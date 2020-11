Test Hyundai Kona Electric (2020): elektromobil z Nošovic, co dává smysl

Z Nošovic do Prahy na jedno nabití? Ano, i to Hyundai Kona Electric s 64kWh baterií zvládla. Ostatně právě tento elektromobil od korejské automobilky je velmi oblíbeným modelem, a to především kvůli dojezdu, který za své peníze dostanete.

V Nošovicích má Hyundai svůj výrobní závod, kde se vyrábí například Hyundai i30 N, ale právě i Hyundai Kona Electric. I to byl jeden z důvodů, proč jsme si tento elektromobil vzali na test. Už nyní vám můžeme říci, že právě dojezd je něco, co se vám bude líbit.

Na první dobrou vás nejspíše nechytne

Kona Electric byla zahalena do marketingového tyrkysového laku, který sice není můj šálek kávy, ale samozřejmě si můžete vybrat hned z několika jiných laků. Osobně nejsem ani fanouškem designového jazyka, který Kona Electric dostala, ale díky dojezdu a dalším věcem jí to dokážu prominout. O tom ale až později.



Nabíjecí konektor se nachází na přídi, což je velmi praktické ve chvíli, kdy nabíjíte na veřejné nabíjecí stanici. Konu řadím mezi auta, které si vyberete, když budete vybírat rozumem, osobně neznám nikoho, koho by designová stránka tohoto elektromobilu chytla za srdce, ale třeba se někdo takový najde. Však design je velmi individuální záležitost, která je pro jednoho nesmírně důležitá a u druhého je to to poslední, co řeší. Jak jinak si vysvětlit majitele vozu Fiat Multipla?

Sázka na jednoduchou klasiku

V interiéru žádné složitosti nehledejte. Korejská automobilka vsadila na jistotu a osvědčenou jednoduchost posledních let. Kožená sedadla jsou jak vyhřívaná, tak klimatizovaná, vyhřívaný je i volant, před kterým se nachází displej o velikosti sedm palců.

Druhý displej se pak nachází uprostřed palubní desky, pod ním jsou výdechy klimatizace a ještě o kus níže se nachází první část hardwarových tlačítek. Směr jízdy volíte pomocí tlačítek na středovém tunelu, které najdete vedle držáků na nápoje. Používají se především levnější plasty, což je taková daň za relativně dostupnou cenu. Minimálně ve světě elektromobilů.

Interiér má i dostatek odkládacích prostorů. Něco se vám vejde do dveří, dvě velká cappuccina do držáků na nápoje a něco pojme o kastlík a box pod loketní opěrkou. I telefon si máte kam odložit, ačkoli 6,9palcový Samsung Galaxy S20 Ultra to měl na bezdrátové podložce lidově řečeno jen tak tak. Jak si můžete všimnout, Kona se stále kamarádí se starým dobrým USB, na USB-C tedy v tomhle autě zapomeňte!

Stěžovat si nebudete ani na zadních sedadlech, pokud nehrajete basketbalovou ligu. Místa jako ve Škodě Superb neočekávejte, ala zklamaní nebudete ani vy, natož vaše dvě děti.

Chytřejší infotainment s aplikací pro chytré telefony

Infotainmentový systém už dříve nabízel informace o počasí nebo dopravě. Vymožeností nenabízí tolik, kolik byste možná čekali, ale vše dohání jednoduchým prostředím. Základní obrazovka se skládá ze tří částí – navigace, médií a informacích o baterii. Využívat však můžete jak Apple CarPlay, tak Android Auto. Celé prostředí vypadá daleko lépe, než tomu bylo dříve, avšak to stejné nemohu říci o displeji před volantem. Jeho grafika se mi nelíbí a rozhodně by to šlo udělat i lépe. Avšak na to auto nejezdí.

Co elektrické Koně dlouho chybělo, byla aplikace pro chytré telefony. Hyundai této službě říká BlueLink a testovaná Kona už ji měla ve svém repertoáru. Přes aplikaci můžete zkontrolovat stav auta, zahájit či přerušit nabíjení nebo se jen podívat, jak dlouho se bude vůz ještě nabíjet. Ovšem největším benefitem je možnost si pomocí chytrého telefonu automobil vytopit či v letních měsících naopak vychladit.

Mezi další funkce patří odemykání auta na dálku, odeslání vaší cílové stanice do auta a aplikace vám pomůže i s přesnější lokalizací vozu, kdybyste náhodou někdy zapomněli, kde jste ho zaparkovali. Bohužel, aplikaci jsme si nemohli vyzkoušet z důvodu toho, že jistý kolega z konkurenční redakce se neodhlásil z účtu a nám tak osobní zkušenost zůstala zapovězena.

Automatická rekuperace i několik jízdních asistentů

Baterie o kapacitě 64 kWh má dle cyklu WLTP papírový dojezd 484 kilometrů. Moje zkušenost je taková, že přes 400 kilometrů se dostanete relativně v pohodě, a když budete pracovat s plynovým pedálem citlivě, předvídat a využívat rekuperaci, pak se zvládnete dostat i na 450 kilometrů. A právě tento dojezd je největším benefitem elektrické Kony.

