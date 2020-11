Test BMW 330e: zábava díky elektřině

Úplně každá automobilka, která chce uspět na evropském trhu, musí nabízet elektrifikované modely. Ať už jde o nějakou formu hybridu nebo čistě elektrického vozu. Důvod je jasný: splnění velmi přísných flotilových emisí. A čím víc elektřiny, tím méně emisí. Toto BMW 330e je jasným důkazem. Jde o tzv. plug-in hybrid, tedy vůz jezdící na benzin s vnějším dobíjením.

Jeho emise CO2 jsou 42–36 g na ujetý km. Díky tomu auto může jezdit s registrační značkou EL, které nese řadu výhod. Jenže spousta řidičů se k elektrifikaci staví apriori negativně. Elektrifikaci berou jako nutné zlo, jako ústupek ekologickým aktivistům. Jenže to je chyba.

Elektřina pomáhá

Základ vozu tvoří benzinový dvoulitr s výkonem 184 koní. To by nebyla žádná hitparáda. Jenže právě elektromotor umístěný do převodovky nabídne dalších 113 koní. Dohromady má pak hybridní soustava solidních 252 koní, ale především točivý moment 420 Nm. To je hodnota, za kterou by se nemusel stydět leckterý šestiválec. Elektromotor navíc maximální točivý moment poskytne okamžitě v plné výši. Bez prodlení, bez roztáčení turbodmychadla a v plné síle. Vůz díky tomu působí neurvale silně, pružně a hbitě.

Pohon zadních kol

A tato ohromná síla se přenáší jen na zadní kola. Co to znamená? Kdo někdy řídil starší BMW právě s pohonem jen zadních kol už tuší. Auto se vás pokusí v každé zatáčce zabít. No dobře, tak ne zabít, ale kdo bude humpolácky zacházet z plynovým pedálem, tomu hybrid ukáže, co opravdu umí. Zkrátka si pohodí zadkem, dostanete se do přetáčivého smyku, zadní kolo se pod návalem točivého momentu snadno utrhne. A já myslím, že to bylo záměrem vývojářů. Nastavit stabilizaci tak, aby nedovolila žádný prokluz by tak těžké nebylo. Jenže tady i zapnutá stabilizace řidiči dovolí drobné kejkle. Takže kdo si myslí, že hybridní auta nemůžou být zábavná, ať si vyzkouší právě tohle.

Mohlo by vás zajímat… Recenze Sony Xperia 5 II: zaujme výbavou i kompaktními rozměry, nepotěší cenou

XtraBoost

Pro opravdové fajnšmekry je pak připravena funkce XtraBoost. Ta krátkodobě zvýší výkon až na 292 koní a v tuto chvíli si opravdu elektřinu musí zamilovat každý. Z vozu se stane opravdová bestie. Na druhou stranu nemusíte mít strach, že by vás auto při běžné jízdě trestalo. Kdo pracuje rozumně s plynovým pedálem, ten se bát nemusí.

BMW 330e zrychlení

Watch this video on YouTube

Papírově umí BMW 330e zrychlit na 100 km/h za 5,9 sekundy. Při našem měřením se ukázalo o maličko rychlejší.

Sedíme uvnitř

Je třeba počítat s tím, že trojka není žádné velké auto. Na předních sedadlech je místě dostatek, vzadu už to taková hitparáda není. Ale cestující na předních sedadlech budou spokojeni. Sedadla jsou pevná a tvrdá, vyloženě sportovní. Na komfortní rozvalování zapomeňte.

Vše na svém místě

Kdo v posledních letech seděl v moderním BMW, ten hned bude hned doma. Ovládání je konzistentní, přehledné a rychle si na něj zvyknete. Infotainment je bleskově rychlý a Android Auto i Apple CarPlay fungují bez potíží, dokonce i bez kabelu. Nechybí několik vlastních aplikací od BMW, třeba i ta, kdy kamera funguje i pro nahrávání dopravních situací (třeba v případě nehody).

Mohlo by vás zajímat… Recenze iPhone 12: nejvýhodnější z celého kvarteta

Infotainmentu zkrátka není co vytýkat. Pracuje rychle, je přehledný, nabízí dostatek funkcí. Navíc je otevřen pro vývojáře, už aby tedy začali pracovat na zajímavých aplikacích.

