Taste svůj stříbrný meč. Hra The Witcher: Monster Slayer míří na mobilní zařízení

Fenomén kolem hry Pokémon GO byl před pár lety doslova všudypřítomný, a kdo v té době nepracoval na hře využívající rozšířenou realitu, jako by nebyl. Slibně rozjetý koncept, který pomáhal prosadit titul Ingress, nicméně dostal tvrdou ránu s příchodem pandemie. S jejím slábnutím se nicméně na scéně objevil nový titul využívající rozšířenou realitu.

Tentokrát se do boje o pozornost hráčů pouští hra The Witcher: Monster Slayer, jež sází na populární svět z pera polského autora Andrzeje Sapkowskeho. Asi není žádným překvapením, že hlavní náplní hry je zabíjet monstra, vylepšovat svou výbavu a postavu a zároveň plnit úkoly šlechticů i prostého lidu.

Pokud je vám celý koncept Pokémon GO sympatický, ale čekali jste na trochu dospělejší tematiku, bude pro vás The Witcher: Monster Slayer to pravé ořechové. Hra nedávno opustila předběžný přístup a je k dispozici zdarma na operační systém Android a iOS.