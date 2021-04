TCL Fold’n Roll: ohebný telefon, nebo tablet?

Součástí konference TCL byla také ukázka ohebného telefonu s názvem Fold ‚n Roll. Ačkoli jsme nemohli vidět funkční prototyp, jedná se o ohebný telefon ve stylu Huawei Mate Xs, kdy displej obepíná vnější stranu zařízení. To nicméně není jediná paráda v podání TCL. Fold’n Roll můžete v rozevřeném stavu ještě z levé strany povysunout, čímž dostanete de facto tablet.

Celý přístroj je nesmírně zajímavý a musíme ocenit odvahu TCL, které se do netradičního konceptu na poli ohebných smartphonů pustilo. Kombinace několika způsobů využití díky ohybu a možnosti roztažení je vcelku unikátní. Dokonce i ti nejprogresivnější výrobci v tomto odvětví zvolili pouze jeden typ ohybu bez možnosti protažení displeje, čímž se TCL od konkurence odlišuje.

O parametrech toho bohužel moc nevíme. V režimu smartphonu má TCL Rock’n Roll mít velikost displeje 6,87″, po rozevření 8,85″ a s vysunutím levého panelu se zobrazovací plocha zastaví na rovných 10″. Vnitřní výbava bohužel oznámena nebyla, stejně jako použitá technologie či rozlišení displeje.

Bohužel nebylo oznámeno ani datum, kdy by TCL svůj ohebný telefon Rock’n Roll dostane do prodeje. Osobně jsem vůči schopnostem a síle značky skeptický a příliš by mě nepřekvapilo, kdyby si Číňané ukousli příliš velké sousto.