Jedeme na elektřinu

Ale zpět k elektrifikaci vozu. 12kWh lithiová baterie slibuje papírově dojezd čistě na elektřinu až 66 km. To platí za ideálních podmínek. Během chladného podzimu ukazuje auto dojezd 44 km, ale to už je zase hodnota, které se dá věřit. A to je obvykle dost na to, abyste zvládli cestu do práce i zpět. Pokud máte v práci nebo doma možnost nabíjet, dá se pak od pondělí do pátku jezdit jen na elektřinu. Hbitě a samozřejmě i po dálnici.

Hybrid

Pokud pojedete delší trasu, třeba víkendový výlet, pak elektřina stačit nebude a BMW funguje jako hybridní vůz, kdy se střídá pohon na benzin, elektřinu či se vzájemně doplňují. Je dobré nastavit do navigace cílovou destinaci. Auto pak řídí toky energií tak, aby byl provoz co nejefektivnější. V praxi to znamená, že cestu z Prahy do Brna, dlouhou 200 km, jsem zvládl se spotřebou 4,3 litry benzinu na 100 km. Horší to bylo cestou zpět, kdy jsem měl baterii vybitou (záměrně) a pak spotřeba stoupla až na 8 litrů benzinu.

Mohlo by vás zajímat… Recenze Xiaomi Mi 10T Pro: má skvělou výbavu a s cenou to nepřehání

Nabíjení

Právě nabíjení ovšem zůstává největší slabinou vozu. Palubní nabíječka nabízí maximální výkon jen 3,7 kW, což opravdu není mnoho. To znamená 16 A při 230 V. Na druhou stranu 12kWh baterie je nabitá relativně rychle, z 0 na 100 % to zabere jen cca 3,5 hodiny, takže nižší výkon nabíječky zase tolik vadit nemusí. V palubním počítači si pak můžete nabíjecí proud po jednom ampéru snižovat. Pokud se tedy bojíte namáhání jističe či vedení, můžete snížit nabíjecí proud třeba na 10 A a dobíjecí výkon bude tedy 2,2 kW. Baterie se pak dobije za 5,5 hodiny.

Nabíjet můžete samozřejmě jen střídavým proudem. Dobíjet lze i u veřejných dobíjecích stanic, ale pak využijete jen zlomek jejich výkonu, spíše se tedy počítá s pomalým domácím nabíjením.

Mnoho výhod za málo peněz

Cena BMW 330e startuje na částce 1 218 100 Kč, o něco slabší BMW 330i vyjde na 1 103 700 Kč, tedy o 114 400 Kč levněji. To není velký rozdíl. Za tyto peníze si sáhnete na značku EL, takže využíváte výhod elektromobilu (třeba parkování v Praze na modrých zónách pro rezidenty). Dostanete vyšší výkon a možnost jezdit ekologicky, tiše a levně. Třešinkou na dortu je pak ovládání vozu pomocí aplikace, tedy třeba aktivace topení či klimatizace na dálku. To vše má smysl samozřejmě jen za předpokladu, že auto máte kde dobíjet. Každý den několik hodin. Ať už v práci nebo doma. Na veřejné dobíjecí stanice v tomto případě spoléhat nelze, dobíjení je příliš pomalé.

Model BMW 330e sedan Základní cena 1 218 100 Kč Cena testované výbavy 1 754 510 Kč Stupeň výbavy Luxury Line Výkon 185 kW / 252 koní Zdvihový objem 1998 ccm Palivo benzin Počet válců 4 Pohon pohon zadních kol Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 5,9 Maximální rychlost (km/h) 230 Spotřeba paliva na 100 km 1,9 l (kombinovaná) Délka 4709 mm Šířka 1827 mm Výška 1444 mm Rozvor nápravy 2851 mm Hmotnost 1740 kg Objem palivové nádrže 40 litrů

BMW 330e Sedan 1 754 510 Kč 9 VZHLED A ZPRACOVÁNÍ INTERIÉRU 9.5/10

















PROPOJITELNOST S TELEFONEM 9.8/10

















TECHNOLOGICKÁ VÝBAVA 8.5/10

















ELEKTRICKÁ ČÁST 8.2/10

















JÍZDNÍ VLASTNOSTI 9.0/10

















Klady (+) funkčnost celku

nízké provozní náklady

výkon soustavy

infotainment

aplikace pro smartphony

umí jezdit velmi zábavně Zápory (–) pomalé nabíjení

místo na zadních sedadlech

velmi malý zavazadelník