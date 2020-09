Telegramová revoluce? Osud Běloruska ovlivňuje jediná aplikace

Jak jste asi zaznamenali, v Bělorusku v posledních týdnech probíhají masivní protesty. Vyvolaly je zfalšované prezidentské volby, podle nichž autoritářský vůdce Alexandr Lukašenko získal přes 80 % hlasů. Režim začal protesty tvrdě potlačovat. Jsou mrtví, těžce zranění, i pohřešovaní.

Protesty ovšem stále trvají, ke stávkám se připojují další podniky a lidé jsou i přes represe zjevně odhodláni pokračovat dál. A to přesto, že zpočátku neměli žádné vůdce, a ani nyní nelze mluvit o centrálně organizovaném protestním hnutí, byť již vznikl tzv. koordinační výbor.

Jak je možné, že den za dnem do ulic běloruských měst vycházejí desetitisíce lidí a organizovaně se přesouvají z místa na místo, když nemají žádné vůdce, žádná pódia s řečníky, ba většinou ani megafony? Odpovědí je Telegram. Šifrovaná komunikační aplikace hraje v běloruských protestech naprosto zásadní roli. Nahrazuje klasická média i řečníky na pódiích a ukazuje, jak může vypadat revoluce v 21. století.

Když cenzura nefunguje

Když devátého srpna lidé v Bělorusku zamířili k volbám, kterým předcházelo zatýkání kandidátů i odpůrců režimu, začaly se objevovat problémy s internetem. Režim začal blokovat populární sítě, domácí i zahraniční zpravodajské weby, i vyhledávání určitých slov. Postupně přestávaly fungovat i pevné linky. Státní Beltelekom výpadky vysvětloval kyberútoky, nicméně nezávislá organizace NetBlocks monitorující svobodu internetu po celém světě, přinesla důkazy o tom, že jde o cílené blokování.

Confirmed: Nation-scale internet disruption currently registered in #Belarus affecting almost all networks in the country; incident duration ~15 minutes, with signs of some ongoing impact 📉 📰 Background: https://t.co/JcBhvhgVcR pic.twitter.com/QXVTANRwu2 — NetBlocks.org (@netblocks) August 17, 2020

Zpočátku byl zasažen i komunikátor Telegram. To se nicméně změnilo o den později. Zakladatel Telegramu Pavel Durov oznámil, že v Bělorusku spustili nástroje proti cenzuře. Všeobecně se má za to, že jde o podobné řešení, které služba použila v Rusku. Telegram v tomto režimu využívá obrovský rozsah IP adres z hostingu Googlu a Amazonu, což znemožňuje efektivní blokování natolik, že Rusko před několika měsíci po dvou letech marné snahy o blokování oznámilo oficiální znovupovolení služby.

We enabled our anti-censorship tools in Belarus so that Telegram remained available for most users there. However, the connection is still very unstable as Internet is at times shut off completely in the country. https://t.co/eA4S6Zz36H — Pavel Durov (@durov) August 10, 2020

Telegram se tak stal jedním z mála způsobů, jak se za této situace dostat v Bělorusku ke svobodným informacím. Nahodilé vypínání internetu sice pochopitelně ovlivňuje i Telegram, není však naštěstí plošné a dlouhodobé. Na platformě už vzhledem k předchozím zásahům cenzorů působila řada blogů i regionálních zpravodajství. Teď však mnohé menší weby na tuto platformu přešly zcela.

Telegram kromě klasických konverzací nabízí také kanály, což je vlastně feed zpráv, odkazů a multimédií určený jen ke čtení. Pro vydavatele je tak možné tímto způsobem snadno a poměrně přehledně šířit nejrůznější obsah, zatímco z hlediska uživatelů je velkou výhodou, že mají vše „pod jednou střechou“.

Jako v Black Mirror

V situaci, kdy jsou všichni představitelé opozice ve vězení, nebo v exilu, a protestovat je ilegální, převzal Telegram roli jakéhosi decentralizovaného organizátora. Není tak divu, že ulice Minsku i dalších měst začaly brzy připomínat scény z dystopického sci-fi seriálu Black Mirror zaměřeného na neočekávané dopady moderních technologií.

