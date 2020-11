Test BMW Z4 sDrive 20i (2020): další základní motorizace od BMW, která dává největší smysl

BMW Z4 je pro mnoho zákazníků nepraktické auto. Však uveze jen dva lidi, do kufru se toho také moc nevejde a ještě za něho zaplatíte v rozumné konfiguraci zhruba 1,5 milionu korun. Ano, to vše je pravda, avšak je potřeba se na celou situaci podívat i z jiného pohledu.

Ne každý potřebuje mít zavazadelník, kam naložíte šest pytlů cementu, ne každý má rodinu a potřebuje nutně vozit své kamarády a ne každý má problém zaplatit 1,5 milionu korun za auto, které se mu líbí a ještě dokáže vykouzlit úsměv na rtech. A že to BMW Z4 umí, jsem si osobně vyzkoušel.

Nejen kola, ale i barva dělá auto

Hned zkraje musím pochválit PR zastoupení automobilky BMW, protože jednotlivé barevné provedení, které volí na novinářská auta, je hezky česky řečeno – dobře odvedená práce! Poprvé jsem si tohle řekl u testu BMW 840i, které bylo zahaleno do zeleného laku. Ano, zaplatíte za něj sice pořádný balík, ale co už. Přeci jen si kupujete auto od BMW. Jen pro zajímavost, testovaný kus „Z4ky“ byl zahalen do barvy s názvem BMW Individual Frozen Grey. A cena? 89 414 korun.

Designová stránka má šmrnc

BMW si poslední dobou velmi pohrává s designem svých aut. Konkrétně tím myslím tolik typické ledvinky, které veřejnost rozdělují do dvou skupin. U BMW Z4 se tak naštěstí neděje a celkově se mi designová stránka líbí. Více si mé sympatie získala zadní strana, kde najdete zadní spoiler, jenž vystupuje z těla karoserie. Díky M paketu pak dostanete také jiný zadní nárazník s difuzorem a dvojicí koncovek výfuku. Není to nikterak agresivní, ale tak decentně sportovní. Však posuďte sami, jak se vám nová generaci líbí.

Nebojte se barev i v interiéru

Chápu, že do rodinného SUV, v němž pravidelně vozíte své ratolesti, nechcete objednávat světlý interiér. Avšak do auta, jako je Z4, bych se rozhodně nebál odvázat. Ostatně kůže Vernasca Magma v červené barvě s černým prošíváním vypadala úžasně.

Pozice za volantem je příkladná. Sedí se nízko, všechny potřebné věci máte na dosah a někdo ocení i analogové budíky před volantem. Ačkoli se jedná o displej, který je vykresluje, do auta, jako je Hyundai i30 N nebo právě Z4, se mi analogové budíky hodí více. Zpracování je na velmi dobré úrovni, jen některá ovládací tlačítka působí poměrně lacině a po jejich stisknutí si nejste jisti, zda jste je už stisknuli, či nikoli.

Auto pro minimalisty nebo na víkendové vyjížďky

Jak již jistě víte, BMW Z4 je pouze dvoumístné auto. Něco málo se vám vejde za sedačky, ale na nějaký batoh zapomeňte. Ani pod loketní opěrkou není mnoho místa. Je rozdělena do několika menších schránek, z toho dva jsou držáky na nápoje.

Před řadicí pákou pak najdete bezdrátovou podložku pro nabíjení chytrého telefonu a malý odkládací prostor například na klíček. Ani kapsy ve dveřích vás nepotěší a na nějakou PET láhev rovnou zapomeňte. Zbytek věcí se vám musí vejít do schránky před spolujezdcem. Tohle rozhodně není výtka, jen jde o jiný styl přemýšlení. Jestli chcete mít v autě mnoho místa, po Z4 asi koukat nebudete.

Naopak zavazadelník mě překvapil. Oficiálně nabízí 281 litrů, lidově řečeno je tam prostor na dva cestovní kufry. Nějaký ten výlet či kratší dovolená není nutně sprosté slovo, ale na hory s celou výbavou to asi nebude. Ovšem vadí to někomu?

Samo se zamkne i odemkne

Jak už je u BMW zvykem, existuje hned několik cest, jak auto odemknout. „Z4ka“ není výjimkou. Jakmile máte v kapse klasický klíč, auto samo pozná, když se od něho vzdálíte, a automaticky se zamkne a to stejné platí v případě, kdy se k autu přiblížíte.

Vůz však jde odemykat také pomocí aplikace BMW Connected, která je dostupná jak pro iOS, tak Android. Poslední cestou, jak auto otevřít, je karta, kterou si můžete dát za obal telefonu. Ta pracuje s technologii NFC, což je cesta, jak auto odemknout i pomocí chytrého telefonu, avšak podpora je prozatím dostupná pouze pro vybrané modely se systémem Android. Majitelé zařízení Applu musejí využít již zmíněnou kartu.

Stále online

I BMW Z4 je stále online, což znamená, že v infotainmentovém systému máte například informace o počasí, nejbližších čerpacích stanicích a tak podobně. To už jste si ostatně mohli přečíst v testu BMW 840i. Vytvořit jde i Wi-Fi hotspot pro posádku. K dispozici je i hlasový asistent, který však na českém trhu není dostupný. A pokud jde o konektory, v interiéru najdete jak klasické USB, tak i USB-C.

Pohlídá vám i jízdní pruhy

Nejen adaptivní tempomat, ale také hlídání jízdního pruhu je samozřejmě v nabídce. Jakmile přejíždíte do druhého pruhu, vůz vás bude tahat zpátky. Funguje to celkem dobře, jen v různých zúžených místech se pak s autem musíte prát, abyste jeli tam, kam potřebujete.

