Tesla má silného konkurenta. Elegantní Lucid Air láká na 1080 koní a dojezd přes 800 km

V minulosti se už mluvilo o různých konkurentech pro americkou automobilku Tesla. Ve většině případů to však bylo pouhá slova o různých konceptech, které se jednoho dne mají právě modelům od Tesly postavit. Jedním takovým je Lucid Air. V tomto případě se však nejedná o koncept, ale sériový elektromobil, které se již dočkal své světové premiéry.

Půjde Tesle po krku?

Tato otázka je jednou z nejvíce probíraných za posledních několik let. Tesla má náskok, aktuálně má v nabídce už čtyři modely, zatímco Lucid svůj model teprve odhalil. Tesla míří na širší skupinu zákazníků, kdežto modely, jako je Lucid Air, budou spíše záležitostí pro pár nadšenců. Ale třeba se pletu… Ostatně názor si o tom můžete udělat i vy.

Pořádné stádo koní i autonomní řízení třetí úrovně

Dvojice motorů nabídne až 1080 koní, které se posílají na všechna čtyři kola. V řeči čísel závodu na čtvrt míle se jedná o čas 9,9 sekundy. Co se týká dojezdu, neměl by být problém vyrazit z Prahy do Havířova a zpátky. Dle testovacího cyklu EPA Lucid Air zvládne na jedno nabití 517 mil, tedy 832 kilometrů.

Automobilka vsadila na akumulátor o kapacitě 113 kWh, zatímco Tesla sází na baterie o menší kapacitě. Hra o největší dojezd je tedy tak trochu nefér. A nabízí se i další otázka: je vůbec produktivní v elektromobilu vozit takovou kapacitu baterie, která znamená velkou hmotnost a tedy i vyšší spotřebu?

Lucid Air nabídne až 32 senzorů plus další potřebné technologie, jako jsou radary, lidary a tak podobně. Výsledkem je hardware pro autonomní řízení třetí úrovně. Dle slov automobilky jsou v nabídce i jedny z nejmodernějších světlometů, ovšem s největší pravděpodobností půjde o stejnou technologii, kterou dnes používá například Audi či BMW.

Rychlost nejen za volantem

Velmi důležitou součástí všech elektromobilů je jejich nabíjení. I po téhle stránce na tom bude Lucid Air velmi dobře. Abych byl přesný, automobilka tvrdí, že půjde o auto s nejrychlejším nabíjením.

V ideálních podmínkách Air zvládne za jedinou minutu navýšit dojezd o 20 mil, tedy 32 kilometrů. Dvacetiminutová přestávka na kávu a nabíjení pak znamená dojezd až 482 kilometrů. Pěkné, ale zajímalo by mě, co na to řekne baterie?

Tak trochu po vzoru Mercedesu, jen s Alexou

Palubní desce vévodí hned trojice displejů, které na sebe navazují. Jestli si říkáte, že podobný koncept jste již někde viděli, tak se jednalo o nějaký model od Mercedesu. Ty standardně sázejí na dva na sebe navazující displeje a svého času šlo o velmi zajímavé a účelné řešení.

Trojice displejů tyčící se z palubní desky má dohromady 34 palců. Podobně jako nová generace Mercedesu třídy S i Lucid Air vsadil na velký displej infotainmentu, který je šikmo umístěn mezi středovým tunelem a palubní deskou. Z dostupných fotografii je vidět, že Lucid šel cestou jednoduchosti až minimalismu.

Lucid spolupracuje se společností Amazon, takže v modelu Air vám bude k dispozici hlasová asistentka Alexa. Ta je vám plně k dispozici, ať už se jedná o úkoly týkající se navigace, médii, telefonování nebo přípravy vašeho nákupního seznamu. To vše bez toho, aniž byste museli sundat ruce z volantu.

Čtyři verze a minimálně 1,8 milionu

V nabídce budou čtyři verze, a jak už to tak bývá, cenově nejdostupnější dorazí až jako poslední. Tou je varianta s jednoduchým názvem Air. Cenovka startuje na 80 000 dolarech, tedy 1,8 milionech korun.

O stupínek výše stojí verze Air Touring, která v USA startuje v přepočtu na 2,1 milionech korun. Papírový dojezd dle cyklu EPA je 406 mil (653 kilometrů), zrychlení z klidu na 96 km/h je otázkou 3,2 sekundy a maximální rychlost činí 250 km/h.

Za rovné tři vteřiny pojede rychlostí 96 km/h, papírově můžete vyrazit bez nutnosti nabíjení až do 832 kilometrů vzdáleného města a pravým pedálem máte k dispozici 800 koní. To jsou technické parametry Lucidu Air Grand Touring. A cena? 139 900 dolarů, tedy 3,1 milionu korun.

Nad touto verzí už je jen Air Dream Edition, za kterou vytáhnete z peněženky ještě o třicet tisíc dolarů více (674 tisíc korun). Odměnou vám bude výkon 1080 koní a zrychlení ještě o 0,5 sekundy lepší než v případě Grand Touring. Jen s dojezdem si pohoršíte, a to na 465 mil (748 kilometrů).

U všech verzí automobilka udává, že za dvacet minut nabíjení zvýšíte dojezd o 482 kilometrů. Samozřejmě pouze v případě, že sáhnete po nejrychlejším možném nabíjecím standardu. Air Grand Touring a Air Dream Edition přijdou na trh v druhém čtvrtletí příštího roku. Air Touring dorazí v zimě téhož roku a nejlevnější verze až v roce 2022.

Lucid Air unveiling in 10 minutes

Watch this video on YouTube

Stejná strategie jako Tesla

Cenová politika Lucidu je poměrně odvážná. Podobně jako Tesla, ale například i Volkswagen, svoji nejdostupnější variantu uvede na trh až jako poslední. Cíl je jasný. Na dražších modelech vydělat dostatek peněz a následně se pustit do výroby levnějšího modelu, kde společnost nemá takovou marži. Ostatně podobnou cestou se vydala Tesla.