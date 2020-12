Test Audi e-tron Sportback (2020): příjemné elektrické SUV, které ale není pro každého

Nejen Audi, ale také Mercedes, Jaguar, popřípadě Tesla má ve své nabídce elektrické SUV, které patří do vyššího segmentu. Prakticky každá automobilka se snaží jít především po Tesle, která své elektrické SUV světu představila vůbec jako první. Daří se jim to?

Audi chce u zákazníků bodovat díky svému modelu e-tron, který se představil koncem roku 2018. Na trzích, jako je Norsko, se e-tronu velmi dobře daří. Po nějakém čase přišla druhá karosářská varianta – Audi e-tron Sportback, který jsme si vzali do testu.

Lak vás může vystrčit z davu

Designu se příliš věnovat nebudeme, jedná se o velmi subjektivní názor a rozhodně vám nechci vnucovat ten svůj. Řeknu jen, že na první pohled vás upoutají velká kola, ale také zajímavé barevné provedení, které přitahuje pohledy okolí. To vše v kombinaci s virtuálními zrcátky, která jsou důvodem mnoha otázek, jež vám budou lidé klást. Avšak zvyknete si.

Audi e-tron Sportback se oproti standardní verzi liší především svažující se zádí. Můžeme tomu říkat více sexy záď, která to hraje na sportovnější notu. Nechybí ani „kachní ocas“ a samozřejmě linka, která spojuje zadní světlomety. Tohle řešení známe už například z Audi A7, Audi A8 a tak bych mohl pokračovat.

Nemohu říci, že jako celek se mi e-tron nelíbil. Má zajímavé křivky, které v atraktivní oranžové barvě velmi vyniknou. Škoda jen, že boční strana v bočních zrcátkách tak nevynikne, to je zkrátka úděl stylových kamer, ke kterým se ještě dostaneme.

V interiéru jde o Audi, tak jak ho známe

Příjemná kožená, elektricky ovládaná sedadla, pět displejů, dostatek odkládacích prostorů i logické ovládání infotainmentového systému. Audi se pár let zpět vydalo cestou, kdy jeden model od druhého v interiéru prakticky nerozeznáte. Všechny modely z vyšší řady, tedy Audi A8, A6, Q7 a tak podobně, sázejí na stejný koncept.

První displej najdete před volantem. Jedná se o virtual cockpit, který je dle mého stále to nejlepší řešení na trhu. Má široké možnosti úprav a zobrazení. Ať už upřednostňujete mapové podklady téměř přes celý displej nebo klasické kulaté budíky a mezi nimi informace o spotřebě, Audi vám v tomto vyjde vstříc. Jen škoda, že mapové podklady z Apple CarPlay na displej před volantem nedostanete. Ale kdo ví, jak to bude za pár let.

Ve středovém tunelu najdete i bezdrátovou nabíječku, avšak telefon do ní musíte vkládat vertikálně. Displej se tedy tiskne na jednu stranu a vy k telefonu nemáte přístup. Osobně se mi tohle řešení nelíbí, ale to je jediné, co s tím mohu dělat. K dispozici je jak slot na SIM kartu, tak dvojice klasických USB, které slouží nejen pro nabíjení, ale také pro Apple CarPlay. Pokud by vám kabel vadil, jde CarPlay používat i bezdrátově.

Prostoru je dostatek i na zadních sedadlech. V testované konfiguraci byla i čtyřzónová klimatizace, což se může hodit. Zavazadlový prostor pojme 615 litrů.

Slovo displej zde hraje prim

Už výše jsem se zmínil o displeji před volantem. Další dva pak najdete na středové konzoli. Vrchní má úhlopříčku 10,1 palce a slouží pro ovládání celého systému. Ten využívá dlaždicové menu, je jednoduchý a rychle si na vše zvyknete. Na rozdíl od BMW zde nepočítejte s tím, že displej nebudete mít upatlaný. Displej upatlaný bude, protože Audi sází pouze na ovládání dotykem.

Systém si můžete připojit i k internetu díky slotu na SIM kartu. Následně máte informace o dopravě online, podívat se můžete na předpověď počasí nebo si přečíst zprávy ze zahraničí. Mapové podklady fungují dobře, několikrát mi přišlo upozornění, že se na silnici něco děje a byla to pravda. Líbí se mi propojenost, že vestavěné mapy si mohu zobrazit i na displeji před volantem.

Druhý displej se nachází pod infotainmentovým systémem. Stará se především o klimatizační podmínky ve voze, ale nejen to. Jakmile potřebujete něco napsat, pak se na tomto displeji objeví klávesnice. Za jízdy pak píšete písmena. Audi musím pochválit, že písmena můžete psát i přes sebe. Nemusíte tedy čekat, než se první písmeno změní, ale ihned psát další. Míra rozpoznání písmen je vyšší než 90 procent. Funguje to opravdu dobře!

