Test Microsoft Surface Go 3: ve znamení kontroverzních novinek

Do redakce nám zavítal tablet Microsoft Surface Go 3, nejmenší a nejlevnější počítač, který byl představen na nedávné tiskové konferenci společně s vybavenějšími modely Surface Pro 8 a Surface Laptop Studio.

Zatímco výše uvedené modely míří na náročnější klientelu, Surface Go 3 si zachovává punc vstupního zařízení do rodiny Surface. Z tohoto důvodu mu redmonští při vývoji nevěnovali tolik úsilí, ale vcelku jednoduše vzali předchozí model, do jeho útrob osadili novější procesory a nainstalovali na něj novější Windows 11.

Nedává tak příliš velký smysl popisovat tento stroj do posledního šroubku, veškeré detaily můžete bez obav načerpat z naší rozsáhlé recenze Surface Go 2. Z ní jsme také načerpaly fotografie, neboť v designu se nezměnilo zhola nic. Kromě vzhledu má novinka stejné rozměry, displej, paměťové varianty, portovou výbavu i všechny legendární prvky, na které jsou všichni uživatelé počítačů Surface zvyklí, např. magnetické dobíjení či bleskurychlé přihlašování obličejem.

V tomto testu se tedy budeme věnovat výhradně dvěma hlavním novinkám a zhodnotíme si Surface Go 3 jako celek. Protože i konkurence má v dané cenové kategorii co nabídnout.

Surface Go 3: výkon mezigeneračně poskočil

Nejprve trocha teorie – předchozí Surface Go 2 byl nabízen se dvěma procesory, konkrétně Intel Pentium Gold 4425Y a Intel Core m3 osmé generace. Jak dokazuje naše rok a půl stará recenze, ani jedna z těchto variant nebyla žádným trhačem asfaltu, ovšem verze s Core m3 měla přeci jen o něco navrch.

Surface Go 3 je rovněž nabízen se dvěma procesory, tentokráte v Redmondu vsadili na Pentium Gold 6500Y a výkonnější Intel Core i3-10100Y. Microsoft slibuje až 60 procent vyšší výkon, což platí pouze pro slabší variantu, kterou jsme dostali na test. Za nárůstem zejména procesorového výkonu stojí především fakt, že zatímco původní Pentium Gold 4425Y pracoval pouze v taktu 1,7 GHz, nově nasazený Pentium Gold 6500Y se umí díky technologii Turbo Boost vybičovat ze základních 1,1 GHz až na 3,4 GHz.

Benchmark Surface Go 2

(Pentium Gold 4425Y) Surface Go 2

(Core m3-8100Y) Surface Go 3

(Pentium Gold 6500Y) Surface Pro 7

(Core i5-1035G4) Geekbench 5 CPU Single Core 395 423 812 1 156 Geekbench 5 CPU Multi Core 966 1 230 1 433 4 383 Geekbench 5 GPU OpenCL 2 424 2 905 3 282 7 469 Geekbench 5 GPU Vulcan 3 287 2 828 4 271 neměřeno Geekbench 4 CPU Single Core 2 213 3 630 3 675 5 132 GeekBench 4 CPU Multi Core 4 319 6 128 6 202 17 381 GeekBench 4 GPU OpenCL 17 822 18 452 17 456 31 266 PC Mark 10 neměřeno neměřeno 2 439 3 698 3D Mark neměřeno neměřeno 286 1 228 Cinebench R23 Single Core 363 466 643 1 143 Cinebench R23 Multi Core neměřeno neměřeno 1 284 3 489 CPU-Z Single Thread 177,5 305,5 199 neměřeno CPU-Z Multi Thread 491,6 779,4 623,4 neměřeno

Podle benchmarků má levnější varianta Surface Go 3 srovnatelný výkon jako dražší varianta Surface Go 2, což je za stejné peníze příjemná zpráva. To však nemění nic na tom, že se stále jedná o základní procesor určený na ty nejjednodušší úkony. Těmi jsou zejména práce s dokumenty, konzumace multimediálního obsahu, čtení emailů, zaznamenávání poznámek či prohlížení internetu. Pokud si k tabletu přikoupíte stylus Surface Pen, můžete jej použít i k příležitostnému malování.

