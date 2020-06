Tesla Model 3 vs. nadupané Porsche Taycan Turbo: kdo vyhrál v závodě na 500 km?

Minulý týden se v litevském městě Druskininkai odehrál vytrvalostní závod elektromobilů s názvem Ignitis ON: get to know Lithuania! Mimo jiné se jej zúčastnilo nadupané Porsche Taycan Turbo a „lidový“ Tesla Model 3. Pro někoho možná překvapivě nechal tři roky starý vůz Tesly vlajkovou „elektroloď“ německé automobilky za sebou a celý závod v délce 500 km vyhrál.

Porsche Taycan Turbo si však ostudu rozhodně neudělalo – skončilo na 2. místě a rozdíl mezi ním a vítězem byla jen minuta a sedm sekund. Do cíle dorazilo přesně za 5 hodin, 47 minut a 14 sekund.

Klíčem k vítězství technologie baterií

Klíčovou roli ve vítězství Modelu 3 podle všeho sehrála jeho technologie baterií a schopnosti dobíjení. Vítězný tým se nechal slyšet, že s vozem „tankoval“ jen jednou a že tato zastávka trvala pouze 29 minut. Pak už mohl „sprintovat“ rovnou do finiše.

Kolikrát se u nabíjecích stanic zastavilo Porsche, není známo. V této souvislosti uveďme, že na jedno nabití činí jeho dojezd 323,5 km, zatímco u Modelu 3 – základní verze Standard Range – je to 354 km.

Tým Tesly neuvedl, jestli zastavil u stanice Tesla Superchanger, délka nabíjení však naznačuje, že to bylo u rychlé nabíjecí stanice. Pokud by se Model 3 dobil u rychlejší stanice Supercharger V3, mohl být rozdíl mezi ním a Porsche ještě větší.