Atmosféru 16. srpna na náměstí Nezávislosti během největšího protestu od vzniku země popisuje pro Wired jeden z účastníků takto: „Nebyl tam žádný megafon, žádné reproduktory. Jen obrovský dav a… nic. Žádné pódium, na němž by někdo řečnil. Ale najednou se všichni začali pohybovat – dostali totiž zprávu.“

Vlivný NEXTA

Největší vliv si rychle získala dvojice kanálů NEXTA a NEXTA Live. Videa a snímky označené vodoznakem s tímto logem zveřejnila světová média a pravděpodobně jste je viděli ve zpravodajství i vy. Populárnější kanál s přízviskem Live měl v den voleb 1,3 milionu příznivců. Dnes už jich je 2,1 milionu, což je v kontextu 9,5milionové země skutečně obrovské číslo.

Kanál každý den zveřejňuje rozpis demonstrací v jednotlivých městech, informuje o aktuální pozici policie, vyjádřeních politiků, ale také sdílí snímky a videa mučených demonstrantů, informace o pohřešovaných osobách, kontakty na právníky, adresy úkrytů, nebo návody, jak nastavit VPN. Informace jsou získávány od samotných občanů, kteří je editorům kanálu posílají. Ty se je v rámci možností snaží ověřit a poté je případně sdílí pro všechny. Je to samozřejmě obtížné, protože v současnosti dostávají až tisíce zpráv za hodinu. Hlavní metodou ověřování tedy je to, jestli se nějaká informace opakuje v hlášeních více na sobě nezávislých zdrojů.

Šéfredaktor Nexty Roman Potasetich nicméně v rozhovoru pro Euronews řekl, že se k nim také dostávají interní dokumenty z různých státních agentur, včetně bezpečnostních služeb. Takové informace je ale velmi těžké ověřit, protože oficiální místa samozřejmě žádné relevantní informace neposkytnou. Ani NEXTA se tak nevyhnul případům zveřejnění zavádějících informací.

Proto také čelí kritice ze strany některých běloruských médií, podle nichž tímto poškozují důvěryhodnost opozičních médií. Například Anna Kaltygina z populárního opozičního webu Tut.by prohlásila, že z Varšavy je velmi těžké ověřovat informace.

Samotný kanál NEXTA se slovy šéfredaktora označuje za „decentralizovanou mediální organizaci 21. století“. BBC se proto šéfredaktora Protaseviche zeptala, jestli se cítí zodpovědní za obsah, který publikují. Ten odpověděl, že ve světle krveprolití v ulicích měst cítí zodpovědnost pouze za „přiblížení lidí vítězství a konci diktátorského režimu“.

Začalo to YouTube kanálem

Pokud jste si dosud mysleli, že NEXTA je nějaká velká organizace, byli byste na omylu. Historie tohoto projektu se začala psát v roce 2015, kdy sedmnáctiletý Stepan Putilo založil YouTube kanál pod tímto názvem. Název je mimochodem variací na běloruské slovo „нехта [něchta]“, tedy „někdo“.

Kanál nejprve publikoval víceméně zábavný obsah, jako například píseň parodizující Alexandra Lukašenka. Později ale začal zveřejňovat serióznější videa věnující se korupci státní moci, kriminalitě spojené s vládními představiteli a minulý rok takto zveřejnil i hodinový „dokument“ zaměřený na okolnosti, za nichž se Lukašenko dostal k moci. Soudy tento krátkometrážní snímek později označily za extremistický.

Лукашенко. Уголовные материалы

Watch this video on YouTube

Kanál na Telegramu NEXTA založil v roce 2018, což je mimochodem stejný rok, kdy byl jeho zakladatel vyšetřován za urážení prezidenta. Putilo se byl vzhledem k hrozícím represím nucen přesunout do Varšavy, kde požádal o politický azyl. Z Varšavy až do letošních protestů řídil projekt pouze se svým šéfredaktorem, taktéž azylantem. Současná situace spojená s obrovským nárůstem množství zasílaných podnětů však vedla k tomu, že museli zaměstnat tři další spolupracovníky.

