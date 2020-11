Test MINI Cooper S Cabrio (2020): tohle vás bude bavit!

Těžko říci, kdo nejvíce proslavil modely od automobilky MINI. Osobně mě nejvíce napadá jméno Rowan Atkinson alias mistr Bean, avšak možná je to jen dáno tím, jaký obsah jsem jako teenager sledoval v televizi. Tak jako tak, automobilka MINI jde lehce proti proudu, nebojí se říci si o více peněz, za které zákazníci dostanou stylovější auto.

Ačkoli i MINI se muselo ohnout legislativě. V nabídce tak najdeme nejen plug-in hybridní model, ale i elektrickou variantu. Ani ta však neztratila nic ze svého charizmatu. Auto, které připomíná motokáru, nízké těžiště, nějaký ten výkon i zajímavé jízdní vlastnosti. To stále MINI splňuje. Ostatně test MINI Countryman JWC jste si už mohli přečíst a dnes se podíváme na MINI Cooper S Cabrio.

MINI na první dobrou

Neměli byste potkat mnoho lidí, kteří budou tápat, jaké auto si to sousedi koupili. MINI má hned několik typických věcí. Jednak to je například britská vlajka, již najdete nejen na zadních svítilnách, ale také na stahovací střeše. Samozřejmostí jsou kruhové přední světlomety nebo typická maska chladiče. Prostě MINI, tak jak ho všichni dobře známe.

Aby se vám z toho nezatočila hlava

Nemusíte nutně nastartovat motor a jít se projet, ale lehce se vám může zamotat hlava už v interiéru. Však kruh jako geometrický tvar najdete na každé volné ploše. Ať už jde o kruhové budíky před volantem či kruh kolem displeje infotainmentového systému, kruhový tvar má ale i nejeden hardwarový ovladač. Osobně jsem příznivcem jiných interiérů, ale k modelům od MINI tohle prostě patří.

Pohodlná jsou vyhřívaná sedadla. Sedět je možné dost nízko, což napomáhá sportovnější jízdě. Příjemný je i multifunkční volant a zajímavostí je přítomnost klasické ruční brzdy. Žádná elektronika, ale stará dobrá klasika. Tolik typické startovací tlačítko se nachází na spodní straně středového panelu. Pro nastartování je musíte stisknout směrem k silnici, načež se ozve velmi příjemný zvukový doprovod.

Co se mi nelíbí, jsou ozdoby na palubní desce, na můj vkus vypadají lacině, ale proti gustu žádný dišputát. Mnoho odkládacích prostorů nehledejte. Dva držáky na kávu, před nimi pak kapsa například pro klíče a to jste si z kapsy ještě nevyndali telefon. Bezdrátové nabíjení se nachází v loketní opěrce, avšak nepočítejte, že tam dáte velký telefon. Takový 6,9palcový Samsung Galaxy S20 Ultra se nevejde ani do držáku na pití. Naštěstí MINI šlo cestou jak USB-C, tak klasického standardního USB.

Stará, avšak dobře vybavená klasika

Nejvyšší výbava infotainmentového systému se jmenuje MINI Connected Plus. Systém běží na 8,8palcovým displeji, který je uprostřed interiéru vsazený do kruhového LED pásku. Ten se například při zesilování hudby vybarvuje směrem zleva doprava, při volení nižší teploty klimatizace bliká modře a v opačném případě pak červeně.

Vše můžete ovládat po vzoru BMW pomocí hardwarových tlačítek, které se nacházejí na středovém tunelu. Osobně mám tohle řešení rád a to nejen z toho důvodu, že si nemusíte každý den čistit dotykový displej. Mnoho funkcí si MINI přebírá právě z BMW.

Díky připojení na internet můžete vyhledávat nejbližší čerpací stanice či parkovací místa. Navigace ví o uzávěrkách a dokáže vás o nich informovat. Líbí se mi i hlasové poznámky, kdy nemusíte sahat po telefonu, ale veškeré myšlenky si za jízdy nahrajete do auta.

Systém je velice barevný, veselý, ale po technologické stránce už mu ujel vlak. Nabízí pokročilejší funkce, které se vám budou hodit, ale pokud prahnete po technologicky nejlepším řešení, pak se budete muset porozhlédnout jinde.

Je z čeho vybírat

Naopak po stránce asistenčních systémů na tom MINI Cabrio není špatně. Ostatně ukažte mi auto v podobné cenové relaci, které by stejné pomocníky nemělo. Adaptivní tempomat se ovládá pomocí kruhových ovladačů na multifunkčním volantu – jak jinak, že ano? Na dálnici vše fungovalo dobře, až do doby, kdy začalo hodně pršet.

Za příplatek 55 536 Kč si lze užívat oblíbenou hudbu prostřednictvím reprosoustavy Harman & Kardon. Téměř podobnou částku dáte i za sportovní převodovku, ale nejvíce z celé příplatkové výbavy v našem případě zaplatíte za položku MINI Sidewalk Chili. Tato „sranda“ vás vyjde na 150 tisíc korun, za které dostanete speciální paket, jenž kombinuje netypický lak, kola či plátěnou střechu s britskou vlajkou. V interiéru pro změnu barevné provedení, které si standardně nemůžete objednat. Opomenout bych neměl ani přední LED světlomety nebo automatickou klimatizaci.

Dva páry na výlet?

Důležitým aspektem pro mnoho potenciálních majitelů bude prostornost. O tom, že moc přihrádek v interiéru nenajdete, už řeč byla. Doplním, že auto je homologováno pro čtyři osoby, ale mnoho místa pro nohy na zadních místech nečekejte. Vše velmi záleží na tom, kdo bude sedět vpředu.