Spodní displej jde i lehce nakonfigurovat dle vašeho obrazu. Hned několik tlačítek lze různě přesouvat a měnit za takové funkce, které budete často používat. K dispozici jsou i různá gesta, která vám například srovnají teplotu mezi řidičem a spolujezdcem.

A kdyby vám to stále bylo málo, můžete Audi říci, že vám je zima, a ono se vás zeptá, na jakou teplotu má klimatizaci nastavit. To stejné funguje i s hladem. „Audi, já mám hlad,“ řeknete. „Vyhledávám nejbližší restaurace ve vašem okolí,“ ozve se. I na tuhle funkci je možné se víceméně spolehnout.

Kamery místo zrcátek

Jak jste si již všimli z fotografií, testovaný kus neměl klasická boční zrcátka, ale využíval dvojici kamer, které snímají obraz a následně ho promítají na displej, který se nachází na dveřích v interiéru. Upřímně, zabralo mi nějaký čas, abych si jednak na kamery zvykl, a za druhé, abych si na ně udělal názor. Podotýkám, že jde o můj osobní názor a kolegové nebo třeba vy ho můžete mít zcela opačný.

Nejdříve si budete muset zvyknout na to, že se nesmíte dívat na místo, kde je umístěna kamera, ale o trochu níže, a to na displej, který je umístěn ve dveřích. Druhým úkolem bude se naučit rychle rozeznávat, co na kameře vidíte. Přeci jen pro náš mozek to není přirozené a osobně mi přišlo, že potřebuji více času, abych zpracoval informaci, co přesně na displeji vidím. A posledním tématem je parkování.

Neříkám, že nic z toho nezvládnete. I já jsem celý týden zvládl jezdit po Praze bez toho, aniž by mě potkal nějaký problém. Jde spíše o to, že jsem se necítil komfortně. Ačkoli jsem milovníkem technologických vychytávek, toto řešení mi přijde jako drbání levého ucha pravou rukou. A to si od vás Audi ještě vezme 44 700 Kč. Čert vem nějakou tu aerodynamiku, která vám přidá pár kilometrů dojezdu k dobru. Raději bych tyto peníze investoval do jiné výbavy.

Dojezd a spotřeba, to je oč tu běží

Jednoznačně nejdůležitějším tématem u elektromobilu je jeho dojezd a spotřeba. Nejdříve si však povíme, na co Audi e-tron sází. Baterie má kapacitu 95 kWh. Dvojice elektromotorů nabízí výkon 408 koní a papírový dojezd je 446 kilometrů. Takové jsou papírové údaje, ale jaká je realita?

Opět bych zde měl podotknout, že jde o moje výsledky a můj názor. Kdybych vás chtěl okouzlit, jak efektivní Audi e-tron je, tak nebudu mít klimatizaci na příjemných 24 stupních, zapnuté vyhřívání sedadla, nabíjet si telefon a ani cestovní rychlost na dálnici nebude maximální povolená. Ale to nebylo rozhodně cílem.

Audi e-tron Sportback jsem vzal dvakrát na dálnici D11, téměř 100 kilometrů najezdil po Praze a zbytek v okolí Prahy. Po více než 475 kilometrech se spotřeba zastavila na 31,8 kWh/100 km. Z toho lze vypočítat, kolik kilometrů na jednu baterii zvládnete. V mém případě bych se pohyboval okolo 300 kilometrů.

Aplikace a další pomocníci

U elektromobilu dává aplikace dvakrát takový smysl. Audi e-tron si samozřejmě můžete spárovat a následně kontrolovat, zda se vám auto nabíjí, kontrolovat poslední jízdní statistiky a máte i informace o tom, že jste auto zamknuli. Potěší možnost si auto vyhřát či vychladit na dálku. Ostatně to je jedna z nejpříjemnějších funkcí vůbec. Provést to můžete i přes infotainmentový systém, jen musíte vědět čas vašeho odjezdu. Pomocí aplikace stačí dát vozu pokyn zhruba patnáct minut před odjezdem.

Mezi další příjemné pomocníky patří adaptivní tempomat, který umí spolupracovat s hlídáním jízdního pruhu, ale také s navigací. Výsledek je, že e-tron umí automaticky zpomalit dle toho, jaká maximální povolená rychlost bude před vámi, a následně zrychlit. Líbí se mi i 3D kamera, kterou jsem ocenil především při parkování.