S hraním náročnějších her raději vůbec nepočítejte, na tabletu rozjedete spíše jednodušší 2D tituly typu Angry Birds, Candy Crush apod. Pro ukrácení dlouhé chvíle ve vlaku to ale stačí. Potěšující je, že se tablet ani při velké zátěži příliš nezahřívá, a to i přesto, že je procesor chlazen pouze pasivně.

Výdrž na baterii: procenta mizí před očima

Microsoft se u nového Surface Go 3 chlubí mezigeneračním nárůstem výdrže, ovšem já jsem zaznamenal přesný opak. Zatímco druhá generace v průměru zvládla 5 – 6 hodin práce při maximálním jasu, u Surface Go 3 jsem se stěží dostal nad 3 hodiny. Nepamatuji se, kdy jsem se naposledy setkal se zařízením, u kterého by procenta mizela tak rychlým tempem i při prostém pročítání článku na internetu skrze předinstalovaný prohlížeč Microsoft Edge.

Schválně jsem nahlédl do zahraničních recenzí, zda není problém pouze u mého kusu a zjistil jsem, že nikoliv. Špatná výdrž baterie je v záporech prakticky v každé recenzi, kterou si přečtete. Akumulátor si přitom ponechal stejnou kapacitu jako u minulé generace, takže bych si dovolil ukázat prstem na dva viníky.

Tím prvním je zmíněný procesor, jehož vyšší výkon se zkrátka někde podepsat musel. Intelu se nepodařilo ruku v ruce s vyššími takty procesoru a grafického čipu zapracovat na optimalizaci. Ve výsledku jsou pak karty rozdány poměrně jednoduše:

Surface Go 2 – menší výkon, větší výdrž

Surface Go 3 – větší výkon, menší výdrž

Druhým viníkem by mohl být nový systém Windows 11, který má zvýšené hardwarové nároky (zejména kvůli některým prvkům zabezpečení); je tedy možné, že pomalejším procesorům dává zabrat více než by dávaly desítky. Rozuzlení patrně přinesou první poznatky majitelů Surface Go 2, kteří na novější systém upgradují.

Operační systém: zlaté desítky

Surface Go 3 je jedním z prvních počítačů, který zakoupíte přímo s novým systémem Windows 11, s desítkami jej neseženete. To je možná škoda, neboť Windows 11 jsou příliš „desktopcentrické“ a jejich používání na tabletech vyžaduje učení novým způsobům ovládání. A co hůř, tyto způsoby jsou mnohdy složitější, než byly na desítkách. Pár příkladů za všechny:

Ve Windows 10 jste spouštěli aplikace z celoobrazovkové nabídky Start pomocí velkých dlaždic, u Windows 11 se musíte trefovat do menší nabídky a menších ikon

Ve Windows 10 jste zavírali aplikace tahem shora dolů, ve Windows 11 se musíte trefovat do křížku

Ve Windows 10 jste změnili jas tahem prstu z pravé strany doleva, čímž se otevřelo menu s rychlými přepínači a posuvníkem jasu. Ve Windows 11 se musíte trefovat kamsi k hodinám, což v celoobrazovkových aplikacích (nebo při přehrávání YouTube videa na celou obrazovku) nejde.

Ve Windows 10 šel schovat hlavní panel tahem prstu zespoda, ve Windows 11 to vůbec nejde.

Takto bych mohl pokračovat i nadále, ovšem jenom bych opakoval své staré texty; doporučuji si projít naši rozsáhlou recenzi Windows 11, popřípadě článek o tom, jak Windows 11 (ne)fungují na dotykových strojích. Já jsem tomuto systému zatím na chuť nepřišel a ani Surface Go 3 mi k navázání lepšího vztahu nijak nepomohl. Animace na pomalejším procesoru nebyly vždycky úplně plynulé a během testování se navíc vyskytl globální problém s prošlými certifikáty, který znemožnil spouštět vybrané aplikace, například Výstřižky nebo dotykovou klávesnici.

