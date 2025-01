Test BMW i5 Touring (2025): když táta sbalí celou rodinu

BMW i5 v karosářské verzi Touring nabízí prostorný interiér, velký kufr a špičkovou výbavu

I „základní“ verze eDrive40 zvládá svižnou akceleraci a klade důraz na pohodlnou a tichou jízdu, ačkoliv omezuje maximálku na 193 km/h

BMW i5 je luxusní vůz, který lze přizpůsobit od skromnější specifikace až po drahé a nadupané verze

Psát o autech znamená být empatický. Protože každé auto má svého kupce. Vždy když nějaké testuju, tak si představuju, pro koho je vhodné, kdo by si jej asi koupil. Mladá slečna na ježdění do práce? Maminka, která vozí děti do školky? Pár seniorů, kteří jsou už sami?

Na trhu máte stovky aut a dnes si každý může zvolit správné auto podle svých potřeb i podle finančních možností. Proč to píšu? U tohoto auta jsem se do nikoho vciťovat nemusel. Tohle je auto jako dělané pro mě.

Pro tatínky od rodiny

A to myslím zcela vážně. Moje předchozí auto bylo Audi A6, tohle je prakticky přímý konkurent, jen samozřejmě na elektřinu. Komfortní kombi s dostatkem místa pro 2 děti, velkým kufrem a za peníze, které bych si mohl dovolit – kdybych byl střídmější ve výbavě a uhádal si nějakou tu slevu u prodejce.

Dostanete auto reprezentativní, bezpečné, rychlé, prostě takové, které pokryje moje potřeby.

BMW 5 na elektřinu

Abyste od sebe poznali spalovací BMW 5 a elektrické i5, musíte mít hodně dobré oko. Auta jsou to prakticky identická. Stejné rozměry, stejný rozvor, stejný design.

I maska „chladiče“ u elektrické verze připomíná tu spalovací.

Až po otevření kufru (spalovací verze má o 80 litrů větší) nebo postavení na váhu (elektrická verze je o 470 kg těžší) byste našli rozdíly.

Sedíme uvnitř

Po usednutí uvnitř se budete jako doma, pokud vozy BMW znáte. Vypadá to, že v BMW se snažili udělat přesně takový interiér, na jaký jsou zákazníci zvyklí. Tedy kvalitně zpracovaný, ale velmi minimalistický.

Středový tunel mezi předními sedadly není nijak obrovský, volant má jen pár tlačítek, vše je takové jednoduché, ba přímo strohé. Ale kamkoliv sáhnete, najdete jen ty nejlepší materiály.

Velká přístrojovka

U elektromobilů jsem si rychle zvykl na to, že displeje před volantem patří k těm menším. Protože těch informací k zobrazení tady moc není. Ale BMW jde svou cestou a nechává velký displej s bohatými možnostmi individualizace.

Kromě aktuální rychlosti zde vidíte i informace o spotřebě, dojezdu, ale také to, kolik výkonu používáte nebo jak intenzivně rekuperujete.

Starý známý infotainment

Co se týče multimediálního displeje, tady se už poměrně delší dobu nic neděje a BMW chystá zavést nový až během letošního roku. To mi ale upřímně nevadí, protože na ten současný jsem zvyklý a jeho ovládání mi vyhovuje. Nabízí nespočet aplikací a především – nerozděluje aplikace auta a aplikace v telefonu.

Všechny je vidíte na jedné obrazovce a vy jako řidič neřešíte, jestli tahle aplikace běží zrovna v autě nebo na mobilu. Ovládání je tak intuitivní, jak to jen jde.

Sedíme vzadu

Trochu zaskočený jsem byl ze zadních sedadel. V pětimetrovém luxusním autě bych očekával trochu více komfortu, boční vedení, měkčí polstrování, zkrátka trochu více. Nebo se počítá s tím, že zde budou dětské sedačky? Možná, protože zadní číst předních sedadel je vybavena systémem na připojení monitorů pro sledování filmů a nabíjením přes USB, takže sem přichytíte třeba i tablet. Každopádně místa je zde přehršel, v tomto směru nemusíte mít strach.

Naopak chválím to, že i zadní sedadla jsou vyhřívaná a klimatizace je čtyřzónová, každý cestující si tak navolí vlastní podmínky.

Ovládání klimatizace

U ovládání klimatizace jsem narazil na jednu maličkost, kterou jsem už u BMW viděl, myslel jsem si, že si zvyknu, ale ne. A to je nastavování směru foukání. Provádí se takovým malým špalíčkem zapuštěným v palubní desce. Měníte tím směr foukání a za mě to prostě není ono.

Naopak chválím, že každý si může nastavit takovou intenzitu foukání, jaká je mu příjemná.

eDrive40

Náš vůz s tímto označením je vlastně úplně nejslabší elektrické BMW řady 5. Řidiči nabídne výkon 250 kW. Už když budete mít verzi xDrive, dostanete o 40 kW víc. Ne že by 250 kW bylo málo, vždyť vůz zrychlí na 100 km/h za 6,1 sekundy, ale u tohoto auta chybí takový ten efekt, kdy máte pocit, že vám chce auto zlomit vaz. A ne obrazně, ale doslova. Vyšší hmotnost vozu, pečlivě odladěný podvozek a bezchybné odhlučnění vám nedají úplně pocit rychlosti. Pokud zjistíte, že výkonu je málo, přitáhněte pod volantem „pádlo“.

