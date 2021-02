Tesla Roadster 2 se bude moci vznášet metr nad zemí, slibuje Elon Musk

Druhá verze Roadsteru od Tesly budí velká očekávání již od první zmínky o jeho přípravách v roce 2017. Již tehdy byli ti, kdo měli možnost otestovat zrychlení vozu, překvapeni výkonem a Roadster sliboval zrychlení z 0 na 96 km/h za méně než 2 sekundy.

Sportovní elektromobil má však být doručen prvním zákazníkům až v průběhu příštího roku a Elon Musk stále hledá cesty, jak jej udělat ještě rychlejším. Vzhledem k tomu, že kromě automobilky vede i společnost SpaceX, která se soustředí na technologie okolo vesmíru a nosných raket, nabízí se jasná paralela – Roadster dostane raketové trysky. Mnozí odhadují, že by se pak zrychlení z 0 na 96 km/h mohlo přiblížit až k jedné vteřině.

V nedávném rozhovoru s Joe Roganem Musk uvedl, že se již nějakou dobu snaží přijít na způsob, jakým by se mohl elektromobil vznášet zhruba jeden metr nad zemí, „aniž by někoho zabil.“ Pokud by došlo k selhání systému, vůz by se v nejhorším případě poroučel k zemi, zničil tlumiče, posádka by ale přežila bez úhony.

Musk však těmito snahami dělá vrásky na čele zákonodárcům, kteří mají za úkol udělat provoz na silnicích co nejbezpečnější. Další kontroverzi pak vyvolal design volantu pro nové Modely S, který se podobá těm osazeným ve Formuli 1.