orgánů“ je tentokrát BMW i3, tedy koncernový kolega. Z něj pochází jak baterie, tak elektromotor. Jediná zásadní změna – zatímco BMW je tradičně zadokolka, elektrické MINI má poháněno přední nápravu.

Jeho revírem je skutečně město

MINI se netají tím, že jejich první elektromobil je určený primárně do města. A dává to smysl. Když jsem si auto přebíral, bylo nabité na 100 % a po zapnutí zapalování na mě vyskočil dojezd 130 km. To opravdu není na nějaké daleké cesty. Nakonec se ovšem ukázalo, že předchozí novinář plně využíval dynamiky motoru, z čehož palubní počítač predikoval následující dojezd. Ještě ten samý den jsem s autem ujel 40 km a dojezd poklesl na 110 km. Takže reálný dojezd bude někde mezi 160 a 200 km. MINI udává dojezd dle WLTP 232 km, ale já měl auto ještě v době, kdy muselo běžet topení i vyhřívání sedačky.

Zase ten dojezd

Na druhou stranu, i 130 km by mi na každodenní dojíždění do práce stačilo. Ale chápu majitele TDI, kterým běžně svítí dojezd 1500 km, že je tato hodnota minimálně vyděsí. Pro mě stačilo vždy při příjezdu z práce zapojit nabíječku a nic dalšího nebylo třeba řešit. Standardně dodávaná nabíječka má výkon 3,7 kW, zapojuje se do běžné zásuvky na 230 V. Čistě teoreticky byste využitelnou kapacitu akumulátoru dobili za 8 hodin, v praxi ale nikdy z 0 na 100 % dobíjet nebudete.

Rychlé nabíjení

Pokud byste se přeci jen s Miníkem vydali na dlouhou cestu, pak se můžete spolehnout také na rychlé dobíjení. Stejně jako BMW i3 podporuje dobíjení stejnosměrným proudem o výkonu až 50 kW. Z prázdné baterie do 80 % se dobije za 35 minut, pak už dobíjecí výkon výrazně klesá.

Střídavým proudem pak můžete dobíjet maximálním výkonem 11 kW, což je takový běžný standard.

Jedeme

MINI jsou neposedná auta a to elektrické jakbysmet. Stačí tak polechtat plynový pedál a auto razantně vyrazí vpřed. Není divu, vždyť tenhle prcek o hmotnosti pouhých 1 365 kg (to je na elektromobil opravdu málo) je poháněn elektromotorem o výkonu 184 koní. Výrobce slibuje zrychlení na 100 km/h za 7,3 sekundy, my jsme naměřili dokonce jen 6,5 sekundy. Točivý moment je 270 Nm a 17″ kola mají s přenosem občas hodně práce. Na dynamiku si tak rozhodně stěžovat nebudete.

https://youtu.be/OmwSVvnfhzo Video can’t be loaded because JavaScript is disabled: Mini Electric zrychlení (https://youtu.be/OmwSVvnfhzo)

Maximální rychlost je pak elektronicky omezena na číslovce 153, což je na městské vozítko jistě dostačující.

A rekuperujeme

Pak sundáte nohu z plynového pedálu a nestačíte se divit. MINI totiž velmi intenzivně rekuperuje – zaznamenal jsem rekuperaci až 60 kW. Rekuperaci lze ve dvou stupních regulovat, pokud by vám takové výrazné zpomalení vadilo. Ale jde si na to rychle zvyknout a vůz pak ovládáte jen jedním pedálem. Brzdu budete potřebovat opravdu jen v nouzových případech. Výhodou je, že po sundání nohy z akcelerátoru a rekuperaci auto nakonec úplně zastaví a dále se nepohybuje. Pokud jste líní, tak si tohle skutečně zamilujete.

A do zatáček!

Říká se, že vozy MINI jezdí jako motokára. A to samé platí i pro tohoto prcka. Stačí jemné drknutí do volantu a vůz okamžitě a bleskově mění směr. A s takovou ochotou a radostí, že si jízdu budete opravdu užívat. Ano, MINI Electric je velmi zábavné. Kombinace skvělého podvozku a bezprostředního výkonu motoru je velmi návyková. Dokonce i z řízení dostáváte dostatek zpětné vazby, tohle musí bavit každého. Tedy skoro každého. Samozřejmě k tomu chybí obvyklá zvuková kulisa prdícího motoru, které MINI umí tak dobře. Místo toho uslyšíte při jízdě spíše zvuky připomínající tramvaj. Vždy je to něco za něco.

Digitální kokpit

Přístrojovka? Ta patří minulosti. Místo ní má MINI 5,5″ zaoblený displej, který zobrazuje všechny důležité informace. Grafické zpracování je opravdu cool. Ostatně jako celé auto. Upřímně jsem rád, že se MINI vzdalo retrobudíků a nasadilo tenhle stylový displej. Za mě palec nahoru.

Infotainment

Infotainmenty BMW/MINI zkrátka umí a nebude vám zde chybět vůbec nic. Rádio podporuje digitální příjem DAB, nechybí on-line funkce, on-line mapa, zkrátka to nejlepší, co dnes můžete mít. Samozřejmostí je Android Auto a Apple CarPlay a to také v bezdrátové podobě. A funguje bez chybičky. Displej je samozřejmě dotykový. Jedinou výtku máme k jeho velikosti. Ano, jsme ve voze MINI, ale 6,5″ je přeci jen dost málo. Je to jako u velkého smartphonu.

Vzdálený přístup

Pomocí aplikace MINI Connected můžete vybrané funkce vozu ovládat i na dálku. Vůz lze přes aplikaci zamknout, odemknout, rozsvítit, nebo zatroubit. Zároveň v aplikaci vidíte aktuální polohu vozu. Z aplikace je možné spustit klimatizaci, takže v případě extrémních teplot si interiér připravíte tak, jak vám vyhovuje.

Aplikace je pak nekonečným zdrojem informací. O spotřebě, stavu vozidla, ale i potřebách navštívit servis.

Dává smysl

Co je na elektrickém MINI klíčové je hlavně to, že celé dává velký smysl. Pokud máte možnost dobíjet doma nebo v práci, bude vám jako auto do města naprosto vyhovovat. Pokud se jednou za měsíc vydáte napříč republikou, také půjde zvládnout. Výhodou je také cena. Základní elektrické MINI startuje na částce 882 700 Kč, testovaný vůz s vyšší výbavou „trim M“ pak vyjde na 985 144 Kč. Pokud budete chtít benzinovou verzi s odpovídajícím výkonem a automatickou převodovkou, musíte si připravit 731 874 Kč. Takže cenový rozdíl je cca 100 000 Kč, což je velmi rozumný příplatek. Ve světě spalovacích vozů prakticky nevídaný.