Tesla jako herní konzole! Nová verze elektromobilu zvládne Cyberpunk 2077 i Zaklínače

Tesla před pár dny představila novou verzi svého elektromobilu Model S a na Twitteru ihned prozradila, že tento vůz bude mít i velmi zajímavé herní schopnosti. Konkrétně přišla řeč na poslední kousky polského herního studia CD Projekt Red: Cyberpunk 2077 a The Witcher 3 (Zaklínač).

Nová Tesla má nemalé množství výpočetního výkonu. Konkrétně se jedná o 10 TFLOPS, takže si nezadá s nejnovějšími herními konzolemi. Pro srovnání lze uvést, že PlayStation 5 má 10,28 TFLOPS a Xbox Series X dokonce 12 TFLOPS.

You can play The Witcher 3, Cyberpunk & many more

— Tesla (@Tesla) January 28, 2021