Mít vyřešené nabíjení je naprostý základ

Abyste někam s elektromobilem dojeli, musíte si jej někde nabít. V této disciplíně Audi e-tron kraluje. Však maximální nabíjecí výkon je 150 kW. Rozhodl jsem se využít nabíjecí stanici PRE, která takový výkon umí nabídnout. Auto se mi však nepodařilo dostat do fáze, kdy se bude nabíjet. To stejné následovalo i s nabíjecí stanicí ČEZ, což mě vedlo k tomu, abych začal přemýšlet, jestli opravdu chceme, aby takto vypadala naše budoucnost.

Nechme však můj příběh, ostatně to nebyl ani problém Audi e-tronu. Dospěl jsem však k názoru, že elektromobil není pro lidi, kteří nemají vlastní parkovací místo. Představa, že strávím hledáním nabíjecí stanice, která bude fungovat, i více než hodinu, je něco, co nejsem ochoten přijmout.

Do třetice všeho dobrého aneb Nabíjecí stanice ČEZ na dálnici D11 už fungovala a já jsem mohl vesele nabíjet. Bohužel jen třetinovým výkonem, který Audi e-tron může vzít. Z 29 procent se auto do plné kapacity nabíjelo hodinu a 14 minut, což v případě toho, že můžete pracovat, není až tolik. Pokud vám však nezbývá nic jiného než čekat, je to „opruz“. Tím se dostáváme k tomu, že vlastní garáž, kde si přes noc auto nabijete, je nejlepším možným řešením. Jen ne každý tuto možnost má.

Za co musím Audi pochválit, je redukce na třífázovou zásuvku, kterou dostanete. Ta nabíjí rychlostí zhruba 40 km/h, což je přijatelná rychlost. Přes noc tedy auto zvládnete kompletně nabít. Využít samozřejmě můžete i klasickou domácí zásuvku, avšak rychlost je zhruba 5 km/h, pro plné nabití potřebujete tedy necelé tři dny. A ještě jedna pochvala. Nabíjecí porty najdete na obou stranách, ačkoli pro rychlonabíjení lze použít jen ten na levé straně.

A jak vlastně elektrické SUV jezdí?

Pohodlně, dynamicky a zcela tiše. S jízdou jako takovou problém žádný nemám. Dynamika je návyková, ticho je příjemné i vzduchový podvozek funguje skvěle. Jen ten dojezd je něčím, s čím se nemohu stále srovnat. Nechápejte mě však špatně, moc dobře vím, že pro velkou většinu lidí je oněch cca 300 kilometrů zcela dostatečných. Jenže pro mě ne.

K dispozici je hned několik jízdních režimů. Na úsporný režim je plynový pedál na můj vkus moc ospalý, takže ve městě jsem raději jezdil na sportovní režim. A důvod? Takové ty rychlé průjezdy křižovatkou nebo na semaforech, kde vám blikne oranžová, je něco, co mám na elektromobilech rád. Na jakýkoliv jiný režim byla reakce plynového pedálu velmi ospalá. A abych nezapomněl, e-tron má slušnou rekuperaci, kterou jde ovládat pomocí pádel pod volantem.

Chybu neuděláte, je tu však několik ale

Jakýkoli elektromobil má svých několik ale, které musíte velmi dobře zvážit. Mezi ně patří především dojezd, nabíjení, ale také pořizovací cena. Audi e-tron Sportback jasně patří do vyššího segmentu, ať už zpracováním, ale také tím, že na autě máte logo Audi.

Model Audi e-tron Sportback Základní cena 2 262 900 Kč Stupeň výbavy 55 Maximální výkon 408 koní Palivo elektřina Pohon pohon všech kol Akcelerace 0-100 km/h (s) 5,7 Kapacita baterie 95 kWh Papírový dojezd na jedno nabití 446 km Délka 4901 mm Šířka 2043 mm Výška 1616 mm Rozvor nápravy 2928 mm

Pokud máte vyřešené nabíjení, nepotřebujete větší dojezd než zhruba 300 kilometrů a nevadí vám utratit dva miliony korun, pak je to vše zcela v pořádku a Audi e-tron vám mohu doporučit. Pokud je něco ze zmíněných věcí překážkou, pak se budete muset podívat po nějakém modelu u konkurence. Jen si dejte pozor na příplatkovou výbavu. Jak už to tak bývá, u prémiových automobilek zaškrtnete pár položek a rázem se cena může začít šplhat nebezpečně blízko ke třem milionům korun.

Audi e-tron 8.8 VZHLED A ZPRACOVÁNÍ INTERIÉRU 8.8/10

















PROPOJITELNOST S TELEFONEM 9.0/10

















TECHNOLOGICKÁ VÝBAVA 8.5/10

















JÍZDNÍ VLASTNOSTI 9.0/10

















Klady (+) zpracování

atraktivní design

nabíjecí výkon

jizdní asistenti Zápory (–) pro někoho nedostatečný dojezd

kamery místo zrcátek

vyšší spotřeba