Připlaťte si za adaptivní LED světlomety

Osobně trávím za volantem mnoho času, a především v zimních měsících se vám světlomety budou hodit. Jedná se o první věc, za kterou bych připlácel. Koneckonců 32 526 Kč není v ceně auta až takový příplatek. Automatické přepínání funguje dobře. Za celé testování se mi ani jednou nestalo, aby mě protijedoucí auto probliklo.

Základní motor, který vás pobaví

Ještě jednou se vrátím k BMW 840i, které jsem nedávno testoval. I to mělo pod kapotou základní motor, ačkoli šlo o benzinový třílitrový šestiválec. Základní motorizace v BMW Z4 znamená dvoulitrový benzinový čtyřválec naladěný na 194 koní, který se v našem případě posílal přes šestistupňovou manuální převodovku na zadní kola.

Ano, chápu, že mnozí z vás budou hned říkat, že šestiválec je jiné „kafe“. A já s vámi budu souhlasit. Objektivně však musím říci, že dvoulitr funguje velmi dobře. Má dost lineární projev, nechá se točit až do sedmi tisíc otáček a na sportovní režim má i velice příjemný zvuk. A největší bonus je, že si tento motor můžete pořídit s manuální šestistupňovou převodovkou.

Pro každotýdenní odjezd z Prahy v pátek odpoledne to sice není ideální volba, ale jakmile se dostanete mimo město a dálnici, tak si to budete užívat. A vůbec nemusíte jen největší možnou pilu. Naopak si sundáte střechu a můžete si užívat, jak BMW Z4 funguje jako celek. Kdo ví, jak dlouho s námi manuální převodovky ještě budou.

Podvozek je trochu tužší, ale k Z4 pasuje. Převodovka má velmi krátké dráhy a příjemný je i rádce, konkrétně signalizace toho, kdy je čas přeřadit v případě sportovní jízdy. Motor točíte a točíte, jak otáčky rostou, tak se vám na displeji před volantem vybavuje ukazatel, nejdříve od žluté přes oranžovou až po červenou barvu. Vše vidíte periferně, takže se můžete dívat na cestu a ideální moment pro přeřazení nezmeškáte.

Potěší i vaše uši

Ani po zvukové stránce není důvod benzínovým čtyřválcem opovrhovat. Na sportovní režim umí vykouzlit velmi příjemný tón, a to nejen v interiéru, ale také exteriéru. Zrychlení z klidu na sto za 6,9 také není tak špatná hodnota. Nejrychlejší sice nebudete, ale zábavy za volantem si užijete více než dost.

Opomenout bych neměl ani spotřebu, která mě osobně nejvíce překvapila. Dálnice, ucpaná Praha i nějaké ty sportovnější úseky a po více než 500 kilometrech mi palubní počítač ukázal spotřebu 7,2 litru.

Co na to konkurence?

BMW Z4, Toyota Supra, ale také Porsche Boxster. Například takto by mohl vypadat modelový příklad aut, které můžete mít na potencionálním seznamu. Základní motor je u každého z nich dvoulitrový přeplňovaný čtyřválec. V BMW je naladěný na 194 koní, v Toyotě na 258 koní a v Porsche Boxster na 300 koní.

Cenovky jsou pak následující: BMW Z4 startuje lehce nad jedním milionem korun, Toyota chce za Supru 1,25 milionu a Porsche si za Boxster řekne 1,6 milionu korun. Jenže testované BMW vyšlo na 1 477 tisíc korun. Od Toyoty si také objednáte pár věcí navíc a následně jste v teritoriu, kde můžete mít i Porsche. Pokud nutně nepotřebujete mít auto „nahoře bez“, můžete pokukovat také po Porsche Cayman, které vás vyjde na necelých 1,6 milionu korun. Nejspíše nedostanete tak bohatou výbavu jako u konkurence z Japonska a Německa, ale pro někoho to už může hrát nemalou roli, zda bude mít v kapse klíčky s logem BMW nebo Porsche.

Model BMW Z4 sDrive 20i Základní cena 1 032 200 Kč Cena testované výbavy 1 486 658 Výkon 145 kW / 197 koní Zdvihový objem 1998 ccm Palivo benzin Počet válců 4 Pohon pohon zadních kol Převodovka manuální Akcelerace 0-100 km/h (s) 6,6 Maximální rychlost (km/h) 240 Spotřeba paliva na 100 km 6,1 l (kombinovaná) Zavazadlový prostor 281 litrů Délka 4324 mm Šířka 1864 mm Výška 1304 mm Rozvor nápravy 2470 mm Hmotnost 1730 kg Objem palivové nádrže 52 litrů

Tak jako tak, BMW Z4 se základní motorizací si získalo mé sympatie. Jízdní vlastnosti, zvukový doprovod, spotřeba, ale také krásný červený interiér i celkové charisma je něčím, za co má u mě BMW velké plus. Ovšem i já bych velmi přemýšlel, zda si nejít alespoň vyzkoušet jeden z modelů od Porsche.

BMW Z4 8.9 VZHLED A ZPRACOVÁNÍ INTERIÉRU 8.8/10

















PROPOJITELNOST S TELEFONEM 9.0/10

















TECHNOLOGICKÁ VÝBAVA 8.5/10

















JÍZDNÍ VLASTNOSTI 9.3/10

















Klady (+) spotřeba

zvukový projev

jízdní vlastnosti Zápory (–) horší zpracování některých tlačítek

po pár příplatcích cenové teritorium Porsche