Technologická nadvláda Číny je obří hrozbou, tvrdí bývalý zaměstnanec Pentagonu

Bývalý zaměstnanec Pentagonu Nicolas Chaillan tvrdí, že pokud v brzké době nedojde ke změně přístupu Spojených států v oblasti umělé inteligence a kybernetické bezpečnosti, dosáhne v nich Čína světové nadvlády. Právě frustrace z neschopnosti americké vlády pokusit se o dosažení smysluplného pokroku ve zmíněných oblastech vedlo Chaillana k tomu, že se svým bývalým zaměstnavatelem v nedávné době rozvázal pracovní poměr.

Technologické dominanci Číny už nic nezabrání

Nicolas Chaillan, který v Pentagonu působil na pozici ředitele softwaru Air Force, tvrdí, že USA se svým přístupem nemůže dočkat jiného výsledku než prohry světové technologické války právě na úkor Číny, která se dle jeho slov velice rychle dere dopředu. Chaillan se na pozici ředitele softwaru dostal v průběhu roku 2018.

Během svého působení se snažil o prosazení nových přístupů v oblasti kybernetické bezpečnosti a cloudových řešení, nicméně zaběhnuté pořádky, složitost a povaha byrokratického systému či neochota se věcí zabývat mu nedovolily dosáhnout kýženého výsledku, jak píše ve svém příspěvku na sociální síti LinkedIn.

Servítky si při hodnocení stavu připravenosti jeho vlasti v oblasti kybernetické bezpečnosti a umělé inteligence nebral ani v nedávném rozhovoru, který poskytl zpravodajskému serveru Financial Times. „V horizontu 15 až 20 let nemáme šanci se Číně vyrovnat. Teď už je to dle mého názoru hotová věc, se kterou už nic neuděláme,“ řekl Chaillan v jedné ze svých odpovědí. V rámci interview také vyjádřil obavy o budoucnost svých dětí pod technologickou nadvládou Číny, k níž USA, potažmo celý svět momentálně směřuje.

Jako jednu z hlavních příčin stavu, ve kterém se momentálně Spojené státy nacházejí, vidí Chaillan, který v současné době vede soukromou firmu působící v oblasti kybernetické bezpečnosti, donekonečna se táhnoucí debaty ohledně etických otázek, které se s umělou inteligencí pojí. Tyto debaty dle jeho slov do značné míry zpomalují celý proces. K tomuto tématu se dle svých slov zároveň chystá v blízké budoucnosti promluvit před Kongresem, kde se bude snažit obhájit důležitost a upřednostnění financování rozvoje umělé inteligence a kybernetické bezpečnosti.

Co se týče technologického závodu v oblasti umělé inteligence, je také otázkou, jak se k této oblasti USA postaví. Je totiž třeba si uvědomit, že vývoj pod taktovkou státu má jistá omezení. Pokud by tak Spojené státy chtěly na tomto poli dosáhnout co nejrychlejšího pokroku, musely by se spolehnout spíše na soukromé nadnárodní korporace, jako jsou Google či Amazon, které by se však jistě neostýchaly si za své služby nechat náležitě zaplatit.