Projekt je financován z publikovaných reklam a dle některých zdrojů také z příležitostných darů příznivců. V Bělorusku vznikla také satirická petice žádající, aby Nextu začal financovat stát – je prý mnohem užitečnější než státní média. Státní financování se nicméně teď možná skutečně rýsuje – EU, Česká republika i Polsko plánují na podporu nezávislých běloruských médií poskytnout desítky milionů. Konkrétní určení nicméně známé není a je tak otázkou, jestli něco obdrží i NEXTA.

S Telegramem koketuje i Lukašenkův režim

NEXTA je sice nejvýznamnější kanál na běloruském Telegramu, ale zdaleka ne jediný. Jak již bylo řečeno, platformu využívá řada běloruských médií, včetně zmiňovaného serveru Tut.by. Populární je také kanál Беларусь головного мозга (obtížně přeložitelné, doslova „Bělorusko mozku“), který má asi 470 tisíc sledujících, zatímco ještě koncem července jich bylo asi o 300 tisíc méně. Zakladatel tohoto kanálu Ihar Losik, jinak spolupracovník Rádia Svobodná Evropa, byl však už 25. června zadržen a uvězněn s obviněním z „organizování hromadných nepokojů“.

Telegram je častým terčem slovních útoků Lukašenka, který tvůrce kanálů označuje za bandity a podobně. Režim si nicméně sílu Telegramu uvědomuje a zkouší ho využívat také. Existuje například kanál „Provokatéři“ provozovaný KGB (jak se podle sovětského vzoru jmenuje běloruská tajná služba), který zveřejňuje informace o lidech zapojených do protestů. V tomto kanále mimochodem své jméno objevil také Franak Viačorka. Novinář a analytik, jehož jméno můžete znát i z českého zpravodajství, poté emigroval.

⚡️Belarus air defense carried out a brilliant operation to neutralize eight balloons trying to illegally cross Belarusian border‼️ pic.twitter.com/VsU432a7eT — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 24, 2020

Vlastní kanál na Telegramu má dokonce běloruské ministerstvo obrany. To ho využívá především k zastrašování občanů varováním před účastí na ilegálních protestech. Tento kanál se však nedávno dostal do středu pozornosti mnoha médií poté, co zde ministerstvo zveřejnilo bizarní informaci o tom, že pomocí dvou bitevních vrtulníků Mi-24 zneškodnilo balonky s heliem nesoucí historickou vlajku Běloruska…

Official media released stickers for Messaging apps in support of Lukashenka. „Shame to Traitors“, „Nazi Flag,“ „OMON is the drug against stupidity,“ „Batska (father) – get back!“ (they call Luka „father“). This sticker-pack is a perfect illustration of current state ideology. pic.twitter.com/4vdsFCSsZH — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 19, 2020

Dalším pochybným pokusem, jak si získat srdce Bělorusů, bylo vydání oficiálního státního balíčku samolepek. Mezi nimi lze nalézt takové skvosty, jako historickou vlajku Běloruska doplněnou o nápis „Věděli jste, že jde o nacistickou vlajku?“ ignorující fakt, že na tuto vlajku přísahal při svém prvním zvolení i Lukašenko. Zajímavá je také samolepka s nápisem „OMON (speciální policejní jednotka) je lékem na hromadnou hloupost“, přičemž právě oddíly OMON jsou zodpovědné za těžká zranění a smrt demonstrantů. Tyto samolepky nicméně nakonec na Telegramu dostupné nejsou.

Telegram totiž v běloruských protestech nehraje pouze pasivní roli. Firma se podle všeho docela netypicky postavila na stranu demonstrujících, s nimiž aktivně spolupracuje. Telegram tak podle dostupných informací pomáhá s filtrováním propagandy a zavádějících zpráv publikovaných režimem, resp. tajnou službou KGB.

