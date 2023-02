Takto má vypadat Xperia 10 V. Milovníci starých pořádků budou nadšení

Xperia 10 V bude prakticky stejná jako její předchůdkyně

Staromilce potěší displejem bez výřezu a sluchátkovým jackem

V tyto dny probíhá veletrh MWC, na kterém někteří výrobci představují nové smartphony pro první polovinu letošního roku. Dříve této tradiční akce využívala i společnost Sony, aby v Barceloně odhalila nové Xperie, v posledních letech ale k této příležitosti využívá vlastní akce. Letos se pravděpodobně nic měnit nebude, a to jak ve způsobu odhalení, tak i na složení portfolia.

Sony Xperia 10 V Exclusive: 360° View

Od japonské firmy letos očekáváme jak nové generace vlajkových modelů Xperia 1 a 5, tak i nového zástupce střední třídy z rodiny Xperia 10. Jak bude poslední jmenovaný vypadat, odhalují neoficiální rendery od @onleaks založené na znalosti skutečných rozměrů telefonu. Ty mají činit 153,3 × 68,4 × 8,5 mm.

Jak je patrné, Xperia 10 V se oproti minulé generaci nebude nijak zásadně lišit, opět dostane protáhlé vaničkové tělo, do kterého bude vsazen širokoúhlý 6,1″ displej s poměrem stran 21:9. Ani letos jej Sony neroztáhne úplně do okrajů, což přináší jeden drobný benefit – do toho horního rámečku se vejde čočka selfie kamerky, takže nebude nutné sahat k výřezům nebo otvorům.

Fotoaparát na zadní straně má mít zcela totožný design jako loni, budou jej tedy tvořit tři čočky seřazené pod sebou do oválu. Boky telefonu zůstanou ploché, v pravém najdeme zamykací tlačítko se čtečkou otisků prstů, nahoře pak svojí přítomností překvapí tradiční sluchátkový port.

Kdy bude Xperia 10 V přestavená, zatím netušíme. Je možné, že Sony zopakuje loňský scénář a odhalí ji společně s vlajkovou Xperií 1 V v květnu.