Po „nastartování“ je rekuperace nastavena na automatický režim, kdy si Kona sama volí stupeň rekuperace dle toho, jak vypadá situace před vámi. Tohle řešení mi absolutně nevyhovovalo, nikdy jsem si nebyl jistý, co přesně Kona udělá, a několikrát mě i lehce vylekala. I to byl důvod, proč jsem raději dával přednost manuální rekuperaci. Její stupeň upravujete pomocí pádel pod volantem.

Na dálnici jsem nastavil adaptivní tempomat na 130 km/h a auto víceméně kontroloval. Tempomat umí brzdit až do úplného zastavení a následně se auto samo rozjede. To se hodí především v zácpách. V nabídce pak najdete i hlídání jízdního pruhu.

A kolik elektřiny vlastně „sežere“?

Spotřeba u elektromobilů je velmi často podrobována ještě většímu testování než u spalovacích aut. Přeci jen to velmi ovlivňuje dojezd a následné nabíjení není tak rychlé jako doplnit nádrž nafty či benzinu. Během několika dnů jsem Konu vytáhl jak na dálnici a rychlostní komunikaci, tak i dva dny mi dělala společnost v centru Prahy. A výsledek? Po 377 kilometrech se spotřeba zastavila na 20,4 kWh na sto kilometrů. Upřímně vím, že by spotřeba mohla být i nižší, jen si musíte odpustit lehce dynamičtější styl jízdy.

Abych se vyjádřil ještě přesněji, po Praze jsem jezdil se spotřebou 16,9 kWh, rychlostní komunikace při adaptivním tempomatu znamenala spotřebu 16,2 kWh a největší spotřeba byla logicky na dálnici.

Nabíjení je otázkou zvyku

K elektromobilu neodmyslitelně patří nabíjení. Nabíjet můžete jak doma, tak i na veřejných nabíjecích stanicích. Elektrická Kona podporuje maximální nabíjecí výkon 100 kW. Na nabíjecí stanici ČEZ s výkonem 50 kW jsem se dostal na maximální výkon 46 kW a z 56 procent do plné baterie jsem potřeboval hodinu a třiadvacet minut. Naopak do 80 procent to byla otázka 26 minut, což není nikterak zlé.

Naopak nabíjení z klasické domácí zásuvky je spíše z nouze ctnost. Potřebujete až 31 hodin pro nabití celé baterie, ale kolikrát je každá kilowatthodina dobrá. Jako majitel si pak v garáži zařídíte nějaký wallbox, který nabíjecí čas zkrátí zhruba na sedm hodin. V tu chvíli je nabíjení přes noc ideálním řešením.

Jak už víte, při mém jízdním stylu se spotřeba zastavila na více než 20 kWh na sto kilometrů. Následně to jsou jednoduché počty, kolik vás bude stát každý ujetý kilometr. Stačí si dosadit cenu za jednu kilowatthodinu, kterou doma musíte platit, a máte to. I kdyby vaše cena byla 4 kWh/100 km, pak se stále dostanete pod korunu na jeden ujetý kilometr.

Pohodář, který je racionální volbou

Už výše jsem se zmiňoval o tom, že Hyundai Kona Electric je daleko více výsledkem racionální volby než pocitů. Dojezd více než 400 kilometrů je pro většinu obyvatel naší malé republiky více než dostatečný. Však jde o cestu z Prahy do Ostravy, ať už jedete spodní cestou přes Brno nebo vrchní cestou přes Svitavy.

Elektromotor pohánějící přední nápravu je naladěný na 204 koní a a 395 Nm točivého momentu. Z dynamiky si lidově řečeno na zadek nesednete, ale do města je to více než dostačující. Maximální rychlost je o 37 km/h vyšší než maximální povolená dálniční rychlost v České republice a zavazadlový prostor po sklopení zadních sedadel pojme až 1114 litrů. V normálním stavu je to pak 332 litrů.

Model Hyundai Kona Electric Základní cena 1 049 990 Kč Stupeň výbavy Power Maximální výkon 204 koní Palivo elektřina Pohon pohon předních kol Akcelerace 0-100 km/h (s) 7,9 Kapacita baterie 64 kWh Papírový dojezd na jedno nabití 484 km Délka 4180 mm Šířka 1800 mm Výška 1555 mm Rozvor nápravy 2600 mm

Jestli čekáte nějaké velké dechberoucí jízdní vlastnosti, tak na ně rychle zapomeňte. Kona je především pohodář, který vás převeze z místa A do místa B. A to celkem komfortně. Díky ihned dostupnému točivému momentu není předjíždění sprosté slovo a v Praze pak můžete ocenit možnost parkování na modrých a fialových zónách díky speciální poznávací značce EL, na kterou má samozřejmě Kona nárok.

Hyundai Kona Electric 8.7 VZHLED A ZPRACOVÁNÍ INTERIÉRU 7.5/10

















PROPOJITELNOST S TELEFONEM 8.8/10

















TECHNOLOGICKÁ VÝBAVA 8.5/10

















DOJEZD A VÝDRŽ BATERIE 9.8/10

















Klady (+) dojezd

spotřeba

jde o racionální volbu

už má aplikaci pro chytrý telefon

poměr cena / dojezd

zajímavá výbava Zápory (–) neatraktivní design

sterilní jízdní vlastnosti

levnější plasty v interiéru