Podle webu Wired, který se odkazuje na insidery, nicméně osobní aktivitu v tomto směru vyvíjí přímo i zakladatel Telegramu Pavel Durov. Ten prý pomohl v koordinaci s administrátory některých kanálů smazat účty zadržených osob. Existují totiž obavy, že by se tak vyšetřovatelé mohli dostat k informacím o dalších lidech, či je využít je při brutálních výsleších.

Osobní zapojení šéfa Telegramu je bezpochyby zajímavé. Nejde rozhodně o první případ, kdy byl Telegram využit při protivládních protestech. Proč se tedy Durov rozhodl angažovat zrovna nyní? Odpovědí může být jeho osobní zkušenost z domovského Ruska. Tam ho režim připravil o sociální síť VKontakte a donutil ho se spolu se svým týmem přesunout do zahraničí. Je tak možné, že se tímto způsobem snaží pomoci protestujícím potýkajícím se s obdobnou situací.

Telegram nedávno také symbolicky v nabídce emoji zaměnil státní vlajku Běloruska za bílo-červenou historickou vlajku používanou protestujícími. Resp. tak trochu. Při výběru emoji uživatelé vidí pochopitelně současnou státní vlajku Běloruska, což je dáno systémovou sadou emoji. Po odeslání se však místo této vlajky v konverzaci zobrazí animovaná varianta historické běloruské vlajky. To údajně popudilo pro-režimní uživatele, kteří nyní vlastně přišli o možnost používat „svou“ vlajku. Jakkoliv jde totiž stále o státní vlajku, většina Bělorusů už ji dnes vnímá jako symbol režimu.

Telegramová revoluce

Protesty v Bělorusku stále trvají. Vzhledem k jejich celospolečenskému charakteru převládá mezi odborníky názor, že se Lukašenkův režim nedokáže u moci udržet. Na protest odešla i většina zaměstnanců státních televizí, jeden den tak lidé mohli sledovat pouze prázdné studio. Režim sice stávkující a vyhozené zaměstnance nahradil zaměstnanci ruské stanice RT, nicméně informační válku zjevně prohrává. K tomu zásadně přispívá právě Telegram, který pomohl bleskově rozšířit například video, jak Lukašenkův projev v Minském traktorovém závodu ukončilo skandování dělníků „Odejdi!“. Velkou odezvu měly také fotky a videa zachycující Lukašenka, kterak vystupuje u svého sídla z vrtulníku s puškou v ruce – ovšem bez zásobníku.

Video shows authoritarian president of Belarus, Alexander Lukashenko, toting a rifle and wearing a bulletproof vest as he strode off his helicopter, in a dramatic show of defiance against the massive protests demanding his resignation https://t.co/zTJumes99D pic.twitter.com/IWm5csN0FF — ITV News (@itvnews) August 23, 2020

Diskreditace režimu tak pokračuje. Zdá se, že velké zastání nenalezne ani u Ruska, nicméně situace je v tomto ohledu nejistá. Ruská federace sice opakovaně přislíbila pomoc v případě vnějšího ohrožení, nicméně kromě novinářů nijak zásadně zatím režim nepodpořila. Mluvčí Kremlu dokonce označil protesty za mírumilovné a bez provokací, což je v rozporu s obrazem, který se snaží kreslit Lukašenko. Na druhou stranu však prezident Putin nechal na žádost Běloruska vytvořit speciální policejní zálohy, které by do země v případě kolapsu tamních složek byly vyslány. Protesty nicméně nemají protiruský charakter a koordinační rada opakovaně ujišťovala, že neplánuje omezovat vztahy s Ruskem. Vzhledem k napjatému vztahu obou lídrů tak není zcela vyloučeno, že Rusko Lukašenkův režim nakonec nechá padnout.

Pokud tak skutečně nějakou formou dojde k předání moci v Bělorusku, bude to poprvé v historii, kdy hlavní roli při pádu režimu sehrála mobilní aplikace. A není náhodou, že je to právě Telegram, který je nezávislý nejen na vládách, ale i na investorech.