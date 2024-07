Takto bude vypadat Honor Magic V3. Má být ještě tenčí než jeho předchůdce

Honor chystá na příští týden dva nové ohebné smartphony

Honor Magic V3 má šokovat tenkým tělem, které se téměř vyrovná telefonům klasické konstrukce

Těšit se také můžeme na periskopický teleobjektiv

Letošní prázdniny budou zjevně ve znamení ohebných smartphonů, nové skládačky na svět přivede nejen korejský Samsung, ale také čínské společnosti Xiaomi a Honor. Poslední jmenovaná firma příští týden odhalí nový smartphone Magic V3, jehož vzhledem se už nyní chlubí na čínských sociálních sítích.

Rekordně tenký Honor Magic V3

Upoutávka Honoru vyobrazuje smartphone, u kterého byste v zavřeném stavu ani nehádali, že je ohebný – v zavřeném stavu totiž vypadá jako jakýkoliv jin běžný telefon. Může za to rekordní tloušťka (spíše tenkost), která se bude velmi blížit smartphonům standardní konstrukce. Už loňský Magic V3 měl v pase pouze 9,9 mm, a jeho nástupce na tom má být ještě o něco lépe.

Honor Magic V3 bude nabízen v několika barevných variantách, zatím máme možnost spatřit variantu s červeno-oranžovými zády z umělé kůže, a růžovo-zlatým kovovým rámečkem ohraničujícím jednak celý telefon, a také modul fotoaparátu na zádech. Modul má tvar šestiúhelníku se zaoblenými hranami, do jeho středu je pak umístěna trojice čoček v trojúhelníkovém rozmístění – podobné designové řešení Honor použil u vlajkového smartphonu Magic 6 Pro.

Jedna z čoček je hranatá, což znamená přítomnost periskopického teleobjektivu, který je zatím u ohebných zařízení raritou. Aby se celá fotosestava do takto tenkého telefonu vešla, musí výrazně vystupovat nad povrch zad. Jsme zvědaví, zda se Honoru podaří „nacpat“ dovnitř alespoň stejně velký akumulátor jako u minulého modelu, který se pyšnil 5000mAh baterií.

Odlehčený bráška

Honor Magic V3 by navíc neměl být jedinou skládačkou, kterou Honor chystá – ve stejný den by měl přijít na svět i odlehčený model Honor Magic Vs3. Na internetu se objevil jeho tiskový snímek odhalující podobný vzhled se zády z umělé kůže a třemi čočkami poskládanými do trojúhelníku.

Honor u tohoto telefonu použije kruhové ohraničení fotoaparátů, a namísto periskopické čočky vsadí na standardní kruhovou. Oproti modelu Magic V3 se také změní umístění LED blesku. Přední stranu Honoru Magic Vs3 bude vyplňovat nesymetrický displej, který bude na pravé straně zakřivený a více zaoblený, v místě kloubu pak má být plochý s výrazně menším rádiusem v rozích.

Premiéra nových skládacích Honorů se uskuteční příští pátek 12. července v Číně, zda bude mít Honor ambice dostat tyto telefony i na globální trh, zatím netušíme.