Tesla Model Y Juniper je oficiálně venku. Evropa si bude muset počkat

Po nedávném úniku informací a snímků nového verze Modelu Y od Tesly s označením Juniper jsme se dočkali oficiálních informací přímo od automobilky, protože novinka se objevila také na webu výrobce. Hned na úvod je ale nutno zmínit, že se v tomto případě bavíme o čínské verzi webu, protože právě na tomto trhu má být Juniper k dispozici už v březnu letošního roku. Připojit se mají také další asijské trhy či Austrálie, USA a Evropa si ale na tento facelift bude muset počkat.

Po pěti letech od uvedení tohoto populárního elektromobilu si můžeme všimnout hned několika důležitých změn například v podobě fyzického ovládání směrovek, které bylo dříve vyměněno za kapacitní a nyní se opět vrací. Některé změny korespondují s novinkami u Modelu 3 z rok 2023: navýšení výkonu i dojezdu, 8″ kapacitní displej pro pasažéry na zadních sedačkách, tišší kabina s pruhem ambientního osvětlení nebo přední kamera s širokým záběrem.

Zadní sedačky je možné složit elektronicky a kapacita zavazadelníku tak naroste na 2 138 litrů. Velké změny ale přichází hlavně v exteriéru. Přední a zadní světlomety nahradily úzké světelné pásy a na obou koncích vozu vidíme také drobné tvarové změny.

Na čínském webu vidíme zalistované dvě verze vozu. Levnější varianta s pohonem zadní nápravy nabídne dojezd až 593 kilometrů za cenu v přepočtu téměr 900 tisíc korun. Dražší „čtyřkolka“ pak zvládne dojezd až i 719 kilometrů a vyjde na v přepočtu na něco málo přes milion korun. Dojezdy vychází z čínské metodiky CLTC.

Nová varianta je o chlup delší (4797 mm oproti 4751 mm), šířka a výška vozu ale zůstává stejná (1921 mm a 1624 mm). Na výběr je z pěti barevných kombinací: šedá Stealth, bílá Pearl, stříbrná Quicksilver, červená Ultra a modrá Glacier.

Pro obě varianty platí maximální rychlost 201 km a maximální dobíjecí rychlost 250 kW. Dle Tesly se můžeme těšit na lepší odpružení podvozku i nová kola a pneumatiky pro lepší zážitek z jízdy. Co se týče kol, je na výběr mezi 19″ a 20″ u obou variant vozu. U většího rozměru ale samozřejmě dojde ke snížení maximálního dojezdu.

New @Tesla Model Y official video from Tesla China. pic.twitter.com/3711QX6VkQ

— Jay in Shanghai 电动 Jay 🇨🇳 (@JayinShanghai) January 10, 2025