Tesla aktualizovala Model 3. V hlavní roli efektivita, delší dojezd a pozměněný interiér

Americká automobilka Tesla si na nějaké generace nepotrpí. Když si tato společnost řekne, že je čas aktualizovat nějaký model a informovat o tom veřejnost, tak to prostě udělá. Žádná velká konference jako v případě Tesly Cybertruck. Do jisté míry je to i zvláštní, že Tesla věnuje tolik prostoru modelům, které se na trh dostanou až v budoucnu a moderznizaci Modelu 3 představí víceméně v tichosti.

Tesla zapracovala na efektivnosti. Nové má být tepelné čerpadlo, které se údajně nejvíce zasloužilo o zvýšení dojezdů u jednotlivých variant. Nově Model 3 nabídne až 580 kilometrů dojezdu na jedno nabití v případě Tesly Model 3 Long Range. Verze Standard Range zvládne 430 kilometrů a nejvýkonnější varianta nabídne dojezd až 567 kilometrů na jedno nabití.

Spekulovalo se také o elektricky ovládaném víku zavazadlového prostoru, novém designu kol či změně středové konzole včetně odstranění chromovaných částí. To vše se vyplnilo. Neviditelnou novinkou jsou zdvojená okna, která mají snížit hluk v interiéru. Potěší i vyhřívaný volant a konečně si v Tesle Model 3 můžete nabít váš telefon i bezdrátově.

Nejlepší zprávou je, že Tesla se rozhodla nezdražovat. Model 3 Standard Range vás vyjde na 1 300 200 korun. Long Range je o 186 790 Kč dražší a za variantu Performance si Tesla z vašeho účtu vezme 1 700 200 Kč. Odměnou za vaše peníze je pak zrychlení z klidu na sto za 3,3 sekundy, 20palcová kola či maximální rychlost 261 km/h.

„Faceliftovanou“ Teslu Model 3 najdete už i na českých stránkách. Otázkou však zůstává, kdy se první kusy dostanou do České republiky. Na webu najdete informace, že první auta by se v České republice mohla ukázat už koncem letošního roku. Avšak u Tesly člověk nikdy neví.