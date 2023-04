Tesla neuhlídala podobu faceliftu Modelu 3. Máme novou fotografii

Spekulací ohledně připravované modernizace Tesly Model 3 je už delší dobu plný internet. Nyní se konečně objevila fotografie, která by opravdu mohla ukazovat reálný prototyp Project Highland, jak se novinka nazývá.

Tesla už u Modelu Y integrovala pokročilé výrobní postupy odlévání velkých kusů karoserie namísto konstrukce z mnoha menších. Tím se zvýšila efektivita výroby a i sám Elon Musk veřejně ohlásil, že na podobnou technologii se bude přecházet i u Modelu 3. Neřekl však kdy.

Nyní to vypadá, že právě omlazení Modelu 3 by mohlo být také důvodem pro nasazení nové technologie. Ačkoliv snímek nemá jasný původ a nenese ani žádné označení, zdá se, že by se opravdu mohlo jednat o novou Teslu. Největší proměnou prošly přední světlomety, které vypadají agresivněji. Jinak ale z fotky těžko usuzovat nějaké další parametry nebo změny v interiéru.

The Tesla Model 3 2023 could be getting a facelift…

2 more cameras and matrix LED's

That's how it could lool like 👇 pic.twitter.com/irEFeMMIm4

— Xanodios (@xanodios) April 8, 2023