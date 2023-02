Taky se nevyznáte ve Snapdragonech? Qualcomm už zase chystá změny ve značení

Qualcomm před dvěma lety změnil způsob označování svých mobilních čipových sad. Zatímco do té doby jsme byli zvyklí na slovíčko Snapdragon a trojici číslic označující řadu a generaci, od roku 2021 americká firma používá za jménem Snapdragon pouze jednu číslici označující řadu a přídomek Gen s číselným označením generace. Z tehdy chystaného Snapdragonu 898 se tak náhle stal Snapdragon 8 Gen 1.

Heard that Qualcomm plans to introduce a multiple SKUs with 'P', 'T', etc. branding in the Snapdragon CPU family, such as the Snapdragon 7 Gen 2P, 7 Gen 2T

Don't think they should move forward with this naming scheme, it will just make things more difficult.

What do you think?

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) February 7, 2023