Na Surface Go 3 mají Windows 11 od výroby aktivovaný S mód, který uživateli znemožňuje instalovat aplikace odjinud než z Microsoft Store, což má přinést vyšší bezpečnost a vyšší výdrž na baterii (což rozhodně potvrdit nemohu). Já jsem poctivě S mód používal týden, ale kvůli nainstalování benchmarků (které povětšinou v Microsoft Store nejsou) jsem jej musel deaktivovat. Tento krok je trvalý, zpět už vzít nejde.

V S módu jsem také zjistil jednu zajímavou věc – přestože nový Microsoft Store umí pojmout širší množství typu aplikací, v S Mode si musíte i nadále vystačit s těmi moderními. Ty klasické vám systém nainstalovat nedovolí, i když je najdete v regálech oficiálního obchodu.

Závěr: Surface Go 3 je dobrý tablet, ale…

Z výše uvedených řádků se může zdát, že se Surface Go 3 trestuhodně nepovedl, což ale není vůbec pravda. Tablet si ponechává hromadu dobrých vlastností svých předchůdců, které ale nemělo cenu znovu dokola popisovat. Znovu vás tedy odkážu do rok a půl staré recenze Surface Go 2.

Jen tak namátkou jmenuji hodnotně působící tělo z hořčíkové slitiny, praktický a dobře zpracovaný stojánek, líbivý displej, skvělou webkameru s funkcí Windows Hello, magnetické nabíjení, podporu paměťových karet, podporu klávesnicového krytu a podporu aktivního stylusu Surface Pen. To všechno zůstává a jsme rádi, že zde Microsoft nesáhl k ořezávání podobně jako u Surface Laptop Go. Škoda, že přidané novinky jsou spíše kontroverzní a nepřinášejí jenom samé klady – procesor je rychlejší, ale energeticky náročnější; systém je hezčí, ale na tabletu se hůře používá.

Skoro si říkám, že tyto dvě novinky ani nestály za to, aby Microsoft sahal do názvu zařízení. Takový Surface Pro X koneckonců zakoupíte v první generaci s procesorem Microsoft SQ1, v druhé generaci s Microsoft SQ2, a přitom se jmenuje pořád stejně. Podobně to měl Microsoft učinit i v případě testovaného Surface Go 3, dvojka na konci by mu slušela více.

Tak jako tak zde opět máme malý tablet, který lze připojením klávesnice proměnit v „plnotučné“, byť pomalejší PC. Jako cílovou skupinu vidím uživatele, kteří hodně cestují a ke své práci/zábavě nepotřebují psát sáhodlouhé texty. Klávesnice v krytu je sice velmi dobře zpracovaná, ale kvůli stísněným rozměrům z ní po chvíli začínají bolet prsty; ženy tento nedostatek možná pocítí méně. Cílovkou také mohou být realitní makléři a finanční poradci, kteří ve svém cestovním tabletu nosí pár uložených smluv, u nichž na schůzkách s klienty postačí změnit jen pár drobností a může se podepisovat.

Za tuto univerzálnost si ale Microsoft nechá řádně zaplatit, byť to na první pohled tak nevypadá. Surface Go 3 totiž láká na cenu „od 11 499 korun“, za tyto peníze však dostanete pouze základní tablet se 4 GB RAM a pomalým eMMC úložištěm s kapacitou 64 GB. Naše testovací varianta s 8 GB RAM a 128GB SSD přijde na 15 350 korun, vrcholový model s procesorem Intel Core i3, 8 GB RAM a 128GB pamětí dostanete za 17 285 korun. A to si ještě připočtěte zhruba 3,5 tisíce za klávesnicový kryt a 2,5 tisíce za stylus.

Najednou se pohybujete v částkách, za které zakoupíte rozumně vybavený a výkonnější počítač s větším displejem. Pokud nechcete primárně počítač, ale tablet, můžete sáhnout po základním iPadu nebo iPadu Air. K oběma seženete klávesnici i stylus, bonusem pak bude rychlejší systém a větší množství „matlacích“ aplikací. Surface Go 3 dává smysl v případě, že chcete malý a lehký cestovní tablet, na kterém budete moci sem tam udělat nějakou serióznější práci.