Ve chvíli, kdy se tam i se svojí přítelkyní namačkáte a vezmete s sebou ještě další pár, s velkou pravděpodobností narazíte na zavazadlový prostor. Není až tak malý v porovnání s velikostí auta, ale 215 litrů pro dvě ženy? Tedy nechci se nikoho dotknout, ale dle mého to bude minimálně zajímavá výzva. Potěší 80kg nosnost víka, které se otevírá poněkud netypicky, a to směrem dolů k silnici.

Příjemným benefitem je aplikace

Ačkoli nejmodernější infotainment MINI nenabízí, je k dispozici aplikace pro chytré telefony. Kontrolovat můžete, zda je auto zamčené, na dálku je lze odemknout, stejně jako nechat zablikat světla či zatroubit.

Přímo z domovské obrazovky vidíte i dojezd na nádrž a dokonce i počet litrů, které v nádrži zbývají. Zkontrolujete, zda je v pořádku tlak v pneumatikách i olej, popřípadě vyhledáte nejbližší servisní středisko a jeho adresu si následně pošlete do auta, kde vše jen potvrdíte. A abych nezapomněl, na dálku lze spustit i klimatizaci, což je především v zimních měsících velmi příjemný benefit.

Vykouzlí vám úsměv na tváři

Ať už jsem si sedl do nějakého staršího modelu, do Countrymanu JWC nebo nyní do Cooperu S Cabrio, vždycky mě dostane, jak dobře je auto jako celek naladěné. Ani jeden zmíněný model nebude na běžných silnicích nejrychlejší, ale nabídne vám skvělý koktejl z ingrediencí s názvem sport, „praktičnost“ a stylovost.

Pod kapotou jsme měli dvoulitrový benzinový čtyřválec, který je naladěný na 192 koní a který se posílá na přední kola. O to se stará výborná sedmistupňová sportovní převodovka Steptronic. Na sportovní režim podvozek i řízení ztuhne, dostáváte větší vazbu a nějaké ty okresní silnice jsou pak pro Coopera jako dělané. I v Cabriu vám dokáže vykouzlit úsměv na tváři.

Celý víkend, kdy jsem měl auto k dispozici, bylo mokro a většinu času pršelo. To hned poznáte na kontrole trakce, která bliká jako světla na diskotéce, na suchu si to vše užijete daleko lépe. Mě to zkrátka potká někdy příště.

Má to svoje kouzlo

Možná ne přímo v České republice, potažmo asi ne na každodenní cestování, ale mít v garáži Cabrio si dokážu představit. I nyní v listopadu, kdy teplota atakuje 15 stupňů, se lze kochat barevným podzimem se staženou střechou. Při nízkých rychlostech do auta nefouká, což samozřejmě tolik neplatí o sedadlech ve druhé řadě.

Po městě je to naprosto bez debat. Zvykl jsem si na pohodlnost, kdy se stačí jen ohnout přes dveře a vzít si telefon, který jste v autě zapomněli. Chápu však, že tohle není možné praktikovat v každém koutu naší krásné republiky. Zkrátka jsou mezi námi stále tací, kteří si rádi během několik sekund vezmou něco, co není jejich.

Ostatně za víkend jsem hned několikrát zažil, že kolemjdoucí náhle uzpůsobili směr cesty k autu, aby se podívali, co v interiéru najdou. Nebo to snad bylo kvůli tomu, aby se pokochali, jak krásně je interiér sladěný?

Vítr ve vlasech se mi líbil už ve Volkswagenu T-Roc. Ostatně automobilky musejí vědět, proč takové modely nabízejí, logicky o ně musí být zájem. V případě MINI je to otázka stylu, sportovnosti, ale i velmi příjemného zvukového doprovodu, který benzínový čtyřválec při vyšších otáčkách produkuje.

Peníze jsou až na prvním místě

Nejdůležitější otázkou jsou vždycky peníze. Jasně že MINI Cabrio S můžete mít už od 798 200 Kč, ale moc věcí, které vás budou rozmazlovat, v autě mít nebudete.

Model MINI Cooper S Cabrio Základní cena 798 200 Kč Cena testované výbavy 1 219 222 Kč Výkon 141 kW / 192 koní Zdvihový objem 1998 ccm Palivo benzin Počet válců 4 Pohon pohon předních kol Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 7,1 Maximální rychlost (km/h) 230 Spotřeba paliva na 100 km 6,5 l (kombinovaná) Zavazadlový prostor 215 litrů Délka 3850 mm Šířka 1501 mm Výška 1415 mm Rozvor nápravy 2495 mm Hmotnost 1390 kg Objem palivové nádrže 40 litrů

Testovaná verze se s příplatky dostala na více než 400 tisíc korun, celkově šlo tedy o 1,2 milionu korun. A to už je otázka pro vás, zda vám takové peníze za MINI „nahoře bez“ stojí. V této cenové relaci již lze pořídit nesmírně zajímavá auta, ale na druhou stranu velmi zajímavým vozem je právě i MINI. A teď, babo, raď!

MINI Cooper S Cabrio 8.9 VZHLED A ZPRACOVÁNÍ INTERIÉRU 8.8/10

















PROPOJITELNOST S TELEFONEM 9.0/10

















TECHNOLOGICKÁ VÝBAVA 8.5/10

















JÍZDNÍ VLASTNOSTI 9.2/10

















Klady (+) zábava za volantem

zvukový projev

charizma

rozumná spotřeba Zápory (–) smiřte se s menším zavazadelníkem

zadní sedadla nejsou pro velké lidi