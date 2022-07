Takto bude fotit Nothing Phone (1). Máme i další informace o výbavě

Pravděpodobně nejskloňovanějším smartphonem se v posledních týdnech stal Nothing Phone (1). Není se čemu divit – po delší době do mobilního světa vstupuje zbrusu nová značka, která má zjevný potenciál oslovit veřejnost. V případě tohoto zařízení nebudou hlavní zbraní papírové specifikace, ale neotřelý design se svítícími zády, vlastní software a pravděpodobně i příznivá cena.

Ani novopečený výrobce telefonů nedokázal svoje dítko udržet pod pokličkou tajemství – vzhled a část výbavy odhalila sama firma, zbytek unikl neoficiální cestou. Například @evleaks se dostal k sérii detailních tiskových snímků obou barevných variant ze všech stran.

Další nové informace se týkají displeje. Dosud například nebylo jasné, jak to bude s biometrickou autentizací. Díky videu na oficiálním TikTok kanálu Nothing víme, že telefon bude vybaven poddisplejovou čtečkou otisků prstů.

Ze stejného zdroje máme rovněž potvrzeno, že displej bude operovat se dvěma obnovovacími frekvencemi: 60 a 120 Hz. Na adaptivní změnu frekvence bohužel musíme zapomenout – uživatel si musí vybrat buď plynulejší zobrazení, nebo větší výdrž na jedno nabití.

Nothing Phone (1) bude mít na zádech pouze dva fotoaparáty, což ve srovnání se současnými vlajkami není žádné terno. Šéf OnePlus Carl Pei tento fakt na Twitteru obhajuje tím, že dva dobré fotoaparáty jsou víc než jeden dobrý a tři levné. Jako důkaz má posloužit série snímků přiložených k jeho příspěvku, další pak najdete pod tímto odkazem, popřípadě v plném rozlišení v tomto archivu.

Phone (1) has 2 exceptional cameras.

But it’s better to show you what it can do. So we gave Phone (1) to the team here.

See the results for yourself here: https://t.co/wxgEVyxeYG pic.twitter.com/jBEF5uwEa5

— Nothing (@nothing) July 8, 2022