Točivý moment se na cca 10 sekund zvýší z 400 na 430 Nm, takže předjížděcí manévr provedete ještě rychleji.

Sedí a sedí

Ačkoliv jsou poháněna jen zadní kola, na suchu, ale ani na mokru bych to nepoznal. I při vysokých rychlostech auta sedí bez sebemenšího náznaku utržení. Není ale právě to tančení zadku to, co pure fanoušci BMW chtějí? Proč pořád ještě obdivují bavoráky z 90. let? Mně nic takového nechybí.

Zadní kola o rozměrech 285/30 R21 dodávají jistotu. A jak jsme u BMW zvyklí, ta přední jsou o 30 mm užší.

200 po dálnici?

Co si myslím, že udělá více vrásek potenciálním majitelům je maximální rychlost 193 km/h. Ano, můžeme si tu psát o tom, že i to je zbytečná rychlost, ale ruku na srdce, kdy naposledy jste jeli po dálnici a právě někdo z německé prémiové trojky vás dvoustovkou nepředjel? Majitelé těchto vozů takto jezdí, takovou rychlost vyžadují a nemusíme si lhát do kapsy o tom, že se to neděje.

Sám jsem neopustil s tímto vozem české dálnice, takže se jen můžu dohadovat, jaká pak bude spotřeba při rychlosti nad 160 km/h, ale tipoval bych, že se pak nevejde ani do 35 kWh/100 km.

Spotřeba

To by pak s baterií o kapacitě 81,2 kWh znamenalo dojezd jen lehce přes 200 km. Já sám jsem rád využíval dynamiku motoru a s plnou baterií jsem měl dojezd kolem 340 km. Stačilo by se ale trochu ukáznit a spotřeba by klesla pod 20 kWh, což by znamenalo dojezd přes 400 km. A to i po dálnici, pokud budete dodržovat povolenou rychlost. Kombík je totiž nádherně aerodynamický a při ustálené rychlosti umí být velmi úsporný.

Pro udávaný dojezd 560 km byste museli být velmi jemní na plynu. Vždyť to byste museli jezdit 14,5 kWh/100 km a udávaná spotřeba podle WLTP je 19,2–16,5 kwh/100 km.

Nabíjení

Asi vás nepřekvapí, že nabíjení je opravdu rychlé. Papírově má BMW i5 zvládat 205 kW a tuto hodnotu opravdu dosáhne, ještě při polovině baterie dobíjí kolem 190 kW, pak už začne nabíjecí křivka padat.

V praxi to znamená, že za nějakých 15 minut (kdo by chtěl čekat déle, že?), máte z prázdné baterie polovinu a tedy i na dálnici dojezd kolem nějakých 200 km. Tohle je v pořádku.

Komfort

Co mě u elektromobilů evropské produkce baví, to je komfort naladění. I když jsou na obřích kolech, můžou si dovolit velmi měkké odpružení a to dokonce i u sportovní značky. Nízké těžiště zajistí, že se vůz v zatáčkách nenaklání a rám baterie přidává pevnost celému podvozku.

Kdo preferuje komfortní jízdu, bude z elektromobilu vždy nadšen. Kdo hledá lehkonohý vůz, ten bude zklamaný z vysoké hmotnosti, ale tak BMW řady 5 vždycky patřila.

Parametry BMW i5 Stupeň výbavy eDrive40 Touring Maximální výkon 250 kW Zdroj energie elektřina Udávaná spotřeba na 100 km 16,5 – 19,2 kWh Světlomety LED Pohon zadní Převodovka 1stupňová, automatická Akcelerace 0–100 km/h 6,1 s Maximální rychlost 193 km/h Délka 5 060 mm Šířka 1 900 mm Výška 1 515 mm Rozvor 2 995 mm Základní cena 1 799 200 Kč Cena testované výbavy 2 310 698 Kč

Má chyby?

BMW i5 je skvěle propracované auto. A nelze říct, že by mělo nějakou konkrétní chybu. Kdybych jej konfiguroval já, určitě bych vzal verzi xDrive. Při cestách na hory se pohon všech kol nikdy neztratí a navíc bych získal 40 kW navíc, které by autu v každém případě slušely. Ve své konfiguraci, kterou bych si platil, bych byl střídmější v příplatkové výbavě, která cenu vyšroubovala o více než půl milionu výš.

A ano, pak bych byl spokojený a bylo by to auto přesně pro mě, nemusel bych se do nikoho vciťovat.

BMW i5 eDrive40 Touring 9.5 Vzhled a zpracování interiéru 9.5/10

















Propojitelnost s telefonem 10.0/10

















Technologická výbava 10.0/10

















Jízdní vlastnosti 9.0/10

















Dojezd a nabíjení 9.0/10

















Klady Prostorný interiér

Kvalita materiálů

Rychlé nabíjení

Komfort jízdy

Solidní spotřeba

Velký zavazadelník Zápory S příplatky divoce roste cena

Kufr menší než u spalovací verze

Slabší pocit z akcelerace

Zadní sedadla

Spotřeba při dynamické jízdě

Reálný dojezd o dost nižší